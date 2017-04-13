Повседневный гардероб музыканта не обходится без кожаных штанов, пестрых рубашек, тяжелых бушлатов, высоких сапогов, разноцветных кроссовок Nike и брюк в полоску. За последние десять лет для съемок журнала «Собака.ru» Шнуров примерил десяток образов, в числе которых — приезжий скрипач, заводила цыганского табора, кислотный рейвер или фермер-лесоруб. А в номере, посвященном 15-летнему юбилею журнала«Собака.ru» мы закатили масштабную съемку в Петергофе, главным героем которой был Шнуров в образе Людовика 2014 в компании придворного балета.

Последним доказательством принадлежности музыканта к фэшн-индустрии стал запуск собственного бренда Shnurovs. В ассортименте — мужские и женские тельняшки, футболки с фаллическими символами (по словам Шнурова, это логотип «в виде короны»), трениками и брюками-галифе.

Фото: архивы «Собака.ru»