Что такое дионисийство в моде? Показывает Алексей Жидковский

Алексей Жидковский

Блогер, только что снялся в клипе нового саунд-продюсера Fargo.

«На мой взгляд, сексуальность — это гармония с собой, как внешне, так и внутренне. Три месяца назад я встал перед зеркалом и понял, что если не начну худеть сейчас, то дальше буду расти только вширь, как в инстаграме, так и в жизни. Сбросил девятнадцать килограммов и планирую еще пятнадцать. Но даже сейчас не могу сказать, что я доволен своей внешностью. По десятибалльной шкале красоты я оцениваю себя на твердую четверочку. Мне не нравятся мой нос и увесистые щеки и, трезво оценивая этот факт, я понимаю, что надо над этим работать. Я объективно оцениваю себя, а также внешний вид других, поэтому подругам говорю открыто, если они хреново выглядят: «Дамы, лучше об этом скажу вам я, чем кто- то другой. Ваш парень, например».