Светский хроникер Евгения Милова — о том, почему мы не будем скучать по ивентам в Zoom

Как ты, привыкшая посещать несколько мероприятий за вечер, жила эти 4 месяца и принимала новую нормальность?

Я осознала, что не в силах ни на что повлиять. И была уверена: у меня уж точно не будет работы на карантине. Поэтому купила себе дорожку для ходьбы и пароочиститель. Он идеально вычищает грязь в швах кафельной плитки — вот чем я планировала заниматься все эти месяцы.

Но череда светских зумов нарушила мои планы. Хайлайтом стала поездка в Петербург: из ДЛТ я присоединилась к трансляции благотворительного ужина фонда «Друзья». Все осознали, насколько хрупок мир и стали добрее: стилисты и визажисты универмага повторяли, как они рады, что наконец физически одевают и красят человека. Но у меня правило: лично встречать только с теми, от кого я внутренне готова заразиться коронавирусом. И эта готовность сродни признанию в любви!