Прежде, чем совершать набег на онлайн- и офлайн-магазины в поисках вещей для наступающего осеннего сезона, редакция «Собака.ru» решила узнать точку зрения тех, кто рассказывает о моде каждый день. Мы собрали мнения авторов Telegram-каналов, которым общественность уже доверяет не меньше (а то и больше), чем стилистам. В список рекомендаций попали ветровки, костюмы с юбками, тематические футболки, кардиганы и стеганые пальто. Выбирать необязательно, можно брать все!
Кардиганы, стеганые пальто и костюмы с юбками: без чего не обойтись этой осенью по версии авторов Telegram-каналов
Софья Ярцева
Автор Telegram-канала Make Your Style
Стеганое пальто
Пожалуй, самая интересная сейчас форма верхней одежды. Стеганые пальто появились на подиумах и стритстайл-фото еще пару сезонов назад, но только сейчас наконец перестали ассоциироваться с бабушкиной курткой или гардеробом охотников и рыболовов из 1960-х и считываются однозначно как модная вещь. Со стеганкой легко составлять классные сочетания, построенные на игре фактур: можно надевать ее поверх или под шерстяное пальто, можно носить со строгим костюмом. Этой осенью стеганые пальто есть практически везде: от классики Bottega Veneta и Burberry до молодых российских марок, масс-маркета и даже Алиэкспресс (но там, конечно, надо ориентироваться не на дешевые копии, а на хорошие азиатские бренды вроде Bosideng). Мне очень нравится похожее на халат объемное пальто у 12storeez — представляю его с мягким кашемировым свитером в какой-нибудь ужасный промозглый день — а я как будто не вылезала из-под одеяла.
Залина Амирова
Автор Telegram-канала «Шмот»
Ветровка, цепи, кожаный пиджак или юбка
К тренчу очень рекомендую ветровку. Спортивные вещи после карантина стали активно стилизоваться, да и в осенних коллекциях их полно: от Kenzo и Moncler до Nike и Zara. Из обуви можно, конечно, купить трендовые сапоги с цепочкой или достать опять ботфорты или казаки. Но этой осенью будут актуальны сапоги на плоском ходу как для занятий конным спортом. Такие есть у Dolce & Gabbana, Prada, Givenchy, Vagabond. А с цепью лучше купить сумку, если такой еще нет. Цепь не обязательно должна быть вместо ручки, как у Bottega Veneta или Chanel, очень классно смотрится массивная цепь-украшение — хорошие примеры у JW Anderson. Ну, и осенью не обойтись без кожаного пиджака или юбки. Такие вещи из веганской кожи есть у венгерского бренда Nanushka.
Симон Уткин
Автор Telegram-канала Maybe Art
Костюм с юбкой
Не без кризисных настроений нас шатнуло в нуар. Костюм с юбкой в зимней интерпретации тому явное подтверждение. Редкий гость современной моды, отчего выглядит очень обаятельным. Предопределенность форм, феминный элемент и бесстрастная элегантность. Женский костюм-двойка с юбкой, это всегда ограненная, чистая форма и орудие, мечущуюся между эмансипацией, «Women's rights are human rights», и обращением обратно к нежному комнатному фикусу. Девушка Хичкока то есть. Важно не уйти в ветхий ридикюль и «вдовствующую черную вдову». Поэтому рекомендовано сочетать с казаками, кожей, высокими сапогами, кроссовками, а так же с большими сумками. Подобрал абсолютно разные но любимые вариации сезона FW 2020.
Екатерина Кулиничева
Автор Telegram-канала «Чей туфля спортивная»
Футболка (или свитшот) «Кaluga Store» с космонавтами HYPERLINK
Когда я путешествую по России, стараюсь обязательно зайти в локальные магазины стритвира и уличной моды и всегда с интересом рассматриваю, что там предлагают. Эта вещь из Калуги. Ребята из Кaluga Store, маленького местного магазинчика, сделали этот принт с цитатой на основе вышивки из музея в Тарусе. Калуга — колыбель космонавтики, поэтому у нас там много всего на тему космоса, даже транспортная карта. В России есть направление дизайна, которое расцвело в виде принтов на футболках, сумках-шопперах, шапках и других вещах. Оно меня очень интересует. Формы и крой у этих вещей вроде бы простые и обычные (потому они и расцвели в таком масштабе), но в этом случае для меня важно другое. В таких вещах можно найти и комментарии к актуальной политической, социальной или культурной повестке, и очень современную работу с наследием и локальной идентичностью городов, и отбор сюжетов из прошлого, которые мы готовы взять с собой в модное настоящее. Все эти вещи — наследие, локальность, стритвир, аутентичность — очень важны для современной моды, она сегодня во многом строится на них.
Поясная сумка «Барабанщики» «Запорожец Heritage»
В этом году 100-летие отмечает знаменитая школа ВХУТЕМАС, которая в 1920-е стала одной из лабораторий нового искусства, дизайна и архитектуры, а потом была надолго забыта официальной советской культурой (как и многие другие эксперименты советских 20-х). Одна из немногих попыток как-то на это знаковое событие отреагировать, которая мне встретилась, — эта коллекция сумок с принтами, вдохновленными агит-текстилем и другими авангардными экспериментами с тканями. Не просто красивая коллекция, но и восстановление исторической справедливости. Эти новые рисунки когда-то придумывали не для музеев, а именно для того, чтобы их носили, шили из таких тканей вещи. Тогда, в 1920-е, мечта по большому счету не осуществилась — проект достаточно быстро свернули, и реальных тканей было выпущено очень мало. Через 100 лет можно попытаться это исправить.
Лана Нисневич
Автор Telegram-канала WHY NET?!
Асимметричный кардиган в стиле пэчворк
Хорошее у нас было лето — яркие цвета, безумные принты, и здорово, что осенью с этим не придется расставаться. Да, оттенки станут глубже, появится больше черного, но общее цветовое сумасшествие сохранится. Я к новому сезону прикупила кардиган. Чем невероятнее будет сочетание цветов и принтов, тем лучше. Короткий вариант в холодное время не поносишь, придется брать удлиненные, но тем лучше — пусть мир увидит все великолепие, исполненное на вашей вещи, в полном масштабе. Искать такой лучше всего в MSGM; если бюджета нет, то в сэкондах. Не хочется сэкондов, да и бюджет есть — в Gucci вас уже заждались. Какой Gucci, вы о чем? Пожалуйста, есть локальные дизайнеры со штучным товаров и политикой zero waste. На любой вкус и цвет, как говорится.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.