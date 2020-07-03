Светский обозреватель «Коммерсантъ» Евгения Милова закрыла сезон онлайн-мероприятий и делится первыми итогами — честно, скучать не будет. Мы узнали у Жени, как прошли первые светские ивенты в оффлайн и поможет ли опыт, полученный в Zoom, реформировать надоевшую «ярмарку тщеславия».
Светский хроникер Евгения Милова — о том, почему мы не будем скучать по ивентам в Zoom
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На Жене: колье Mercury, платье Dolce & Gabbana, туфли Gianvito Rossi (все — ДЛТ)
Как ты, привыкшая посещать несколько мероприятий за вечер, жила эти 4 месяца и принимала новую нормальность?
Я осознала, что не в силах ни на что повлиять. И была уверена: у меня уж точно не будет работы на карантине. Поэтому купила себе дорожку для ходьбы и пароочиститель. Он идеально вычищает грязь в швах кафельной плитки — вот чем я планировала заниматься все эти месяцы.
Но череда светских зумов нарушила мои планы. Хайлайтом стала поездка в Петербург: из ДЛТ я присоединилась к трансляции благотворительного ужина фонда «Друзья». Все осознали, насколько хрупок мир и стали добрее: стилисты и визажисты универмага повторяли, как они рады, что наконец физически одевают и красят человека. Но у меня правило: лично встречать только с теми, от кого я внутренне готова заразиться коронавирусом. И эта готовность сродни признанию в любви!
Итак, с Zoom покончено?
Позавчера я была на оффлайн-мероприятии! Прошла премьера нового мобильного спектакля Миши Зыгаря, на которую приходили по записи. Сейчас наблюдаю такую тенденцию: организаторы не указывают точное время начала, а растягивают его на несколько часов, чтобы сохранять малочисленность людей в моменте.
Так сделали на первом после карантина открытии выставки в Третьяковской галерее: на приглашении написано «приходить с 13:00 до 18:00». Я планирую находится там все это время и наблюдать, кто как прибывает. Конечно, на полевую кухню не рассчитываю, но складным стульчиком, панамкой и зонтиком запасусь.
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Рубашка, сумка и ремень Ralph Lauren (все — ДЛТ)
Будут ли теперь в дресс-коде маски и перчатки?
Хотелось бы их там видеть, но, давайте будем реалистами, кроме отдельных очень осторожных гостей, никто не будет пользоваться масками на вечеринках. Так сказать, канапе в рот не влезет. Надеюсь, приживется и останется с нами навсегда привычка ставить повсюду санитайзеры.
Хорошо, Zoom-сезон закрыли, а не придется ли его открывать?
Очень это допускаю. Получив новость, что фестиваль «Кинотавр» все же состоится осенью этого года, я, с одной сторон, очень обрадовалась. А с другой, если мы все будем так рьяно будем компенсировать дефицит личного общения, к сентябрю снова сядем на карантин.
С концом карантина вечеринки по видеосвязи тоже исчезнут?
Я твердо уверена, что установившие Zoom только с началом карантина, наверняка открыли его достоинства и возможно даже продолжат им пользоваться. Мероприятия с гостями, находящимися в разных городах, может, действительно будут проводиться с помощью Zoom. Но это скорее исключение и ни в коем случае не правило.
Как будто все уже настолько привыкли, что будут скучать по тотальному онлайну.
Многие проявили чудеса адаптивности. Так, забронировать Виталия Козака на карантине оказалось невозможно — он каждый вечер диджеил по Zoom. А Александр Раппопорт сделал несколько онлайн-ужинов, при том, что все рестораны закрывал полностью и не развлекался доставкой.
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Платье Bottega Veneta, сумка Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Поразила ваша премия «ТОП50»: если честно, такого изысканного использования русского языка в московском свете давно не встречала — может даже никогда. Серьезно, я остро ощутила, что живу в некультурной столице. Вроде все речи были типично наградные и благодарственные, но без тончайшей доли иронии не обошлось ни одно выступление.
Но скучать никто не будет, поверь мне. На первом онлайн-вечере благотворительного фонда Натальи Водяновой самым дорогим лотом стал живой диджей-сет от Дениса Симачева. Он предлагал сдать все тесты перед визитом и выступить, соблюдая санитарные нормы. И в тот момент люди были готовы даже ставить защитный экран вокруг диджейки, только бы сет был оффлайн.
А можно сказать, что это было время искренности? Ведь мы привыкли встречать друг друга на мероприятиях в украшениях, платьях в пол и фраках, а теперь увидели в пижаме и со вторым подбородком?
Могу согласиться с этим лишь отчасти. В 90-е люди продавали квартиры и покупали на эти деньги Mercedes — мы, русские, многие вещи делаем напоказ. Можем быть прекрасно одеты, но снимать комнату в квартире — и не всегда она будет верхом дизайнерской мысли. А теперь светская тусовка сходила в гости к друг другу и увидела, кто в каких условиях живет. Но стоит отдать должное, светские красавицы научились выглядеть в Zoom ничуть не хуже, чем у себя в Инстаграме. А пижамы в дресс-коде меня не смущали — они были отпарены, а многие заказаны в ДЛТ.
Еще мы все становились свидетелями провалов, когда люди забыли выключать звук. Было ли у тебя такое?
Почти. В прямом эфире я вела паблик-ток с Олей Слуцкер. Телефон во время трансляции поставила на подставку, а моя такса Федя смахнула его хвостиком. В какой-то момент зрители увидели обнаженный торс мужа, потом мое испуганное лицо. Как сказал Гриша (Туманов, журналист и медиаменеджер. — Прим.ред): когда заметил себя в картинке, первая мысль была «Слава Богу, я в штанах». Кстати, во время одной из онлайн-вечеринок, листая сетку с участниками я заметила человека без штанов. К счастью, мы были не знакомы, и мое сознание благополучно стерло и его имя, и открывшиеся виды.
А еще было мероприятие в Zoom, на котором я будто весь вечер слушала сборник анекдотов без главной закрывающей фразы — каждый раз со связью что-то происходило. Если честно, вышла из конференции совершенно рассерженной — даже не ожидала, что это может меня настолько взбесить.
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Платье Dries Van Noten (ДЛТ)
Какой опыт было бы неплохо перенести в оффлайн?
Малочисленность. В Zoom больше 30-40 окошек делать бессмысленно: люди будут себя чувствовать приглашенными на мероприятие, но совершенно к нему не причастными. Видеоконференции дали ощущение общего дела вместо формирования кружков по интересам на прежних светских ивентах. С одними людьми мы годами ходили на одни и те же мероприятия и кроме приветствия друг другу ничего так и сказали. А так успели пощебетать и остаться довольными — теперь ставим друг другу лайки в Инстаграме.
Мне очень понравилась твоя отповедь карантинным подборкам сериалов и книг во времена, когда мир рушится, люди теряют работу и не знают, что будет дальше. Насколько уместно радоваться жизни в сложное время?
От своих слов про подборки книг и сериалов не отрекаюсь. Довольно самонадеянно их выпускать, ведь они были и до пандемии. Что касается людей, которые застряли на Сен-Барте, а не в Челябинске, и постят фото с коктейлем — к счастью, среди них не было народных героев с огромной аудиторией. Но если эти люди из своего шезлонга не пишут, какие страшные вещи происходят с их бизнесом, не значит, что этих вещей не происходит. Но все же есть функция «Опубликовать для близких друзей», стоит ей иногда пользоваться.
Фото: Никита Шубный
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