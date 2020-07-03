Как художница Полина Осипова вывела декоративно-прикладное искусство на диджитал-уровень

Художница стала звездой соцсетей благодаря маскам из жемчуга и стразов. Для Gucci pearl sculptor создала инстаграм-маску в виде кокошника с камерами наблюдения. Теперь манеру Полины цитируют во всем мире. Абсурд, но в Википедии нет страницы «Полина Осипова»! Попросили искусствоведа Сашу Карпову срочно восполнить пробел!
Полина — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.
Всего год назад один из главных теоретиков новых медиа Лев Манович сделал резонансное заявление, поставив под сомнение целесообразность коллекционирования медиаарта, исследованию которого он посвятил 35 (!) лет своей жизни. Ученый пришел к заключению, что очень небольшое количество произведений медиаискусства последних десятилетий остаются актуальными сегодня, большинство же утратили свою остроту и актуальность. Как мы знаем, такое происходить с произведениями искусства категорически не может — как ни крути, но искусство должно быть нетленкой, а если оно устаревает вместе с технологиями, то и не являлось искусством вовсе. Можете себе представить, чтобы у картин в Эрмитаже истек срок годности? Нет.
В художественном сообществе повис вопрос о доверии к новым медиа: могут ли они быть так же надежны, как традиционные? Или старая добрая живопись даст фору по выживанию самому, казалось бы, прогрессивному нет-арту? Вопрос породил новую волну интереса к такому понятию, как «вещь», чья ценность определяется не только концептуальным содержанием, но и мастерством человека, создавшего ее своими руками. Так что мы уверенно можем констатировать возвращение в моду ремесла — искусства делать вещи своими руками.
К этому старому-новому тренду добавилась усталость от концептуальных практик, заполонивших арт-рынок. Приоритет идеи над формой позволил ряду художников и вовсе забыть про качество работ, благодаря чему будни куратора стали похожи на попытки найти тропинку в дебрях сложносочиненных смыслов, которыми напичкано плохо сделанное искусство. Как результат — запрос культурных институций на мастерски исполненные произведения, поиски которых приводят к мастерам декоративно-прикладного жанра, избежавшим влияния концептуализма. Полина Осипова — как раз из них, а еще из тех редких представителей миллениалов, кто будто вспомнил слова классика — «чтобы стоять, я должен держаться корней» — и оседлал волну глокализации. Она не только декларирует возвращение к патриотизму в своем искусстве, но работает и с явлением национальной культуры — чувашской вышивкой, технику которой освоила еще в детстве в родном городе Чебоксары. Оказалось, она идеально вписывается в систему совриска, имеющего манию к скрытым смыслам, ведь в ее орнаменты заключены шифр-послания с самыми разными значениями.
Декодировать арт-сигналы Полины можно прямо в «Инстаграме» @polinatammi, благо художница использует этот инструмент для презентации своих работ, поженив декоративно-прикладное искусство с мультимедиа. Теперь сотни тысяч человек по всему миру имеют возможность не только примерить ее знаменитый кокошник с камерами слежения (powered by Gucci), но и познакомиться с визуальной эстетикой русского фольклора, пропущенного через призму актуальных тенденций. Вот он, патриотизм на современный манер, и с такими героями поколения Y «непотопляемую отчизну дьяволу не уложить на лопатки» — это точно!
Фото: Абдула Артуев
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж и волосы: Алена Кондратьева
Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина
Свет: Skypoint
Полина сфотографирована в беседке-ротонде у Лебяжьего пруда в Приморском парке Победы. Тут же на
пруду — лебедятник.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
ДЛТ
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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