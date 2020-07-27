Модель и лицо Louis Vuitton Маша Скокова создала принты для футболок марки 404 Not Found

арт-директор 404 Not Found:

«Коллаборация с Машей Скоковой появилась благодаря дружественному бренду модельному агентству VModels. Андрей Башмаков - основатель агентства, давно в фэшн-индустрии, в связке со мной работает над принтами для совместных постоянных лимитированных дропов 404 x VModels. В общем, VModels выступили тут в качестве art direction: познакомили нас с Машей, нам понравились ее работы, и решили сделать что-то совместное с молодым художником.

Мы предоставили Маше полную свободу, единственное показали наш брендбук, нашу айдентику. Она подхватила и справилась отлично, совместив фирменные цвета логотипа 404 со своими рисунками. У Маши тонкое креативное видение того, что происходит здесь и сейчас. Скажем так, видение поколения Z.

Идея поддержать проект «Простые вещи» родилась сама собой. Это проект, где взрослые люди с ментальными особенностями работают в связки с профессиональными художниками в различных направлениях: керамика, графика, швейная продукция. То, что делают эти люди, по-настоящему креативные вещи. Нам очень понравились работы, поэтому приятно поддержать ребят насколько это возможно. Покупая футболку из коллаборации 404 x Skokova, вы помогаете этим людям, помогаете им продолжать создавать потрясающие вещи. Побольше бы таких проектов!

Еще Тарковский сказал в «Солярисе», что «человеку нужен человек». Так всегда было и будет, а пандемия напомнила нам об этом, остановила бесконечную капиталистическую гонку. Надеюсь эта тенденция укрепится и наберет обороты. За коллаборациями будущее. Люди должны обмениваться опытом, идеями, знаниями, уметь вовремя реагировать на ту или иную ситуацию во всех сферах искусства, это важно. Законы объективизма о свободном художнике индивидууме имеют место быть, но все же в современном мире ослабевают.Тем более в модной индустрии. Если художнику нравится все время работать в одиночку — отлично, почему нет, но коллаборации, пожалуй, дают возможность взглянуть на все под другим углом, смешать идеи и видение. И это уже совершенно другая, коллективная форма повествования.».