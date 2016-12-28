Пиотровский, Кержакова, Маркес и другие наши друзья рассказывают, как встретят Новый год

Ольга Маркес, основатель ЗОЖ-проекта Sekta

Что вы вспоминаете о Новом годе? У меня было суровое уральское детство! В садике я была абсолютно непопулярным ребенком, очень бедно одевалась, и дети меня не любили. И была девочка-мажорка, ее тоже звали Олей, у нее как раз все было. Помню, как воспитательница сказала: «Снегурочкой на празднике будет Оля», — и группа бросилась ее поздравлять. Но выяснилось, что роль отдали мне. И все протянули: «У-у-у-у!» Но я была очень рада, что меня заметили. Понравилось мне быть Снегурочкой или нет, я уже не помню. Что любите дарить? Путешествия! Израиль — отличное направление для секс-туризма. Девушке нужно туда просто приехать и открыть приложение Tinder. Я как-то подарила билеты подруге, а бабушке — автобусный тур по Европе, она о таком мечтала. А сами что хотели бы получить? Очень крутую вечеринку, чтобы все набухались, а я нет. Я бы на всех смотрела, а потом рассказывала, что они вытворяли. А материальное все есть, разве что еще один байк для триала будет нелишним.