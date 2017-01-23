Артем Шумов, Юра Питенин и еще 8 дизайнеров, которых мы открыли

Артем Шумов

Наше важное открытие 2013-го года — выпусник университета технологии и дизайна, который до старта нашего конкурса успел пройти стажировку у Вики Газинской и Татьяны Парфеновой. В портфолио Артема — реконструкция чемпионской формы советских времен по заказу «Зенита», костюмы для балета в Мариинском театре и даже преподавание в шанхайском Istituto Marangoni. Несмотря на переезд в Китай, Артем показывает коллекции на наших неделях моды, его вещи продают магазины Москвы и Петербурга. И он остается почти единственным достойным дизайнером мужской одежды в стране.

  • Комбинезоны – любимая вещь Артема.

  • Чемпионская форма клуба «Зенит», которую реконструировал Артем Шумов

  • Леди Гага в Saint-Tokyo

  • Катя Иванчикова и Юра Питенин

Сергей Бондарев

Семь лет назад Сергей Бондарев переехал из Екатеринбурга в Петербурге, почти сразу же отправил заявку на наш конкурс и победил. В журнальной фэшн-съемке коллекцию дизайнера поддержала Тутта Ларсен (телеведущая до сих пор носит вещи Бондарева). Сегодня Сергей курирует два собственных бренда («Соня Мармеладова» с демократичными платьями и подиумную линию Bondarev), магазин «Мармеладова-Букетик» на Рубинштейна и парикмахерские «Букля», а его ироничные картины и панно из пайеток продаются по всему миру. 

  • Панно «Момент №2». 2015 год

  • Платье-буек из коллекции Bondarev осень-зима 2016

Леся Парамонова (Les’)

Многообещающего дизайнера из Москвы со сказочными коллекцяими мы открыли в 2012-ом году. За четыре года Леся заключила десятки важных контрактов: украсила банки косметического бренда Kiehl’s, сняла короткометражку Somnia при поддержке Ботанического сада Москвы (потом фильм показали на Lodon Fashion Week и фестивале моды в Берлине), сделала совместную коллекцию с художницей Hsiao Ron Cheng из Тайваня, отшила заказы для Aizel, «Цветного» и DressOne и запустила производство обуви. Два раза в год Леся выпускает коллекции из нежных платьев и комбинезонов. В этом сезоне мы, например, не проживем без съемных рукавов и сарафанов с корсетом. 

  • Флакон Kiehl's, которые оформила Леся Парамонова

  • Все коллекции бренда Les’ вдохновлены лесом и животными.

Вера и Катя Вайпер (Vipers)

Сестры Вайпер дебютировали в нашем проекте, когда их бренду еще не было года. И выиграли, показав коллекцию с театральными нарядами. Редакция подарила им курс в Istituto Marangoni: «До Милана мы делали то, что называли между собой «царская дурь. Так вот, курс в Марангони выбил напрочь всю эту дурь, и стало понятно, что можно делать все что угодно, не теряя себя». После нашего конкурса бренд показывался на Kiev Fashion Days и стал постоянным участником Mercedes-Benz Fashion Week в Москве.

  • Vipers, осень-зима 2016

Ольга Малярова

Подол платья, собранный из тысячи перьев, вышитые вручную цветущие сакуры и наряды из тончайшего кружева. Ольга Малярова — наше первый и пока единственный кутюрный дизайнер за всю историю конкурса «Новые имена в дизайне».

  • Съемка стилиста и телеведущей Саши Федоровой в платье Ольги — наш приз дизайнеру

Юля Воробьева (Turbo_Yulia)

Выпускницу нашего проекта 2010-го года в Guardian назвали самым перспективным дизайнером России. И не зря: выпускница СПбГУСЭ проходила стажировку у Леонида Алексеева и Давида Кома и сотрудничала с Андреем Бартеневым. Сейчас Воробьева переехала в Москву — но по-прежнему выпускает классные вещи, которые больше напоминают арт-объекты. Новая коллекция, например, вдохновлена российскими рейвами 1990-х и цитирует униформу монтажников Москвы.

  • Темы мудборда весенне-летней коллекции Turbo_Yulia — капитальный ремонт московских улиц и рейвы.

Маруся Низовцова

Наше открытие прошлого года — Маруся Низовцова с ее вещами-конструкторами. Дизайнер выпускает простые на вид вещи на каждый день: хлопковые сарафаны, платья-рубашки, суперпрактичные плащи (которые, во-первых, имеют несколько вариантов носки, а во-вторых, не мнутся, поэтому их можно спокойно закинуть в сумку), и классные серьги-трансформеры. 

  • Marusia Nizovtsova, осень-зима 2016

Принять участие в проекте может каждый, кто подготовил коллекцию одежды, обуви, аксессуаров и снял лукбук. До 20 февраля мы будем собирать заявки на fashion.sobaka.ru, а 21 февраля запустим онлайн-голосование. По его итогам 28 марта мы объявим двух победителей — дизайнера коллекции одежды и линии аксессуаров. Еще 8 финалистов выберут профессионалы индустрии, которых мы представим отдельно.

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  • Автор: sobaka
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