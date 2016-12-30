Полгода в рубрике «Практикум» мы давали подробные инструкции малозатратного, но суперактуального стайлинга. В последнем выпуске 2016-го по этой же схеме предлагаем экстренные наряды к новогодней вечеринке.
Как собрать новогдний образ с минимумом затрат? 6 актуальных примеров
Фатин — самый праздничный материал после пайеток. Эффектный стайлинг с минимумом потраченных сил искать в коллекции Preen и в лукбуке наших соотечественников Masterpeace: покупаем пару метров яркого фатина и прикрепляем его на платье контрастного цвета, джинсы, мини-юбку или даже на теплые штаны, если празднуете за городом.
Оживить базовые платья или простые футболки можно длинными перчатками. По завету Николя Геськера, длинные мотоциклетные варианты лучше всего смотрятся с мини-платьями и футуристичной обувью, а цветные тряпичные — с фатиновыми юбками, как в коллекции Алессандро Дель Аква для Rochas.
Благодаря стайлингам pre-fall-коллекций капроновые колготки в сетку или узор перестали быть моветоном. Кроме того, они даже могут быть частью праздничного наряда, как показывает лукбук Red Valentino.
Новогоднее правило баланса для мужчин: на толстовку — галстук, на водолазку — шейный платок, как советует Алессандро Микеле. Нет, мы не шутим!
Праздничной на одну ночь может стать и обыкновенная рубашка — офисная или джинсовая, если надеть поверх нее цветной топ, шелковую майку или корсет.
Чем больше принтов в одном луке — тем праздничнее получится образ. Лучший ориентир — круизный лукбук бренда Stella Jean.
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