Сергей Луковский: «В модной индустрии Петербурга упущено всё, что было наработано»

О средней температуре по больнице

Когда я вижу, что чуть ли не каждый день открываются курсы фотографов, стилистов, продюсеров, то прихожу в бешенство — я терпеть не могу дилетантство. Такие организации не имеют никакого права на существование. Это отъем легких денег у населения. Я передаю опыт бесплатно. Мне это нужно. Пусть для меня это способ поддержания самооценки, но в этом я с собой честен. Я общаюсь с молодежью, получаю новые идеи и делюсь своими. Мне нужно понимание того, что меня слушают и слышат. Я хочу продвигать тех, за кем будущее индустрии моды, помочь им расти — тогда и я, может быть, буду рядом с ними и не окажусь на свалке истории, как происходит с теми, кто стоит на месте. В Петербурге не осталось ни одной Недели моды. Упущено все, что было наработано: невозможно найти локацию, постановщика, техническое оборудование. Но самое ужасное — исчезла творческая культура. Я не устаю вспоминать концерт Эдиты Пьехи, который лет десять назад устраивал журнал «Собака.ru» и позволил мне ставить это событие. Когда на площадке появилась Эдита, она сказала: «Здравствуйте, что я должна делать?» После этой фразы я стоял на коленях и целовал ей руки. Вот это и есть настоящий профессионал. Она была певицей, исполнителем, а я — режиссером. И по-другому быть не может. У нового поколения нет даже понимания процесса постановки шоу. Дизайнеры ищут моделей в «ВКонтакте», не понимая, что крутая модель — половина успеха. К нам с коллекцией приезжал без преувеличения великий американский дизайнер Том Браун, я встречался с ним, чтобы узнать, что он хочет видеть в итоге, а он ответил: «Ты здесь живешь и лучше меня знаешь». И даже не вышел на репетицию. После шоу он долго благодарил меня — так устроена нормальная зарубежная практика: каждый на своем месте и профессионалы друг другу доверяют. Когда я ставлю шоу, то не хочу слышать ни слова против после утверждения концепта. Я ведь не позволяю себе подойти к дизайнеру и сказать: «У тебя неправильно пришита пуговица». Почему мы находимся в жопе? Потому что у нас никто не понимает, что всему нужно учиться. Нет развития моды, как глобально нет школы современного искусства. На данном этапе Петербург не имеет права носить имя культурной столицы. Это обреченность, адов круг: с одной стороны, художники не умеют самовыражаться, а с другой — нет потребителя, готового их воспринимать. В том, что мы провалились на несколько десятилетий, виноваты только мы сами. Надо признать очевидный факт: мы это искусство, к сожалению, не делаем. Своего потребителя необходимо очень жестко воспитывать. И я стараюсь это делать. Может быть, я совершаю глупость и поэтому живу в еловом лесу, а не на Мальдивах. Но я беру на себя ответственность за то, что выхожу и говорю: «Должно быть только так!»

В Петербурге не осталось ни одной Недели моды. Упущено все, что было наработано: невозможно найти локацию, постановщика, техническое оборудование. Но самое ужасное — исчезла творческая культура.

Я не работаю с клиентами, которые не понимают важности именно этого момента. Я не работаю с дизайнерами, которые делают бессодержательную одежду. Поэтому я счастлив делать показ для модного дома Лилии Киселенко, который готов на локацию сгоревшей церкви и шоу без музыки, где лишь вдалеке отдается звон колоколов, раньше раздававшийся во время пожаров. И вот это и есть действие, крик: «Остановитесь, посмотрите вокруг и на сгоревшую церковь, на все то, что упущено! Слушайте тревожный перезвон, который все еще раздается в Милане, в Риме и Париже. Но не у нас». Я не собираюсь делать свои идеи доступнее для публики. Ей должно быть интересно увидеть то, что близко мне, художнику. Кстати, молодежь забыла о провокации, а ведь это мощнейший инструмент. Нужно уметь вызвать реакцию, ткнуть пальцем, устроить скандал.