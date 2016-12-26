Иным не под силу научиться сочетать предметы гардероба в одном наряде. Тем большей славы заслуживают те, кто умеет гармонично выступать дуэтом — костюм к костюму, шляпка к цилиндру, смокинг к шлейфу.
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