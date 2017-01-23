Леся Парамонова (Les’)

Многообещающего дизайнера из Москвы со сказочными коллекцяими мы открыли в 2012-ом году. За четыре года Леся заключила десятки важных контрактов: украсила банки косметического бренда Kiehl’s, сняла короткометражку Somnia при поддержке Ботанического сада Москвы (потом фильм показали на Lodon Fashion Week и фестивале моды в Берлине), сделала совместную коллекцию с художницей Hsiao Ron Cheng из Тайваня, отшила заказы для Aizel, «Цветного» и DressOne и запустила производство обуви. Два раза в год Леся выпускает коллекции из нежных платьев и комбинезонов. В этом сезоне мы, например, не проживем без съемных рукавов и сарафанов с корсетом.