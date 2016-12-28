Мы уже подарили вам наш супергид с сотней красивых и практичных новогодних подарков по цене от тридцати рублей до двух с хвостиком миллионов, а теперь делимся бесценными советами и новогодними историями от друзей «Собака.ru».
Пиотровский, Кержакова, Маркес и другие наши друзья рассказывают, как встретят Новый год
Мария Абашова, солистка театра балета Борис Эйфмана
Ваше детское воспоминание о Новом годе? Разбитые лет в пять елочные игрушки. Бабушка до сих пор корит осколками фигурок балерин. Моя грация проявляется только на сцене, в жизни все не так. Сейчас мне бы очень хотелось нарядить елку игрушками из детства. Она у нас всегда живая и стоит примерно до марта. К сожалению, нигде не найти бенгальских огней, и я заказываю их через сайты. Как собираетесь отмечать? Обязательно с мужем, детьми и мамой дома под бой курантов перед телевизором, а потом можем отправиться в ресторан. Что будете дарить и о чем мечтаете сами? Старший сын попросил у Деда Мороза «Лего». Младший ничего не хочет, потому что у его брата столько игрушек, что ему даже нечего желать. Но он мечтает нарядить елку, как и я! Я ни о чем материальном не загадываю, только чтобы близкие были здоровы. Правда, есть один заказ: в сочельник температуру минус восемь и много снега, чтобы слепить снеговика.
Милана Кержакова, директор благотворительного фонда «Звезды Детям»
Как вы собираетесь праздновать Новый год? В нашем загородном доме семейным кругом со всеми родственниками. Пару лет назад мы отправились на Мальдивы, но как-то невнятно получилось, мне совсем не понравилось: без снега и елей вообще нет новогоднего настроения. Самый запомнившийся подарок? Лет в шесть я получила мягкую игрушку в виде розовой пантеры. Она была с меня ростом и одета в черный костюм. Я его тут же сняла с игрушки и надела на себя. Помню, носила почти полгода и даже в первом классе надевала на утренник. Еще я получала раньше новогодние письма от младшего брата: с большим количеством ошибок, но очень серьезные, напутственные, с пожеланиями, чтобы у меня все было хорошо, а также советами.
Таша Алакоз, фотохудожник
Самые теплые новогодние воспоминания из детства? Однажды родители нарисовали следы Деда Мороза, которые вели в комнату с кучей подарков, и с тех пор я не теряю веры в этого персонажа. Когда мне было пять лет, я мечтала о домике для куклы Барби, но его нельзя было нигде найти. Тогда мама сделала его сама: со шторами на окошках, обоями и всеми мелочами. Яркими цветами он был похож на мой инстаграм, думаю, это то, что действительно повлияло на меня. Что вы хотели бы найти под елкой 1 января? Новую камеру Sony Alpha 7 или новый гигантский iPhone c кучей памяти для всех моих снимков. Или билеты на любое теплое море и кучу ярких надувных матрасов в виде пончиков и ананасов. Как будете отмечать? Просто не думать о работе! Рассыплю конфетти-глиттер по полу своей квартиры, которая превратилась в студию, и буду валяться в нем, забыв на пару часов обо всем!
Ольга Маркес, основатель ЗОЖ-проекта Sekta
Что вы вспоминаете о Новом годе? У меня было суровое уральское детство! В садике я была абсолютно непопулярным ребенком, очень бедно одевалась, и дети меня не любили. И была девочка-мажорка, ее тоже звали Олей, у нее как раз все было. Помню, как воспитательница сказала: «Снегурочкой на празднике будет Оля», — и группа бросилась ее поздравлять. Но выяснилось, что роль отдали мне. И все протянули: «У-у-у-у!» Но я была очень рада, что меня заметили. Понравилось мне быть Снегурочкой или нет, я уже не помню. Что любите дарить? Путешествия! Израиль — отличное направление для секс-туризма. Девушке нужно туда просто приехать и открыть приложение Tinder. Я как-то подарила билеты подруге, а бабушке — автобусный тур по Европе, она о таком мечтала. А сами что хотели бы получить? Очень крутую вечеринку, чтобы все набухались, а я нет. Я бы на всех смотрела, а потом рассказывала, что они вытворяли. А материальное все есть, разве что еще один байк для триала будет нелишним.
Борис Пиотровский, издатель
Что бы вы хотели обнаружить под елкой? Смотрите сами, конечно, но подарок по крайней мере не должен мешать, так что домашний варан или бильярдный стол отпадают сразу. Лучшие варианты — ручка для письма или бутылка вина. Что касается последнего, то могу я порекомендовать вам замечательных Катрин и Доминика Дэрен, которые делают достойное бургундское? Универсальный, но изящный подарок, который никогда не стыдно вручить? Какой ответ вы ждете от человека, который занимается издательством «Арка»? К счастью, книга мужественно пережила все шутки и осталась универсальным подарком — увесистый том Александра Степанова «Феноменология архитектуры Петербурга» я преподнесу всем друзьям без исключения. Самый памятный подарок? Мне было восемь лет, и папа вручил мне пулю, которую он достал из стекла отеля в Саудовской Аравии, — отель обстреляли, когда Михаил Борисович приехал туда с рабочим визитом. На детских праздниках вас наряжали зайчиком или лисичкой? Ни тем и ни другим, разумеется, но признаюсь, пришлось побывать разок Пушкиным на елке в Доме ученых.
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