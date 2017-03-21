Как пожилые люди становятся супермоделями?

Седовласые супермодели — новая реальность. В России за манекенщиков в возрасте отвечает агентство Oldushka. Мы поговорили с его создателем фотографом Игорем Гаваром о важном тренде последних лет. 

Возрастные модели стали важным модным трендом последних лет. И тому есть две причины. Первая: западные пенсионеры — одна из самых обеспеченных категорий потенциальных покупателей. И рынок стимулирует их тратить деньги, рекламируя не только товары и услуги, но и саму идею, что «третий возраст» — это время заботы о себе. А вторая причина банальна: те модели, актрисы, иконы стиля, благодаря которым мода еще недавно поддерживала миф о вечной молодости, естественным образом стареют. В текущем сезоне лицом Bottega Veneta является 73-летняя Лорен Хаттон. Только за последний год возрастные модели появились в рекламе Celine, Calvin Klein, Gucci, Loewe. Одна из старейших моделей, 85-летняя Кармен Делль'Орефиче, снялась для H&M, а 60-летняя Джиллиан Маклауд — в рекламе купальников этого же бренда.

  • Шарлота Рэмплинг в кампейне Loewe, весна-лето 2017

  • Джиджи Хадид и Лорен Хаттон закрыли показ Bottega Veneta, весна-лето 2017

Британский Vogue в честь своего столетия разместил рекламную кампанию с моделью — ровесницей журнала. А началась эта волна в 2007 году, когда косметический бренд Dove организовал провокационную рекламную кампанию с обнаженными женщинами старшего возраста, маркировав ее не anti age, а pro age. Интересно, как российские пенсионеры воспринимают себя. Я читал исследование, согласно которому большинство опрошенных считают седину признаком неухоженности. А в это самое время мировые производители одежды делают своими лицами именно седовласых моделей. Взгляд модной индустрии на старость и взгляд пенсионеров на самих себя — два разных полюса восприятия. Понятно, что наши пенсионеры в большинстве своем не читают глянцевые журналы, откуда им знать, что их ровесники — новые герои моды? Они привыкли: мода — это для молодых.

  • 63-летняя Валентина в съемке «Собака.ru»

  • 45-летний Сергей в съемке «Собака.ru»

Агентство возникло из моего хобби — блог «Олдушка» про уличную моду и стиль российских пенсионеров я веду с 2011 года. И на сегодняшний день героями этого проекта стали более тысячи человек. В какой-то момент ко мне стали обращаться рекламщики и стилисты, находящиеся в поиске возрастных лиц, и я решил поставить дело на профессиональные рельсы. Сформировать пул умудренных жизнью моделей несколько сложнее, чем молодых. Девушек и парней «стандартного» возраста часто находят в соцсетях либо объявляют кастинг, на который сразу приходит множество претендентов. Пенсионеры в интернете в большинстве своем не сидят, а вероятность того, что на кастинге появится красивая женщина за пятьдесят, крайне мала. Примерно половину своих будущих моделей я встретил на улице. Две дамы сами написали мне. Еще с одной меня познакомила актриса, вместе с которой они снимались у Ренаты Литвиновой в картине «Последняя сказка Риты». Нашего самого молодого мужчину, Сергея, я увидел в ленте у петербургского фотографа Миши Бурлацкого.

  • Валентина в лукбуке магазина 8-store

  • Валентина в лукбуке магазина 8-store

К сожалению, очень мало людей, которые к шестидесяти годам сохраняются в такой форме, чтобы претендовать на статус модели. Их единицы. Но сейчас, имея внешние данные и обладая определенной долей авантюризма, можно и в семьдесят, и в восемьдесят лет начать модельную карьеру. Отсутствие опыта в этой сфере не является преградой. Молодые люди часто попадают в агентство с нуля, почему это правило не может распространяться на пенсионеров?

  • Иван, 53 года — лицо рекламной кампании Math

  • Иван, 53 года — лицо рекламной кампании Math

Не скажу, что российский модный рынок ориентируется на возрастную аудиторию, пока что это единичные случаи, если говорить об известных дизайнерах. Так, уже второй сезон мы сотрудничаем с Кириллом Гасилиным. Молодые марки, причем из разных городов, в этом смысле более продвинуты — наши модели работали для питерского бренда MATH-studios, омского Vika Kim, челябинского Ermakovishna. Они снимались и для Interview Russia, и для Buro 24/7. А вот за пределами фэшн-индустрии среди наших клиентов хватает серьезных брендов — например, Сбербанк. К определенному возрасту мы получаем слепок себя в виде морщин, запечатлевающих эмоции, которые мы чаще всего испытываем. Многие люди боятся старости именно по этой причине — вся суть их натуры выступит на лице. Приходится признать, что в какой-то момент мы неизбежно увидим в зеркале свое настоящее лицо. И в этом смысле лица пожилых — честнее. Слово «старость» окутано массой негативных ассоциаций и стереотипов. Один из распространенных — старый человек не может быть красивым. В рамках проекта Oldushka я пытаюсь развеять этот стереотип и тем самым избавить людей младшего поколения от страха перед старением, а людям старшего поколения придать уверенности. Доля здорового эгоизма в этом тоже есть: я хочу состариться в обществе, не обремененном предрассудками.

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  • Автор: sobaka
  • Опубликовано:
  • Материал из номера: Март, 194

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