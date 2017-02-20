Финалисты проекта «Новые имена в дизайне 2017» покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day

  • Показ финалистов «Новые имена в дизайне 2016» на Mercedes-Benz Fashion Day

Стал известен главный приз конкурса «Новые имена в дизайне 2017»: десять финалистов покажут коллекции на Mercedes-Benz Fashion Day St. Petersburg — мероприятие в Петербурге, которое продолжает неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. Шоу пройдет 1 апреля в «Манеже». Режиссером показа станет Сергей Луковский. 

Напомним, мы продлили прием заявок на участие в конкурсе: коллекцию одежды и аксессуаров можно загрузить на сайт fashion.sobaka.ru до 1 марта, а 24 марта путем онлайн-голосования читатели выберут двух победителей — дизайнера одежды и дизайнера аксессуаров. Еще восемь финалистов определит совет профессионалов, который мы представим позже.

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