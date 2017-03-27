Основатель Lukovsky Model Academy Сергей Луковский теперь принимает в свою школу и тех, кто далек от модельных стандартов, потому что убежден, что право стать идеальной версией себя есть у каждого человека, независимо от внешности или возраста.
Сергей Луковский: «В модной индустрии Петербурга упущено всё, что было наработано»
О новом формате LMA
Наша академия может похвастаться звездными выпускниками, которые входили в мировой топ-50, — это Катя Рябинкина, Ника Коул, Артур Данияров, Тоня Ермолина, Василиса Павлова. Но у индустрии, там, где она есть, требования меняются очень быстро. Например, культа совершенных моделей больше не существует. На подиум вышли все: от инстаграм-звезд до людей с откровенно маргинальной внешностью. Мы тоже решили переориентироваться и максимально расширить рамки. Теперь на учебу к нам может прийти любой. За годы работы мы узнали самых талантливых тренеров, стилистов, диетологов, визажистов и парикмахеров, которые помогут трансформировать внешность, фигуру и образ жизни. У нас в группе есть ученица, которой пятьдесят пять лет. И что вы думаете? Ее просто разрывают на съемки, настолько она востребована. Есть и такая, которой на сто процентов обеспечен контракт за границей. По-прежнему мы находим типажи буквально на улицах — недавно я вытащил бариста, парня с космическими скулами, прямо из кофейни. Я заметил, что, несмотря на кажущуюся доступность информации, люди в нашей стране не понимают, в какой сфере они могли бы себя попробовать. Стереотип, что модели глупы и заняты только внешностью, абсолютно разрушен. Чтобы быть успешным в бизнесе, на настоящий момент нужны адекватная самооценка, трудолюбие, ум и перфекционизм. Топ-модель, в первую очередь, мощнейшая личность, и у себя в школе мы занимаемся созданием правильной самооценки у наших учеников. Когда я был солистом балета, то понимал, что не станцую принца Зигфрида в «Лебедином озере», но при этом был счастлив, получив предложение станцевать партию Квазимодо в паре с Анастасией Волочковой на пике ее карьеры, когда она была крутой балериной и солисткой Мариинского театра, — и считаю это своим достижением.
О творческом кластере
Параллельно образовательному мы запустили мобильный творческий проект. Раз в неделю собираем тех, кто только начинает работать с модой, причем не просто этим интересуется, а таких, у кого по-настоящему горят глаза. Мы обсуждаем идеи съемок, помогаем придумывать и планировать, даже находим бесплатные локации. Мы собираем полноценную съемочную группу из фотографов, операторов, визажистов, парикмахеров, стилистов и дизайнеров. В течение двух недель эта команда разрабатывает восемь концептов, которые бы они хотели отработать. Все работают за портфолио и делают это с бешеным рвением. Так модели получают не просто студийные композитки, а полноценные арт-съемки, где они демонстрируют в том числе и актерское мастерство, а участники команды — бук и необходимый в индустрии опыт. Приходят самые разные люди, например, к нам пришла мастер-парикмахер с большим стажем из салона и со слезами сказала: «Мне надо встряхнуться, не хочу больше делать дерьмо, хочу делать то, что нравится мне». Все жгут по полной и получают огромное удовольствие от процесса, потому что всем участникам необходима самореализация. Еще раз повторю: мы рады всем. Каждый может учиться в академии, каждый может принять участие в съемках. Мы традиционно тащим молодых дизайнеров, студентов с учебными коллекциями и свежими идеями. В свое время я работал над первым показом Алены Ахмадуллиной для «Адмиралтейской иглы», делал первые шоу Давида Комы, а потом наш управляющий Александр Нагорный с его абсолютным чутьем выбирал для проекта LMA Presents будущих звезд: Артема Шумова, ZDDZ, Санана Гасанова, Homo Consommatus. Этот проект мы временно закрыли, потому что пропали дизайнеры, которых нам бы хотелось продвигать, а что попало мы показывать не будем.
О средней температуре по больнице
Когда я вижу, что чуть ли не каждый день открываются курсы фотографов, стилистов, продюсеров, то прихожу в бешенство — я терпеть не могу дилетантство. Такие организации не имеют никакого права на существование. Это отъем легких денег у населения. Я передаю опыт бесплатно. Мне это нужно. Пусть для меня это способ поддержания самооценки, но в этом я с собой честен. Я общаюсь с молодежью, получаю новые идеи и делюсь своими. Мне нужно понимание того, что меня слушают и слышат. Я хочу продвигать тех, за кем будущее индустрии моды, помочь им расти — тогда и я, может быть, буду рядом с ними и не окажусь на свалке истории, как происходит с теми, кто стоит на месте. В Петербурге не осталось ни одной Недели моды. Упущено все, что было наработано: невозможно найти локацию, постановщика, техническое оборудование. Но самое ужасное — исчезла творческая культура. Я не устаю вспоминать концерт Эдиты Пьехи, который лет десять назад устраивал журнал «Собака.ru» и позволил мне ставить это событие. Когда на площадке появилась Эдита, она сказала: «Здравствуйте, что я должна делать?» После этой фразы я стоял на коленях и целовал ей руки. Вот это и есть настоящий профессионал. Она была певицей, исполнителем, а я — режиссером. И по-другому быть не может. У нового поколения нет даже понимания процесса постановки шоу. Дизайнеры ищут моделей в «ВКонтакте», не понимая, что крутая модель — половина успеха. К нам с коллекцией приезжал без преувеличения великий американский дизайнер Том Браун, я встречался с ним, чтобы узнать, что он хочет видеть в итоге, а он ответил: «Ты здесь живешь и лучше меня знаешь». И даже не вышел на репетицию. После шоу он долго благодарил меня — так устроена нормальная зарубежная практика: каждый на своем месте и профессионалы друг другу доверяют. Когда я ставлю шоу, то не хочу слышать ни слова против после утверждения концепта. Я ведь не позволяю себе подойти к дизайнеру и сказать: «У тебя неправильно пришита пуговица». Почему мы находимся в жопе? Потому что у нас никто не понимает, что всему нужно учиться. Нет развития моды, как глобально нет школы современного искусства. На данном этапе Петербург не имеет права носить имя культурной столицы. Это обреченность, адов круг: с одной стороны, художники не умеют самовыражаться, а с другой — нет потребителя, готового их воспринимать. В том, что мы провалились на несколько десятилетий, виноваты только мы сами. Надо признать очевидный факт: мы это искусство, к сожалению, не делаем. Своего потребителя необходимо очень жестко воспитывать. И я стараюсь это делать. Может быть, я совершаю глупость и поэтому живу в еловом лесу, а не на Мальдивах. Но я беру на себя ответственность за то, что выхожу и говорю: «Должно быть только так!»
Я не работаю с клиентами, которые не понимают важности именно этого момента. Я не работаю с дизайнерами, которые делают бессодержательную одежду. Поэтому я счастлив делать показ для модного дома Лилии Киселенко, который готов на локацию сгоревшей церкви и шоу без музыки, где лишь вдалеке отдается звон колоколов, раньше раздававшийся во время пожаров. И вот это и есть действие, крик: «Остановитесь, посмотрите вокруг и на сгоревшую церковь, на все то, что упущено! Слушайте тревожный перезвон, который все еще раздается в Милане, в Риме и Париже. Но не у нас». Я не собираюсь делать свои идеи доступнее для публики. Ей должно быть интересно увидеть то, что близко мне, художнику. Кстати, молодежь забыла о провокации, а ведь это мощнейший инструмент. Нужно уметь вызвать реакцию, ткнуть пальцем, устроить скандал.
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Сергей Луковский каждый год режиссирует показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне»
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Кто виноват и что делать
Самое страшное, что в Петербурге исчезла доброта. Эта потеря катастрофична для людей творческих. Если в Лондоне или Милане проходит показ молодого дизайнера — его обязательно похвалят мэтры. Мы разговаривали на эту тему с Давидом Комой, он рассказал, что в Европе общество благодарно тебе за любой шаг вперед. У нас же только обосрут. О каком новом поколении мы можем говорить, если я до сих пор мучаюсь комплексом неполноценности, потому что слишком редко слышу слова похвалы. А я живу ради них, а вовсе не ради гонораров. Я дожил до сорока шести лет и только пытаюсь делать первые шаги в сторону мудрости, принять то, что не могу изменить. Для этого нужно иметь силу. Мне это дается с огромным трудом, потому что на пути взросления приходится постоянно что-то доказывать. И если тяжело мне, то как же должно быть сложно человеку без опыта! Ежедневно приходится защищаться от внешнего мира, жить в обществе, которое никогда не будет поощрять, среди людей, постоянно ищущих недостатки. Я им сочувствую: не видеть красоту мира — настоящее наказание. В нашем городе так сложилось, что любить и принимать себя неприлично, а ведь только когда ты открыт и уважаешь в первую очередь себя, ты можешь воспринимать искусство в целом и моду в частности. Поэтому я убежден, что начинать надо с себя. Сейчас я учусь не бояться своего страха. Человек свободен лишь в одном — в выборе своей зависимости. В японской культуре есть выражение «Сесть в алмазную колесницу». Эта фраза обозначает людей, которые хотят изменить мир. Я уже сижу в этой колеснице и понимаю, что никуда не пересяду. И будет просто прекрасно, если таких, как я, станет больше, только в этом случае у нас что-нибудь получится. И журнал «Собака.ru» тоже должен сидеть в этой колеснице и не бояться взять на себя бешеную ответственность и воспитывать читателя. В чем мой личный фан? Я двигаюсь вперед и не чувствую себя выкинутым на обочину!
Текст: Ксения Гощицкая
Фото: Данил Ярощук
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