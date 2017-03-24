Как живет самая красивая девочка России?

Каждый ребенок уникальный и по-своему красив, у каждого своя индивидуальность. Родителям важно наблюдать за малышом как бы со стороны. Только тогда можно понять, что есть вещи, которые даются твоему ребенку легко, а есть те, которым нужно уделить особое внимание. Наблюдая так за Аней, я поняла, что уже с двухлетнего возраста она стала проявлять интерес к фотоискусству. Воспринимала фотографию как чудо. Ее забавляло вот это волшебное перемещение — вот она, стоит здесь, и вмиг перемещается в маленький аппарат. Кроме этого, образ дочери всегда радовал родственников, моих друзей и коллег. Так мы решили превратить интерес ребенка во что-то более значимое. Сейчас, повзрослев, Аня по-прежнему любит съемки, а когда смотрит уже готовые рекламные ролики со своим участием, даже анализирует проделанную работу.