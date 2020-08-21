Кардиганы, стеганые пальто и костюмы с юбками: без чего не обойтись этой осенью по версии авторов Telegram-каналов

Автор Telegram-канала «Чей туфля спортивная»

Футболка (или свитшот) «Кaluga Store» с космонавтами HYPERLINK

Когда я путешествую по России, стараюсь обязательно зайти в локальные магазины стритвира и уличной моды и всегда с интересом рассматриваю, что там предлагают. Эта вещь из Калуги. Ребята из Кaluga Store, маленького местного магазинчика, сделали этот принт с цитатой на основе вышивки из музея в Тарусе. Калуга — колыбель космонавтики, поэтому у нас там много всего на тему космоса, даже транспортная карта. В России есть направление дизайна, которое расцвело в виде принтов на футболках, сумках-шопперах, шапках и других вещах. Оно меня очень интересует. Формы и крой у этих вещей вроде бы простые и обычные (потому они и расцвели в таком масштабе), но в этом случае для меня важно другое. В таких вещах можно найти и комментарии к актуальной политической, социальной или культурной повестке, и очень современную работу с наследием и локальной идентичностью городов, и отбор сюжетов из прошлого, которые мы готовы взять с собой в модное настоящее. Все эти вещи — наследие, локальность, стритвир, аутентичность — очень важны для современной моды, она сегодня во многом строится на них.

Поясная сумка «Барабанщики» «Запорожец Heritage»

В этом году 100-летие отмечает знаменитая школа ВХУТЕМАС, которая в 1920-е стала одной из лабораторий нового искусства, дизайна и архитектуры, а потом была надолго забыта официальной советской культурой (как и многие другие эксперименты советских 20-х). Одна из немногих попыток как-то на это знаковое событие отреагировать, которая мне встретилась, — эта коллекция сумок с принтами, вдохновленными агит-текстилем и другими авангардными экспериментами с тканями. Не просто красивая коллекция, но и восстановление исторической справедливости. Эти новые рисунки когда-то придумывали не для музеев, а именно для того, чтобы их носили, шили из таких тканей вещи. Тогда, в 1920-е, мечта по большому счету не осуществилась — проект достаточно быстро свернули, и реальных тканей было выпущено очень мало. Через 100 лет можно попытаться это исправить.