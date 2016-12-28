Представители творческих профессий, модели и обаятельные бездельники лихо смешивают стрит с люксом, авангард с кавайностью, а херитаж с концептуальными марками. Признаемся, нас немного пугает, что даже богема забила на кропотливо собранные луки в пользу кэжуала, оттого аплодируем стоя костюмам-тройкам, бабочкам и русалочьему хвосту.
Как одевается богема Петербурга?
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Дизайнер Владимир Бухинник
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Модель Саша Паника
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Слава и Александр Смолкины, совладельцы магазина Renegade Store
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Модель Настя Шанцева
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Диджей Алексей Косинус
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Фотограф Анатолий Бисинбаев
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Дизайнер Евгений Елгин
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Художник и дизайнер Сергей Бондарев
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Художница Лора Зомби
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Стилист Кирилл Шаповалов
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Видеооператор и журналист Леля Нордик
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Владелец студии «Атмосфера» Максим Лангуев
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Студентка Варя Яковлева
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Продюсер Артем Балаев
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Директор академии Crop Андрей Ромашов
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Диджей Федор Крылов
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Дизайнер Антон Матюхин
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Совладелец ресторана Co-op Garage Александр Яшуков
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Диджей Федор Богданов
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Дизайнер Мира Смурова
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Модель Дмитрий Попов
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Клубный человек Марат Кортез
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Архитектор Савелий Архипенко
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Архитектор Александр Кривенцов
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Модель Полина Самородская
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