Сегодня петербургское производство Мироновой едва успевает отшивать моделирующие тайтсы и джеггинсы IRNBY — для Little Big, Брежневой, Перминовой и всех нас. Анастасия — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Как фитнес-дива Анастасия Миронова раскачала свой бренд до восьмизначного оборота в месяц
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Топ Versace, брюки Tom Ford, серьги Gucci (все — ДЛТ)
Бренд спортивной одежды Iron by Mironova возник всего три года назад. Стандартная мотивация «нечего носить» оформилась в голове Анастасии в очень нестандартные эскизы: «Хотелось чего-то про девяностые, про высокую талию, про времена аэробики, про любовь». Швеи недоумевали, зачем Мироновой пристрачивать «трусы» поверх лосин, но она настаивала на анатомическом крое. «Мне нужно было больше ягодиц, больше акцентов! Так что мы восемь раз переделывали, искали идеальное положение линий, рвали, метали, посылали друг друга и крутили пальцами у виска».
Из одной комнаты на окраине производство выросло до тысячи квадратных метров и шоурума у Лиговского проспекта. Для достижения цели Настя, как и на тренировке, сделала не один подход: «Я совершила все ошибки, какие только могла. Например, не проверяла ткань на носкость, раз она красивая и приятная на ощупь. Не заключала договоры, даже на поставку. Полагалась на честное слово и много раз попадалась на этом сверхдоверии. Но мне никогда не было страшно. Промахи — это часть пути».
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Топ Versace; серьги Gucci,туфли Saint Laurent (все — ДЛТ); легинсы Iron by Mironova
Легинсы, которые скульптурируют бедра и ноги, как бронзеры — лицо, самой Насте без надобности. Зато она фитнес-Прометеем принесла огненную иллюзию роскошного тела всем, кто еще не успел его наприседать по онлайн-тренировкам My Mission by Mironova. Нюдовые велосипедки с поддерживающими вставками могут показаться заходом на территорию Ким Кардашьян. Но на самом деле все ровно наоборот: название с зашифрованным именем, концепт и крой новорожденного бренда миссис Уэст Skims намекают, что кто-то из его разработчиков плотно сидит в инстаграме @ironbymironovа.
В отличие от Ким, наша Настя утягивающие бюстье и лосины надевает только на тренировки — в жизни она миксует бланковые футболки Margiela с обувью Prada, но чаще всего носит спортивные костюмы IRNBY. Уютные, но с фокусом на талию. А еще — романтичные платья-разлетайки, в том числе малоизвестных российских брендов. Их аккаунтам Миронова щедро делает shout out в своем полуторамиллионном инстаграме: «Иногда отмечаю разные классные проекты бесплатно — мне не жалко. Рекламу я не размещаю: достаточно моих собственных брендов. Хочется, чтобы фолловеры что-то получали от моих историй и постов — хотя бы просто приятные эмоции».
Текст: Алла Шарандина
Фото: Абдула Артуев
Сет-дизайн и стиль: Лима Липа
Ассистенты по сет-дизайну и стилю: Кристина Соколова и Ксения Рябова
Визаж и прическа: Полина Еланская.
Анастасия сфотографирована в особняке Демидова, когда-то выкупленном королем Италии для посольства. Золотая лепнина, необарокко, архитектор Монферран.
Благодарим Особняк Демидова и магазин цветов «Атмосфера» @atmosphere_spb за помощь в организации и проведении съемки.
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Идеальная посадка и силуэт, который будет придавать совершенства твой фигуре — все это характеристики классической модели леггинсов #ironbymironova 🤍 ⠀ Доступные оттенки: ⠀ Рива Риад Боди Бордо Чёрный Спирит Мокрый асфальт Хаки Шоколад Малави Терракот Оливковый Этот ⠀ Стоимость: 5900₽ Оформление заказа: mironovanastasiia.com
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