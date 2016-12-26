Одеть Леди Гагу и Эвелину Хромченко: как это происходит и что за это бывает — личным опытом #выжитьвмоде делится в эпистолярном жанре дизайнер бренда Saint-Tokyo Юрий Питенин.
Как и зачем российским дизайнерам одевать знаменитостей?
Здравствуй, дорогая редакция, давай поговорим с тобой о звездах. Мой путь в астрономии, как и в модной индустрии, начался сравнительно недавно, но я уже начал набивать на нем астральные шишки, а иногда восхищенно любоваться созвездиями. Звезды разные: одни слепят, другие наполняют светом, но понять, кто из них кто, невозможно, не встретившись лицом к лицу.
Первым важным открытием для меня стала целая вселенная по имени Эвелина Хромченко. Человек, который своим масштабом мог бы раскатать тебя как асфальтоукладочный каток, на самом деле очень бережно относится к таланту и имеет невероятно острый взгляд. Для контакта с внеземной цивилизацией я сделал самую малость: завел инстаграм и победил в конкурсе дорогой редакции «Новые имена в дизайне». Мне тут же пришло письмо. Счастью не было предела, последовал заказ. О вознаграждении на тот момент речи идти не могло, ведь внимание уже стало для меня подарком.
Трясущиеся руки, нервные ночи, курьеры и дни ожиданий тянулись вереницей друг за другом. Я начал подозревать, что все… трюк не прошел… не понравилось, как вдруг получаю фото из Нью-Йорка: показ Tommy Hilfiger, первый ряд, Анна Винтур, Рианна, а посередине скромненько, в моем жакете из дипломной коллекции ослепляет сама Эвелина. Инфаркт… потом серия микроинсультов, вопли, бокал игристого в руке, и понеслись поздравления и репосты. Вот так и завязался мой роман: наряд на кутюрный показ Gaultier в Париже, наряды на съемки «Модного приговора» и желанная личная встреча. Она была мила. Очень. Но не слишком. После этого я сильно поверил в себя и постепенно был замечен.
Дарить вещи, конечно, надо — и я дарил, но это немного интимный момент: важно, чтобы человек был для тебя иконой и звездой. Тогда то, что для него обычный наряд на один из выходов, становится твоей личной маленькой победой. Но не всех надо баловать, ровным счетом как и зазнаваться. Некоторые ведут себя забавно и прямым текстом клянчат, хотя хочется сказать: «Ребята, цените мой труд, я же потратил триста рублей на ваш альбом на айтюнсе».
Катя Иванчикова (IOWA) нашла меня сама — и я этому несказанно рад. Любая примерка — это до слез, и есть чувство, что тебе доверяют, а это дико важно, ведь я очень хочу помочь им сиять. И я реально это могу.
Экспортную разницу я понял, только когда пообщался с Леди Гагой и имел возможность ее одеть. Ее письмо сначала было отправлено в спам под веселое улюлюканье имени меня. Но она не сдалась, равно как и мой компаньон по бизнесу Филора, проверяющая почту. Она позвонила мне минут через двадцать, трубно дыша. Отлаженность и четкость, с которой менеджеры вели переписку, обескуражили, молниеносность ответов и полный контроль заставлял лишь завидовать и равняться.
А потом случилось фото, где Леди плывет по Лос-Анджелесу в моем тотал-луке и лодочках Saint Laurent. В целом, после такого пора думать о внуках и заняться вязанием в домике за городом, но нет, останавливаться не хочу. Это отличный пинок и одновременно батарейка, которые дают понять: вектор правильный. И вот появились новые клиенты, парижские фотографы и новые голливудские заказы, но пока это секрет.
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