Сергей

45 лет

«Я только что поменял паспорт, как положено в сорок пять лет, и фотографию в нем мне утвердили лишь после приема у начальника паспортного стола — все-таки есть определенное несоответствие моего внешнего вида и настоящего возраста. Это чистая генетика, я начал седеть лет в тридцать, как и мои родители когда-то. Часто вижу по глазам девушек и молодых людей, как они в течение двух-трех секунд оценивают меня в соответствии со стереотипами и тут же воспринимают как пожилого человека. Впрочем, это всегда уважительное отношение, я получаю даже слишком много привилегий: когда начинают уступать место в транспорте, бывает довольно смешно. Думаю, мой стиль выработался еще в детстве — так получилось, что в конце 1970-х — начале 1980-х наша семья жила в Дании, где мой отец работал директором торгового представительства Волжского автозавода и занимался реализацией автомобилей Lada в этой стране. Недавно я нашел в гараже датский велосипед, купленный родителями еще в те годы, отремонтировал его и теперь езжу на нем на работу.

«Это чистая генетика, я начал седеть лет в тридцать, как и мои родители когда-то».

Внутренне я ощущаю себя лет на двадцать семь — тридцать. Игорь Гавар увидел мои фотографии в соцсетях и предложил начать сотрудничество с его агентством, хотя, конечно же, основной состав его моделей и в Москве, и в Петербурге старше меня. Первая съемка для человека без опыта модели — это дикий стресс. Потом, когда начинаешь понимать правила игры, то осознаешь, какой это большой труд, какая серьезная подготовка стоит за каждой фотосессией. Во многие рекламные истории закладывается серьезный концепт, и хочется его отработать. Нужно поймать состояние внутреннего спокойствия, понимать, что именно ты делаешь в кадре, — если прийти в студию в зажатом состоянии, это будет сразу видно на фото. По основной своей профессии я специалист по защите интеллектуальной собственности, и мне очень нравится моя работа, а съемки — это увлечение, благодаря которому я встречаю много талантливых молодых людей. У моей жены скорее итальянский типаж внешности, дочь учится на первом курсе в медицинской академии, и втроем мы, наверное, могли бы быть идеальным вариантом образцовой семьи для какой-нибудь рекламной кампании. Но пока до этого не дошло».