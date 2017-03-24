Объявлены финалисты конкурса «Новые имена в дизайне 2017»

Мы провели конкурс «Новые имена в дизайне» десятый раз и снова нашли десять молодых брендов, на которых всем срочно нужно обратить внимание. Почти месяц на сайте проекта проходило онлайн-голосование, и мы вместе с экспертным советом готовы объявить финалистов.