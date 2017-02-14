Прием заявок на конкурс «Новые имена в дизайне 2017» продлен

Напомним, проект «Новые имена в дизайне» журнал «Собака.ru» проводит десятый год. Мы упорно ищем тех, кто может подвинуть Демну Гвасалию и Марию Грацию Кьюри, Фиби Фило и Джонатана Андерсона — и обещаем достойную награду: стажировку у заслуженного мастера, итоговый показ и другие призы, о которых расскажем позже.

За всю историю проекта в конкурсе приняли участие больше тысячи дизайнеров из Петербурга, Москвы и регионов России, а также из стран Прибалтики и Грузии. Это мы открыли Сергея Бондарева, Юлию Воробьеву (Turbo Yulia), Наталью Лескову, кутюрного модельера Ольгу Малярову, успешного дизайнера мужской одежды Артема Шумова и Юру Питенина, который одевает Леди Гагу.

За последние три года наши финалисты представляли свои коллекции на неделях моды Aurora Fashion Week Russia, St.Petersburg Fashion Week и Mercedes-Benz Fashion Day St.Petersburg, а победители онлайн-голосования получали грант на обучение в институте моды и дизайна Istituto Marangoni. Еще наш традиционный приз — съемка вещей победителей в журнале «Собака.ru»: лицами кампаний молодых дизайнеров за время существования конкурса становились Матильда Шнурова, Лиза Боярская, Данила Козловский, Иван Ургант, Елена Крыгина, Наталья Гольденберг и другие звезды федеральной величины.

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