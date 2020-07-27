Умер дизайнер Кансай Ямамото — автор костюмов Дэвида Боуи для тура Ziggy Stardust

Кансай Ямамото начал покорение фэшн-индустрии в шестидесятых, а в 1971 году уже представил коллекцию в Лондоне. Тогда это был прецедент — ни один японский дизайнер до него не проводил показы в столице Англии.

В 1972-1973 годах Дэвид Боуи отправился в концертный тур Ziggy Stardust в костюмах, созданных Ямамото. Один из самых известных и легендарных нарядов музыканта авторства японского дизайнера — герметичный комбинезон, вдохновленный эстетикой Баухауса.

Ямамото работал и с локальными культурными кодами — японским искусством и театром кабуки. Национальные мотивы отражены в принтах Louis Vuitton — в 2017 году дизайнер создал их для круизной коллекции Николя Гескьера.