В портфолио Анны Павага из Петербурга, самой юной модели агентства TANN Models — десяток глянцевых обложек и рекламные кампании мировых брендов. И это несмотря на возраст девочки — 7 лет. Мама юной супермодели Екатерина Павага — об амбициях ребенка и детстве на съемочных площадках.
Как живет самая красивая девочка России?
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Екатерина Павага с дочкой Анной
Каждый ребенок уникальный и по-своему красив, у каждого своя индивидуальность. Родителям важно наблюдать за малышом как бы со стороны. Только тогда можно понять, что есть вещи, которые даются твоему ребенку легко, а есть те, которым нужно уделить особое внимание. Наблюдая так за Аней, я поняла, что уже с двухлетнего возраста она стала проявлять интерес к фотоискусству. Воспринимала фотографию как чудо. Ее забавляло вот это волшебное перемещение — вот она, стоит здесь, и вмиг перемещается в маленький аппарат. Кроме этого, образ дочери всегда радовал родственников, моих друзей и коллег. Так мы решили превратить интерес ребенка во что-то более значимое. Сейчас, повзрослев, Аня по-прежнему любит съемки, а когда смотрит уже готовые рекламные ролики со своим участием, даже анализирует проделанную работу.
О пиаре и инстаграме мы узнали уже после того, как начали экспериментировать с моделингом. Тогда уже Аня была известна, и многие пиар-предложения для нас были неактуальны. Я считаю, что лучший пиар — ее внешность. Красота — это лотерея, организованная природой. Родители не выбирают, а могут только мечтать. Нам повезло: мечты стали реальностью. Сначала Аню начали узнавать ВКонтакте, где я размещала фотографии, затем подтянулись первые контракты.
Сейчас Ане семь лет: в этом возрасте популярность просто не может негативно влиять на ребенка. Она даже еще не до конца осознает, что знаменита. Скорее сталкивается с морем радости, впечатлений, много путешествует — всё это было бы сложно получить в таком количестве, если бы не ее популярность.
В жизни современного ребенка, пусть даже не имеющего сотни тысяч подписчиков в инстаграме и напряженного графика съемок, всегда должен быть режим: сна, питания, игр, прогулок. Сейчас мы уделяем внимание балету и гимнастике, потому что я ставлю здоровье ребенка на первое место. Также стараюсь радовать ее маленькими сюрпризами: мы любим ходить в кино или по магазинам.
Как проходит жизнь Ани вне съемочных площадок? Мы не зациклены на моделинге, поэтому ребенок ходит в детский сад с английским уклоном, любит балет и гимнастику, рисует, мечтает стать балериной, моделью, дизайнером одежды. Играет с подругами, братом, очень любит собак (а у нас их две) и сама может ухаживать за ними при необходимости. Недавно благодаря нашему другу-фотографу Алене Премудрофф Аня научилась делать кукол ручной работы и сама шить им одежду. Сейчас мы в Китае, где Аня снимается для лукбуков, каталогов и рекламных кампаний брендов. Если будете в Азии, вполне вероятно, что увидите ее в витрине какого-нибудь магазина или в журналах. А осенью мы пойдем в первый класс — и уже начали к этому готовиться.
Фото: социальные сети
Фото обложки: Anna Teregulova (vk.com)
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