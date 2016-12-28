Как одевается богема Петербурга?

Представители творческих профессий, модели и обаятельные бездельники лихо смешивают стрит с люксом, авангард с кавайностью, а херитаж с концептуальными марками. Признаемся, нас немного пугает, что даже богема забила на кропотливо собранные луки в пользу кэжуала, оттого аплодируем стоя костюмам-тройкам, бабочкам и русалочьему хвосту.

  • Дизайнер Владимир Бухинник

  • Модель Саша Паника

  • Слава и Александр Смолкины, совладельцы магазина Renegade Store

  • Модель Настя Шанцева

  • Диджей Алексей Косинус

  • Фотограф Анатолий Бисинбаев

  • Дизайнер Евгений Елгин

  • Художник и дизайнер Сергей Бондарев

  • Художница Лора Зомби

  • Стилист Кирилл Шаповалов

  • Видеооператор и журналист Леля Нордик

  • Владелец студии «Атмосфера» Максим Лангуев

  • Студентка Варя Яковлева

  • Продюсер Артем Балаев

  • Директор академии Crop Андрей Ромашов

  • Диджей Федор Крылов

  • Дизайнер Антон Матюхин

  • Совладелец ресторана Co-op Garage Александр Яшуков

  • Диджей Федор Богданов

  • Дизайнер Мира Смурова

  • Модель Дмитрий Попов

  • Клубный человек Марат Кортез

  • Архитектор Савелий Архипенко

  • Архитектор Александр Кривенцов

  • Модель Полина Самородская

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