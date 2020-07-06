Как фитнес-дива Анастасия Миронова раскачала свой бренд до восьмизначного оборота в месяц

Бренд спортивной одежды Iron by Mironova возник всего три года назад. Стандартная мотивация «нечего носить» оформилась в голове Анастасии в очень нестандартные эскизы: «Хотелось чего-то про девяностые, про высокую талию, про времена аэробики, про любовь». Швеи недоумевали, зачем Мироновой пристрачивать «трусы» поверх лосин, но она настаивала на анатомическом крое. «Мне нужно было больше ягодиц, больше акцентов! Так что мы восемь раз переделывали, искали идеальное положение линий, рвали, метали, посылали друг друга и крутили пальцами у виска».

Из одной комнаты на окраине производство выросло до тысячи квадратных метров и шоурума у Лиговского проспекта. Для достижения цели Настя, как и на тренировке, сделала не один подход: «Я совершила все ошибки, какие только могла. Например, не проверяла ткань на носкость, раз она красивая и приятная на ощупь. Не заключала договоры, даже на поставку. Полагалась на честное слово и много раз попадалась на этом сверхдоверии. Но мне никогда не было страшно. Промахи — это часть пути».