Институт Polimoda и Strelka Institute проведут лекцию о новых ценностях индустрии моды

На лекции речь пойдет об эволюции понятия luxury и новых ценностях индустрии моды. Процесс трансформации уже запущен и все благодаря изменившемуся потребителю — поколению Z, которое выбирает не просто модный бренд, а бренд с близкими ему ценностями, социальной позицией и миссией.

Данило Вентури расскажет, чего ждать от фэшн-индустрии в ближайшем будущем, действительно ли люкс умирает, как бренду добиться признания молодых людей. Спойлер: поддерживая равенство, инклюзивность и экологичность и давая возможность для самовыражения покупателей. Для наглядности директор Polimoda представит исследование будущего моды по версии зуммеров и миллениалов The Truth About Fashion, которое провели студенты института из 54 стран.

Лекция организована совместно с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»

28 июля в 19:00, регистрация по ссылке.