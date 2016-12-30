Фатин — самый праздничный материал после пайеток. Эффектный стайлинг с минимумом потраченных сил искать в коллекции Preen и в лукбуке наших соотечественников Masterpeace: покупаем пару метров яркого фатина и прикрепляем его на платье контрастного цвета, джинсы, мини-юбку или даже на теплые штаны, если празднуете за городом.