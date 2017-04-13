Царь «Инстаграма», носитель ЧПХ и гений парадокса Сергей Шнуров празднует сегодня свой 44-й день рождения. По этому поводу вспоминаем все ипостаси музыканта, эволюцию которых можно изучить по нашим фэшн-съемкам: от гламурных «нулевых», где артист уже позирует в трениках и диско-очках до наших дней — в парчовом позолоченном камзоле и брюках галифе.
ЧПХ: 30 ярких образов Сергея Шнурова
Если ЧПХ нужно было бы проиллюстрировать внешним видом, то эффектнее всех с этим, бесспорно, справился Сергей Шнуров. Его стиль ежедневно эволюционирует от треников до глянцевых пиджаков и обратно к телогрейкам в сочетании с брюками-галифе.
Повседневный гардероб музыканта не обходится без кожаных штанов, пестрых рубашек, тяжелых бушлатов, высоких сапогов, разноцветных кроссовок Nike и брюк в полоску. За последние десять лет для съемок журнала «Собака.ru» Шнуров примерил десяток образов, в числе которых — приезжий скрипач, заводила цыганского табора, кислотный рейвер или фермер-лесоруб. А в номере, посвященном 15-летнему юбилею журнала«Собака.ru» мы закатили масштабную съемку в Петергофе, главным героем которой был Шнуров в образе Людовика 2014 в компании придворного балета.
Последним доказательством принадлежности музыканта к фэшн-индустрии стал запуск собственного бренда Shnurovs. В ассортименте — мужские и женские тельняшки, футболки с фаллическими символами (по словам Шнурова, это логотип «в виде короны»), трениками и брюками-галифе.
Фото: архивы «Собака.ru»
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