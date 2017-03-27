Седовласые супермодели — новая реальность. Мы поговорили с петербуржцами из агентства Oldushka, которые осваивают новую профессию.
Как живут модели-пенсионеры из России?
Валентина
63 года
«Я профессиональная актриса, много лет играла сначала в ТЮЗе, затем в Театре Владимира Малыщицкого и в «Театре-студии 87», но сейчас уже не выхожу на сцену. Периодически бываю на кастингах, снимаюсь в сериалах, но все же мне очень не хватает возможности реализовать себя. Игорь Гавар увидел мои фото в журнале Mooncake и предложил попробовать себя в качестве модели. Для меня был очень важен его ответ на вопрос, зачем он создал это агентство: «Чтобы люди не боялись стареть». Мне близка эта позиция — я считаю, что женщины в возрасте должны спокойно и радостно принимать себя такими, как есть, быть благодарными жизни за все, что в ней происходит.
Пойти в «Олдушку» меня благословил сын, который сказал: «Мама, ты не настолько популярна, чтобы как-то испортить свою репутацию, снимаясь в рекламе. Ты ничего не потеряешь, но, возможно, откроешь для себя что-то новое». А пятилетняя внучка Ева, когда я у нее спрашиваю, какую мне выбрать помаду для съемки, говорит: «Красную, Валя, красную!» Родилась я на Украине, в древнейшем городе Чернигове, но с папиной стороны у меня немецкие корни — думаю, они сказались на моей внешности. Мне нравится мой нынешний возраст и мне все интересно: и новая пудра для объема волос, и незнакомый до сих пор тональный крем. А любое общение с людьми я воспринимаю как пополнение своей актерской копилки».
Сергей
45 лет
«Я только что поменял паспорт, как положено в сорок пять лет, и фотографию в нем мне утвердили лишь после приема у начальника паспортного стола — все-таки есть определенное несоответствие моего внешнего вида и настоящего возраста. Это чистая генетика, я начал седеть лет в тридцать, как и мои родители когда-то. Часто вижу по глазам девушек и молодых людей, как они в течение двух-трех секунд оценивают меня в соответствии со стереотипами и тут же воспринимают как пожилого человека. Впрочем, это всегда уважительное отношение, я получаю даже слишком много привилегий: когда начинают уступать место в транспорте, бывает довольно смешно. Думаю, мой стиль выработался еще в детстве — так получилось, что в конце 1970-х — начале 1980-х наша семья жила в Дании, где мой отец работал директором торгового представительства Волжского автозавода и занимался реализацией автомобилей Lada в этой стране. Недавно я нашел в гараже датский велосипед, купленный родителями еще в те годы, отремонтировал его и теперь езжу на нем на работу.
Внутренне я ощущаю себя лет на двадцать семь — тридцать. Игорь Гавар увидел мои фотографии в соцсетях и предложил начать сотрудничество с его агентством, хотя, конечно же, основной состав его моделей и в Москве, и в Петербурге старше меня. Первая съемка для человека без опыта модели — это дикий стресс. Потом, когда начинаешь понимать правила игры, то осознаешь, какой это большой труд, какая серьезная подготовка стоит за каждой фотосессией. Во многие рекламные истории закладывается серьезный концепт, и хочется его отработать. Нужно поймать состояние внутреннего спокойствия, понимать, что именно ты делаешь в кадре, — если прийти в студию в зажатом состоянии, это будет сразу видно на фото. По основной своей профессии я специалист по защите интеллектуальной собственности, и мне очень нравится моя работа, а съемки — это увлечение, благодаря которому я встречаю много талантливых молодых людей. У моей жены скорее итальянский типаж внешности, дочь учится на первом курсе в медицинской академии, и втроем мы, наверное, могли бы быть идеальным вариантом образцовой семьи для какой-нибудь рекламной кампании. Но пока до этого не дошло».
Иван
53 года
«В молодости у меня было снисходительное отношение к манекенщикам, профессия эта казалась даже смешной. Я ведь изначально был спортсменом — хоккеистом и фехтовальщиком. Играл за московский клуб «Торпедо», но когда получил однажды клюшкой по зубам, упал на арену и увидел кровь, растекающуюся по льду, — понял, что мне это не нужно. И тогда я стал заниматься живописью, поступил в педагогический институт, на пятом курсе получил подарок в виде двойни — дочерей Даши и Маши, а затем и диплом учителя рисования. Впрочем, мои спортивные навыки пригодились в дальнейшем: я стал периодически сниматься в кино. Начинал как дублер актеров, которые не любили умирать в кадре и падать в грязь. Затем пошли роли в массовке в кино и сериалах, съемки для рекламы. Но основной заработок мне как приносила, так и приносит работа преподавателя — все-таки у меня педагогический стаж с 1986 года.
Несколько лет назад я переехал из Москвы в Петербург и открыл здесь свою студию обучения живописи. Около года назад Игорь Гавар, создатель «Олдушки», увидел мои не слишком удачные фотографии на странице в «ВКонтакте» и предложил провести профессиональную съемку. С тех пор я сотрудничаю с агентством — рассматриваю эту работу как отличную возможность подзаработать. Перед Новым годом, допустим, снялся в кампейне марки MATH-studios и в результате купил отличные подарки всей семье и самому себе. Мой принцип поддержания формы прост: если можно пройти пешком, то надо идти пешком. Я живу и работаю вроде бы в центре, но все же в самом конце Садовой улицы, у «Адмиралтейских верфей», и, когда выбираюсь куда-то из Коломны, стараюсь не пользоваться транспортом».
Татьяна
60 лет
«В юности манекенщицей не была, окончила Кораблестроительный институт, довольно долго трудилась по специальности в НИИ «Гипрорыбфлот», пока он не развалился в 1990-е. В нулевые некоторое время жила и работала няней в Лондоне, а сейчас уже на пенсии и помогаю растить внуков. Два года назад я пробегала по Невскому, где меня остановили кастинг-агенты, набиравшие массовку в фильм Алексея Учителя «Матильда». Так я впервые оказалась на съемочной площадке — меня нарядили в платье со шлейфом, и я стала изображать даму свиты в сцене коронации Николая II. Молодой фотограф Алена Канамина, оказавшаяся на съемках, сфотографировала меня в этом образе и отправила снимки Игорю Гавару. Он предложил мне стать моделью в «Олдушке», выложил мое фото в инстаграме агентства — и сейчас, страшно сказать, оно набрало там 2500 лайков. Моей первой рекламной съемкой стала фотосессия для сети кофеен Newman. А первым опытом выхода на подиум — показ коллекции дизайнера вечерних и свадебных платьев Кэтрин Булас.
Но я понимаю, что работа модели требует определенных умений и навыков. Поэтому недавно пошла учиться. Нашла совершенно потрясающую школу позирования Евгения Зуева — он замечательный профессионал. Мне нравится, что занятия проходят в маленьких группах всего из трех человек, и очень приятно, что молоденькие девушки очень доброжелательно ко мне относятся. Я отказалась от мяса, рыбы, даже от индейки, и очень этим довольна — посмотрела документальный фильм «Земляне» об отношении людей к животным, почитала книги врача-натуропата Марвы Оганян и сделала выводы о том, как следует правильно питаться. Сын купил мне абонемент в фитнес-клуб, и я с удовольствием хожу туда на йогу, практикую скандинавскую ходьбу. Когда мне было пятьдесят два, дети подарили мне на день рождения велосипед, я тогда впервые на него села, освоила и летом постоянно на нем катаюсь — благо в Пушкине, где я теперь живу, хватает парков. Именно сейчас, в своем нынешнем возрасте, я испытываю полнейшее счастье — могу, наконец, свободно распоряжаться своим временем и наслаждаться жизнью. А благодаря соцсетям у меня появилось много знакомых и единомышленников, с которыми я с удовольствием переписываюсь».
Текст: Виталий Котов
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