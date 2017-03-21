Седовласые супермодели — новая реальность. В России за манекенщиков в возрасте отвечает агентство Oldushka. Мы поговорили с его создателем фотографом Игорем Гаваром о важном тренде последних лет.
Как пожилые люди становятся супермоделями?
Возрастные модели стали важным модным трендом последних лет. И тому есть две причины. Первая: западные пенсионеры — одна из самых обеспеченных категорий потенциальных покупателей. И рынок стимулирует их тратить деньги, рекламируя не только товары и услуги, но и саму идею, что «третий возраст» — это время заботы о себе. А вторая причина банальна: те модели, актрисы, иконы стиля, благодаря которым мода еще недавно поддерживала миф о вечной молодости, естественным образом стареют. В текущем сезоне лицом Bottega Veneta является 73-летняя Лорен Хаттон. Только за последний год возрастные модели появились в рекламе Celine, Calvin Klein, Gucci, Loewe. Одна из старейших моделей, 85-летняя Кармен Делль'Орефиче, снялась для H&M, а 60-летняя Джиллиан Маклауд — в рекламе купальников этого же бренда.
Британский Vogue в честь своего столетия разместил рекламную кампанию с моделью — ровесницей журнала. А началась эта волна в 2007 году, когда косметический бренд Dove организовал провокационную рекламную кампанию с обнаженными женщинами старшего возраста, маркировав ее не anti age, а pro age. Интересно, как российские пенсионеры воспринимают себя. Я читал исследование, согласно которому большинство опрошенных считают седину признаком неухоженности. А в это самое время мировые производители одежды делают своими лицами именно седовласых моделей. Взгляд модной индустрии на старость и взгляд пенсионеров на самих себя — два разных полюса восприятия. Понятно, что наши пенсионеры в большинстве своем не читают глянцевые журналы, откуда им знать, что их ровесники — новые герои моды? Они привыкли: мода — это для молодых.
Агентство возникло из моего хобби — блог «Олдушка» про уличную моду и стиль российских пенсионеров я веду с 2011 года. И на сегодняшний день героями этого проекта стали более тысячи человек. В какой-то момент ко мне стали обращаться рекламщики и стилисты, находящиеся в поиске возрастных лиц, и я решил поставить дело на профессиональные рельсы. Сформировать пул умудренных жизнью моделей несколько сложнее, чем молодых. Девушек и парней «стандартного» возраста часто находят в соцсетях либо объявляют кастинг, на который сразу приходит множество претендентов. Пенсионеры в интернете в большинстве своем не сидят, а вероятность того, что на кастинге появится красивая женщина за пятьдесят, крайне мала. Примерно половину своих будущих моделей я встретил на улице. Две дамы сами написали мне. Еще с одной меня познакомила актриса, вместе с которой они снимались у Ренаты Литвиновой в картине «Последняя сказка Риты». Нашего самого молодого мужчину, Сергея, я увидел в ленте у петербургского фотографа Миши Бурлацкого.
К сожалению, очень мало людей, которые к шестидесяти годам сохраняются в такой форме, чтобы претендовать на статус модели. Их единицы. Но сейчас, имея внешние данные и обладая определенной долей авантюризма, можно и в семьдесят, и в восемьдесят лет начать модельную карьеру. Отсутствие опыта в этой сфере не является преградой. Молодые люди часто попадают в агентство с нуля, почему это правило не может распространяться на пенсионеров?
Не скажу, что российский модный рынок ориентируется на возрастную аудиторию, пока что это единичные случаи, если говорить об известных дизайнерах. Так, уже второй сезон мы сотрудничаем с Кириллом Гасилиным. Молодые марки, причем из разных городов, в этом смысле более продвинуты — наши модели работали для питерского бренда MATH-studios, омского Vika Kim, челябинского Ermakovishna. Они снимались и для Interview Russia, и для Buro 24/7. А вот за пределами фэшн-индустрии среди наших клиентов хватает серьезных брендов — например, Сбербанк. К определенному возрасту мы получаем слепок себя в виде морщин, запечатлевающих эмоции, которые мы чаще всего испытываем. Многие люди боятся старости именно по этой причине — вся суть их натуры выступит на лице. Приходится признать, что в какой-то момент мы неизбежно увидим в зеркале свое настоящее лицо. И в этом смысле лица пожилых — честнее. Слово «старость» окутано массой негативных ассоциаций и стереотипов. Один из распространенных — старый человек не может быть красивым. В рамках проекта Oldushka я пытаюсь развеять этот стереотип и тем самым избавить людей младшего поколения от страха перед старением, а людям старшего поколения придать уверенности. Доля здорового эгоизма в этом тоже есть: я хочу состариться в обществе, не обремененном предрассудками.
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