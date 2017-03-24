Объявлены финалисты конкурса «Новые имена в дизайне 2017»

  • Выбор экспертов: Alisa Gagarina

  • Выбор экспертов: Loh_apparel

  • Выбор экспертов: Olga Chernoschekova

  • Выбор читателей: Ladygina

  • Выбор экспертов: Dress up Hero

Важно: техническая служба сайта вела учет всей подозрительной активности с накруток — накрученные голоса не были учтены. Таким образом победителями онлайн-голосования стали бренд Ladygina с минималистичной одеждой и аксессуарная марка Amplitude.

  • Выбор экспертов: PSSP

  • Выбор экспертов: Анна Полякова

  • Выбор экспертов: Umi

  • Выбор экспертов: Наташа Тимофеева

  • Выбор читателей: Amplitude

Все финалисты, включая победителей онлайн-голосования, покажут свои коллекции 1 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. О дополнительных призах — стажировках и поездке в Париж — мы объявим в ближайшее время. 

Оставить комментарий
  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Что смотреть на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге?

Пальто с лампасами и практичные платья в новой коллекции Marusia Nizovtsova

Белоснежные рубашки и бежевые макси-платья в новой коллекции Facile

Что происходит с новой русской модой?

Топы на одно плечо и кожаные мини в новой коллекции AshGrey

«Раненый» макияж и шинели на показе Artem Shumov в Москве

Модель с телефоном, пэчворк и очень много принтов на показе Anastasia Dokuchaeva

Корсеты на свитерах и кружевной камуфляж в коллекции Saint-Tokyo