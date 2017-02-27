В Лос-Анджедесе стартовала 89-церемония «Оскар». Пока Американская академия киноискусств вручает статуэтки за лучшие картины года, мы выбираем самые эффектные наряды красной дорожки.
50 лучших нарядов с красной дорожки «Оскара»-2017
Церемония «Оскара» задает тенденции красной дорожки как минимум на год, а модные провалы здесь случаются реже, чем, например, на «Золотом Глобусе» или премии Гильдии киноактеров США. В этом году дресс-код церемонии получился образцовым: мы увидели десятки кутюрных платьев с недавно закончившейся недели высокой моды в Париже и не нашли виновных.
Победителем красной дорожки стал Dior: новый креативный директор дома Мария Грация Кьюри нарядила костяк актрис разных возрастов. Шарлиз Терон — в переливающееся платья с уверенным вырезом, Кирстен Данст — в черное платье-маллет, Фелисити Джонс — в телесный наряд на бретельках с незаметной, но сложносочиненной вышивкой. Серебро на красной дорожке «Оскара» мы вручаем Armani Prive: за образы Николь Кидман и Изабель Юппер.
Важная тенденция, на которую стоит обратить внимание: на красной дорожке «Оскара» не было цвета. Почти все герои нашего best-dressed списка выбрали белые, черные или бежевые варианты: Мишель Уилльямс и Алисия Викандер в Louis Vuitton, Дакота Джонсон в Gucci, Карли Клосс в Stella McCartney, Наоми Хэррис в Calvin Klein Collection или Бри Ларссон в Oscar de la Renta. Исключение сделали Рут Негга в Valentino и Виола Дэвис в Armani Prive.
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Рут Негга в Valentino
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Рут Негга в Valentino
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Мишель Уилльямс в Louis Vuitton
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Наоми Хэррис в Calvin Klein Collection
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Махершалалхашбаз Али в Ermenegildo Zegna
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Николь Кидман в Armani Prive
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Алисия Викандер в Louis Vuitton
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Приянка Чопра в Ralph & Russo
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Тараджи Хенсон в Alberta Ferretti
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Виола Дэвис в Armani Prive
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