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Умер дизайнер Кансай Ямамото — автор костюмов Дэвида Боуи для тура Ziggy Stardust

Кроме Боуи японский дизайнер сотрудничал с Элтоном Джоном и Стиви Уандером, а также домом Louis Vuitton. 

Кансай Ямамото начал покорение фэшн-индустрии в шестидесятых, а в 1971 году уже представил коллекцию в Лондоне. Тогда это был прецедент — ни один японский дизайнер до него не проводил показы в столице Англии.

В 1972-1973 годах Дэвид Боуи отправился в концертный тур Ziggy Stardust в костюмах, созданных Ямамото. Один из самых известных и легендарных нарядов музыканта авторства японского дизайнера — герметичный комбинезон, вдохновленный эстетикой Баухауса.

Ямамото работал и с локальными культурными кодами — японским искусством и театром кабуки. Национальные мотивы отражены в принтах Louis Vuitton — в 2017 году дизайнер создал их для круизной коллекции Николя Гескьера.

Причина смерти дизайнера — лейкоз. Кансай Ямамото скончался 21 июля, а сегодня об этом рассказала его дочь.

Фото: Instagram Мираи Ямомото 

Татьяна Зиза,
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