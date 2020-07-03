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Как художница Полина Осипова вывела декоративно-прикладное искусство на диджитал-уровень

Художница стала звездой соцсетей благодаря маскам из жемчуга и стразов. Для G­ucci pearl sculptor создала инстаграм-маску в виде кокошника с камерами наблюдения. Теперь манеру Полины цитируют во всем мире. Абсурд, но в Википедии нет страницы «Полина Осипова»! Попросили искусствоведа Сашу Карпову срочно восполнить пробел! 

Полина  — лауреат премии «Собака.ru ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» 2020.

  • Бра Dries Van Noten, комбинезон Gucci, босоножки Off-White (все — ДЛТ), колье из жемчуга, серьги и кольца из бело­го золота с бриллиантами и жемчугом Mercury (все — ДЛТ/Mercury)

Всего год назад один из главных теоретиков новых медиа Лев Манович сделал резонансное заявление, поставив под сомнение целесообразность коллекционирования медиа­арта, исследованию которого он посвятил 35 (!) лет своей жизни. Ученый пришел к заключению, что очень небольшое количество произведений медиаискусства последних десятилетий остаются актуальными сегодня, большинство же утратили свою остроту и актуальность. Как мы знаем, такое происходить с произведениями искусства категорически не может — как ни крути, но искусство должно быть нетленкой, а если оно устаревает вместе с технологиями, то и не являлось искусством вовсе. Можете себе представить, чтобы у картин в Эрмитаже истек срок годности? Нет. 

В художественном сообществе повис вопрос о доверии к новым медиа: могут ли они быть так же надежны, как традиционные? Или старая добрая живопись даст фору по выживанию самому, казалось бы, прогрессивному нет-арту? Вопрос породил новую волну интереса к такому понятию, как «вещь», чья ценность определяется не только концептуальным содержанием, но и мастерством человека, создавшего ее своими руками. Так что мы уверенно можем констатировать возвращение в моду ремесла — искусства делать вещи своими руками. 

  • Кейп и брюки NO.21, топ Unravel, босоножки Gucci (все — ДЛТ), колье из жемчуга, серьги, цепь с кулоном и кольца (белое золото, бриллианты, жемчуг) Mercury (все — ДЛТ/Mercury)

К этому старому-новому тренду добавилась усталость от концептуальных практик, заполонивших арт-рынок. Приоритет идеи над формой позволил ряду художников и вовсе забыть про качество работ, благодаря чему будни куратора стали похожи на попытки найти тропинку в дебрях сложносочиненных смыслов, которыми напичкано плохо сделанное искусство. Как результат — запрос культурных институций на мастерски исполненные произведения, поиски которых приводят к мастерам декоративно-прикладного жанра, избежавшим влияния концептуализма. Полина Осипова — как раз из них, а еще из тех редких представителей миллениалов, кто будто вспомнил слова классика — «чтобы стоять, я должен держаться корней» — и оседлал волну глокализации. Она не только декларирует возвращение к патриотизму в своем искусстве, но работает и с явлением национальной культуры — чувашской вышивкой, технику которой освоила еще в детстве в родном городе Чебоксары. Оказалось, она идеально вписывается в систему совриска, имеющего манию к скрытым смыслам, ведь в ее орнаменты заключены шифр-послания с самыми разными значениями.

Декодировать арт-сигналы Полины можно прямо в «Инстаграме» @polinatammi, благо художница использует этот инструмент для презентации своих работ, поженив декоративно-прикладное искусство с мультимедиа. Теперь сотни тысяч человек по всему миру имеют возможность не только примерить ее знаменитый кокошник с камерами слежения (powered by Gucci), но и познакомиться с визуальной эстетикой русского фольклора, пропущенного через призму актуальных тенденций. Вот он, патриотизм на современный манер, и с такими героями поколения Y «непотопляемую отчизну дьяволу не уложить на лопатки» — это точно!  

Фото: Абдула Артуев

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Алена Кондратьева

Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина

Свет: Skypoint

Полина сфотографирована в беседке-ротонде у Лебяжьего пруда в Приморском парке Победы. Тут же на 
пруду — лебедятник.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнера премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»

ДЛТ

старейший универмаг Петербурга и главный department store города

Игорь Топорков,
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