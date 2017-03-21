Не скажу, что российский модный рынок ориентируется на возрастную аудиторию, пока что это единичные случаи, если говорить об известных дизайнерах. Так, уже второй сезон мы сотрудничаем с Кириллом Гасилиным. Молодые марки, причем из разных городов, в этом смысле более продвинуты — наши модели работали для питерского бренда MATH-studios, омского Vika Kim, челябинского Ermakovishna. Они снимались и для Interview Russia, и для Buro 24/7. А вот за пределами фэшн-индустрии среди наших клиентов хватает серьезных брендов — например, Сбербанк. К определенному возрасту мы получаем слепок себя в виде морщин, запечатлевающих эмоции, которые мы чаще всего испытываем. Многие люди боятся старости именно по этой причине — вся суть их натуры выступит на лице. Приходится признать, что в какой-то момент мы неизбежно увидим в зеркале свое настоящее лицо. И в этом смысле лица пожилых — честнее. Слово «старость» окутано массой негативных ассоциаций и стереотипов. Один из распространенных — старый человек не может быть красивым. В рамках проекта Oldushka я пытаюсь развеять этот стереотип и тем самым избавить людей младшего поколения от страха перед старением, а людям старшего поколения придать уверенности. Доля здорового эгоизма в этом тоже есть: я хочу состариться в обществе, не обремененном предрассудками.