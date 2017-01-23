В разгар приема заявок на судьбоносный конкурс «Новые имена в дизайне 2017», которому в этому году исполняется десять лет, мы вспомнили самых ярких участников, чей успех начался именно с нашего проекта.
Артем Шумов, Юра Питенин и еще 8 дизайнеров, которых мы открыли
Артем Шумов
Наше важное открытие 2013-го года — выпусник университета технологии и дизайна, который до старта нашего конкурса успел пройти стажировку у Вики Газинской и Татьяны Парфеновой. В портфолио Артема — реконструкция чемпионской формы советских времен по заказу «Зенита», костюмы для балета в Мариинском театре и даже преподавание в шанхайском Istituto Marangoni. Несмотря на переезд в Китай, Артем показывает коллекции на наших неделях моды, его вещи продают магазины Москвы и Петербурга. И он остается почти единственным достойным дизайнером мужской одежды в стране.
Юра Питенин
Cтартом своего успеха дизайнер называет победу в нашем конкурсе. А результатом — контракт с Mercedes-Benz Fashion Week, где теперь Юра показывается регулярно, заказы от Кати Иванчиковой (IOWA), Риты Оры и выход Леди Гаги в тотал-луке Saint-Tokyo.
Сергей Бондарев
Семь лет назад Сергей Бондарев переехал из Екатеринбурга в Петербурге, почти сразу же отправил заявку на наш конкурс и победил. В журнальной фэшн-съемке коллекцию дизайнера поддержала Тутта Ларсен (телеведущая до сих пор носит вещи Бондарева). Сегодня Сергей курирует два собственных бренда («Соня Мармеладова» с демократичными платьями и подиумную линию Bondarev), магазин «Мармеладова-Букетик» на Рубинштейна и парикмахерские «Букля», а его ироничные картины и панно из пайеток продаются по всему миру.
Леся Парамонова (Les’)
Многообещающего дизайнера из Москвы со сказочными коллекцяими мы открыли в 2012-ом году. За четыре года Леся заключила десятки важных контрактов: украсила банки косметического бренда Kiehl’s, сняла короткометражку Somnia при поддержке Ботанического сада Москвы (потом фильм показали на Lodon Fashion Week и фестивале моды в Берлине), сделала совместную коллекцию с художницей Hsiao Ron Cheng из Тайваня, отшила заказы для Aizel, «Цветного» и DressOne и запустила производство обуви. Два раза в год Леся выпускает коллекции из нежных платьев и комбинезонов. В этом сезоне мы, например, не проживем без съемных рукавов и сарафанов с корсетом.
Вера и Катя Вайпер (Vipers)
Сестры Вайпер дебютировали в нашем проекте, когда их бренду еще не было года. И выиграли, показав коллекцию с театральными нарядами. Редакция подарила им курс в Istituto Marangoni: «До Милана мы делали то, что называли между собой «царская дурь. Так вот, курс в Марангони выбил напрочь всю эту дурь, и стало понятно, что можно делать все что угодно, не теряя себя». После нашего конкурса бренд показывался на Kiev Fashion Days и стал постоянным участником Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.
Ольга Малярова
Подол платья, собранный из тысячи перьев, вышитые вручную цветущие сакуры и наряды из тончайшего кружева. Ольга Малярова — наше первый и пока единственный кутюрный дизайнер за всю историю конкурса «Новые имена в дизайне».
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Съемка стилиста и телеведущей Саши Федоровой в платье Ольги — наш приз дизайнеру
Юля Воробьева (Turbo_Yulia)
Выпускницу нашего проекта 2010-го года в Guardian назвали самым перспективным дизайнером России. И не зря: выпускница СПбГУСЭ проходила стажировку у Леонида Алексеева и Давида Кома и сотрудничала с Андреем Бартеневым. Сейчас Воробьева переехала в Москву — но по-прежнему выпускает классные вещи, которые больше напоминают арт-объекты. Новая коллекция, например, вдохновлена российскими рейвами 1990-х и цитирует униформу монтажников Москвы.
Маруся Низовцова
Наше открытие прошлого года — Маруся Низовцова с ее вещами-конструкторами. Дизайнер выпускает простые на вид вещи на каждый день: хлопковые сарафаны, платья-рубашки, суперпрактичные плащи (которые, во-первых, имеют несколько вариантов носки, а во-вторых, не мнутся, поэтому их можно спокойно закинуть в сумку), и классные серьги-трансформеры.
Принять участие в проекте может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук. До 20 февраля мы будем собирать заявки на fashion.sobaka.ru, а 21 февраля запустим онлайн-голосование. По его итогам 28 марта мы объявим двух победителей — дизайнера коллекции одежды и линии аксессуаров. Еще 8 финалистов выберут профессионалы индустрии, которых мы представим отдельно.
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