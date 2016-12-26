Как и зачем российским дизайнерам одевать знаменитостей?

Трясущиеся руки, нервные ночи, курьеры и дни ожиданий тянулись вереницей друг за другом. Я начал подозревать, что все… трюк не прошел… не понравилось, как вдруг получаю фото из Нью-Йорка: показ Tommy Hilfiger, первый ряд, Анна Винтур, Рианна, а посередине скромненько, в моем жакете из дипломной коллекции ослепляет сама Эвелина. Инфаркт… потом серия микроинсультов, вопли, бокал игристого в руке, и понеслись поздравления и репосты. Вот так и завязался мой роман: наряд на кутюрный показ Gaultier в Париже, наряды на съемки «Модного приговора» и желанная личная встреча. Она была мила. Очень. Но не слишком. После этого я сильно поверил в себя и постепенно был замечен.

Дарить вещи, конечно, надо — и я дарил, но это немного интимный момент: важно, чтобы человек был для тебя иконой и звездой. Тогда то, что для него обычный наряд на один из выходов, становится твоей личной маленькой победой. Но не всех надо баловать, ровным счетом как и зазнаваться. Некоторые ведут себя забавно и прямым текстом клянчат, хотя хочется сказать: «Ребята, цените мой труд, я же потратил триста рублей на ваш альбом на айтюнсе».

Катя Иванчикова (IOWA) нашла меня сама — и я этому несказанно рад. Любая примерка — это до слез, и есть чувство, что тебе доверяют, а это дико важно, ведь я очень хочу помочь им сиять. И я реально это могу.