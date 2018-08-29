5 фэшн-приемов, которым научил нас Майкл Джексон

Обувь

Белые носки с лоферами до сих пор считаются моветоном, и мужские журналы советуют избегать этого сочетания в повседневности. Кажется, Джексон был единственным, кто мог носить лоферы, черные брюки, белые носки, кофту с люрексом и выглядеть при этом отлично. Музыкант выбирал пенни-лоферы Bass Weejuns, обувь этой марки в Петербурге можно купить в The Bootleggers на Фурштатской. В восьмидесятых годах костюмеры Майкла покупали простые спортивные носки, разрезали их по центру и вдоль рубчиков и приделывали рубины или стразы Swarovski, затем сшивали части и пришивали тугую резинку по верхней части, чтобы почти килограммовый носок не сползал.