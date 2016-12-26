Пиотровские, Дормидошины, Смекаловы и еще 6 самых модных пар Петербурга

Иным не под силу научиться сочетать предметы гардероба в одном наряде. Тем большей славы заслуживают те, кто умеет гармонично выступать дуэтом — костюм к костюму, шляпка к цилиндру, смокинг к шлейфу.

  • Девелопер Дмитрий Воробьев и фотограф Евгения Мурашова

  • Предприниматель Юрий Дормидошин с женой Натальей

  • Управляющая агентством Principe PR Media Наталья Плеханова и доктор медицинских наук Андрей Плеханов

  • Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский с женой Ириной

  • Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица и директор транспортной компании Владимир Кожевников

  • Хореограф Юрий Смекалов с женой Владой

  • Продюсер Константин Селиневич и прима-балерина Диана Вишнева

  • Юрист Юлия Костикова и менеджер Евгений Лысый

  • Ресторатор Александр Галиев с женой Асей

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