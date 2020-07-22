Онлайн-лекцию прочитает директор флорентийского института дизайна и бизнеса в сфере моды Polimoda Данило Вентури — эксперт бренд-менеджмента.
Институт Polimoda и Strelka Institute проведут лекцию о новых ценностях индустрии моды
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Директор института Polimoda Данило Вентури
На лекции речь пойдет об эволюции понятия luxury и новых ценностях индустрии моды. Процесс трансформации уже запущен и все благодаря изменившемуся потребителю — поколению Z, которое выбирает не просто модный бренд, а бренд с близкими ему ценностями, социальной позицией и миссией.
Данило Вентури расскажет, чего ждать от фэшн-индустрии в ближайшем будущем, действительно ли люкс умирает, как бренду добиться признания молодых людей. Спойлер: поддерживая равенство, инклюзивность и экологичность и давая возможность для самовыражения покупателей. Для наглядности директор Polimoda представит исследование будущего моды по версии зуммеров и миллениалов The Truth About Fashion, которое провели студенты института из 54 стран.
Лекция организована совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
28 июля в 19:00, регистрация по ссылке.
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