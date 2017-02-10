Мэган Виртанен запустила онлайн-проект, посвященный истории моды

Историк моды, преподаватель СПбГУ и наш постоянный автор Мэган Виртанен запустила сайт историямоды.рф, где интересующиеся историей костюма смогут углубить свои знания. Лекции в режиме потокового видео доступны в любое время и в любой точке мира.
Лекции Мэган Виртанен охватывают историю костюма от древнейших времен до наших дней, наглядно демонстрируя, как модные тренды зависят не только и не столько от дизайнеров, сколько от политики, экономики и психологических потребностей общества.
Новые видеолекции будут добавляться раз в две недели. Обещанные темы — история отдельных предметов костюма, например, чулок или шляпок, легендарные модные дома и ювелиры, история косметики и причёсок, особенности советской моды, а также цикл, рассказывающий о том, как те или иные виды одежды, фасонов и оттенков становятся проводниками считываемых окружающими сообщений о личности носителя.
Первыми стали лекции на одну из самых популярных, а также одну из самых непопулярных в современном обществе тем — свадьбы и похороны соответственно. Можно узнать, как сложились традиции европейского свадебного наряда, почему именно белое платье до сих пор остаётся выбором большинства невест, какими были особенности свадеб в СССР, а также, как сложился строгий викторианский траурный этикет и как в наши дни производители LifeGem и Lyst предлагают новые формы связанных с трауром украшений и одежды.
историямоды.рф
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