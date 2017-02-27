Важная тенденция, на которую стоит обратить внимание: на красной дорожке «Оскара» не было цвета. Почти все герои нашего best-dressed списка выбрали белые, черные или бежевые варианты: Мишель Уилльямс и Алисия Викандер в Louis Vuitton, Дакота Джонсон в Gucci, Карли Клосс в Stella McCartney, Наоми Хэррис в Calvin Klein Collection или Бри Ларссон в Oscar de la Renta. Исключение сделали Рут Негга в Valentino и Виола Дэвис в Armani Prive.