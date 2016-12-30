Как собрать новогдний образ с минимумом затрат? 6 актуальных примеров

Полгода в рубрике «Практикум» мы давали подробные инструкции малозатратного, но суперактуального стайлинга. В последнем выпуске 2016-го по этой же схеме предлагаем экстренные наряды к новогодней вечеринке. 

Фатин — самый праздничный материал после пайеток. Эффектный стайлинг с минимумом потраченных сил искать в коллекции Preen и в лукбуке наших соотечественников Masterpeace: покупаем пару метров яркого фатина и прикрепляем его на платье контрастного цвета, джинсы, мини-юбку или даже на теплые штаны, если празднуете за городом. 

  • Masterpeace, pre-fall 2017

  • Preen, весна-лето 2017

Оживить базовые платья или простые футболки можно длинными перчатками. По завету Николя Геськера, длинные мотоциклетные варианты лучше всего смотрятся с мини-платьями и футуристичной обувью, а цветные тряпичные — с фатиновыми юбками, как в коллекции Алессандро Дель Аква для Rochas.

  • Rochas, весна-лето 2017

  • Rochas, весна-лето 2017

Благодаря стайлингам pre-fall-коллекций капроновые колготки в сетку или узор перестали быть моветоном. Кроме того, они даже могут быть частью праздничного наряда, как показывает лукбук Red Valentino.

  • Red Valentino, pre-fall 2017

  • Red Valentino, pre-fall 2017

Новогоднее правило баланса для мужчин: на толстовку — галстук, на водолазку — шейный платок, как советует Алессандро Микеле. Нет, мы не шутим!

  • Gucci, весна 2017

  • Gucci, весна 2017

Праздничной на одну ночь может стать и обыкновенная рубашка — офисная или джинсовая, если надеть поверх нее цветной топ, шелковую майку или корсет.

  • Milly, pre-fall 2017

  • Y-3, resort 2017

  • Milly, pre-fall 2017

Чем больше принтов в одном луке — тем праздничнее получится образ. Лучший ориентир — круизный лукбук бренда Stella Jean.

  • Stella Jean, resort 2017

  • Stella Jean, resort 2017

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