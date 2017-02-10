Мэган Виртанен запустила онлайн-проект, посвященный истории моды

Историк моды, преподаватель СПбГУ и наш постоянный автор Мэган Виртанен запустила сайт историямоды.рф, где интересующиеся историей костюма смогут углубить свои знания. Лекции в режиме потокового видео доступны в любое время и в любой точке мира.

Лекции Мэган Виртанен охватывают историю костюма от древнейших времен до наших дней, наглядно демонстрируя, как модные тренды зависят не только и не столько от дизайнеров, сколько от политики, экономики и психологических потребностей общества.