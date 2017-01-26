Третий день недели высокой моды в Париже закончился показом Ульяны Сергеенко. Рассказываем по порядку.
Всё, что нужно знать о показе Ulyana Sergeenko в Париже
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1
|Показ проходил под куполом парижского цирка Cirque D'hiver Bouglione.
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2
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Открыла шоу Наталья Водянова, а закрыла — Даутцен Крез, которая приехала в Париже специально для показа Ulyana Sergeenko.
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3
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Образы стилизовал Эдвард Эннинфул, директор моды W Magazine, который работает над рекламными кампаниями Prada, Lanvin, Tiffany, Moncler и Diane von Furstenberg.
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4
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В первому ряду — Даша Жукова, Рената Литвинова, Орнелла Мути, Мирослава Дума, Карина Добротворская.
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5
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Вместо саундтрека — вой волков (а на приглашении — иллюстрация Билибина к «Ивану Царевичу и серому волку»).
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6
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Жесткий корсет на платьях — главная деталь коллекции, которая отсылает с цирковым наездницам и объясняет место проведения шоу.
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