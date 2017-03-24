Мы провели конкурс «Новые имена в дизайне» десятый раз и снова нашли десять молодых брендов, на которых всем срочно нужно обратить внимание. Почти месяц на сайте проекта проходило онлайн-голосование, и мы вместе с экспертным советом готовы объявить финалистов.
Объявлены финалисты конкурса «Новые имена в дизайне 2017»
Экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии, также выбрал своих фаворитов. Ими стали Alisa Gagarina, Dress up Hero, PSSP, Loh Apparel, Наташа Тимофеева, бренд Umi из Грузии, Olga Chernoschekova и Анна Полякова.
Все финалисты, включая победителей онлайн-голосования, покажут свои коллекции 1 апреля в рамках Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg. О дополнительных призах — стажировках и поездке в Париж — мы объявим в ближайшее время.
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