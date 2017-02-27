50 лучших нарядов с красной дорожки «Оскара»-2017

В Лос-Анджедесе стартовала 89-церемония «Оскар». Пока Американская академия киноискусств вручает статуэтки за лучшие картины года, мы выбираем самые эффектные наряды красной дорожки.

Церемония «Оскара» задает тенденции красной дорожки как минимум на год, а модные провалы здесь случаются реже, чем, например, на «Золотом Глобусе» или премии Гильдии киноактеров США. В этом году дресс-код церемонии получился образцовым: мы увидели десятки кутюрных платьев с недавно закончившейся недели высокой моды в Париже и не нашли виновных.

  • Эмма Стоун в Givenchy Couture

  • Бри Ларссон в Oscar de la Renta

  • Шарлиз Терон в Dior Couture

  • Дакота Джонсон в Gucci

  • Райн Гослинг в Gucci

  • Эмма Робертс в Armani Vintage

  • Фелисити Джонс в Dior

  • Лесли Манн и Джадд Апатоу 

Победителем красной дорожки стал Dior: новый креативный директор дома Мария Грация Кьюри нарядила костяк актрис разных возрастов. Шарлиз Терон — в переливающееся платья с уверенным вырезом, Кирстен Данст — в черное платье-маллет, Фелисити Джонс — в телесный наряд на бретельках с незаметной, но сложносочиненной вышивкой. Серебро на красной дорожке «Оскара» мы вручаем Armani Prive: за образы Николь Кидман и Изабель Юппер.

  • Карли Клосс в Stella McCartney

  • Хайли Стейнфилд в Ralph & Russo

  • Хэлли Берри в Versace

  • Изабель Юппер в Armani Prive

  • Жанель Монэ в Elie Saab Couture

  • Крисси Тейген в Zuhair Murad и Джон Ледженд

  • Кирстен Данст в Dior Couture

  • Лора Дерн в Rodarte

  • Джастин Тимберлейк и Джессика Бил в Kaufmanfranco 

Важная тенденция, на которую стоит обратить внимание: на красной дорожке «Оскара» не было цвета. Почти все герои нашего best-dressed списка выбрали белые, черные или бежевые варианты: Мишель Уилльямс и Алисия Викандер в Louis Vuitton, Дакота Джонсон в Gucci, Карли Клосс в Stella McCartney, Наоми Хэррис в Calvin Klein Collection или Бри Ларссон в Oscar de la Renta. Исключение сделали Рут Негга в Valentino и Виола Дэвис в Armani Prive.

  • Рут Негга в Valentino

  • Рут Негга в Valentino

  • Мишель Уилльямс в Louis Vuitton

  • Наоми Хэррис в Calvin Klein Collection

  • Махершалалхашбаз Али в Ermenegildo Zegna

  • Николь Кидман в Armani Prive

  • Алисия Викандер в Louis Vuitton

  • Приянка Чопра в Ralph & Russo

  • Тараджи Хенсон в Alberta Ferretti

  • Виола Дэвис в Armani Prive

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  • Автор: sobaka
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