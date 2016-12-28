Как одевается богема Петербурга?

Представители творческих профессий, модели и обаятельные бездельники лихо смешивают стрит с люксом, авангард с кавайностью, а херитаж с концептуальными марками. Признаемся, нас немного пугает, что даже богема забила на кропотливо собранные луки в пользу кэжуала, оттого аплодируем стоя костюмам-тройкам, бабочкам и русалочьему хвосту.