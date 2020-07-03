Как художница Полина Осипова вывела декоративно-прикладное искусство на диджитал-уровень

К этому старому-новому тренду добавилась усталость от концептуальных практик, заполонивших арт-рынок. Приоритет идеи над формой позволил ряду художников и вовсе забыть про качество работ, благодаря чему будни куратора стали похожи на попытки найти тропинку в дебрях сложносочиненных смыслов, которыми напичкано плохо сделанное искусство. Как результат — запрос культурных институций на мастерски исполненные произведения, поиски которых приводят к мастерам декоративно-прикладного жанра, избежавшим влияния концептуализма. Полина Осипова — как раз из них, а еще из тех редких представителей миллениалов, кто будто вспомнил слова классика — «чтобы стоять, я должен держаться корней» — и оседлал волну глокализации. Она не только декларирует возвращение к патриотизму в своем искусстве, но работает и с явлением национальной культуры — чувашской вышивкой, технику которой освоила еще в детстве в родном городе Чебоксары. Оказалось, она идеально вписывается в систему совриска, имеющего манию к скрытым смыслам, ведь в ее орнаменты заключены шифр-послания с самыми разными значениями.

Декодировать арт-сигналы Полины можно прямо в «Инстаграме» @polinatammi, благо художница использует этот инструмент для презентации своих работ, поженив декоративно-прикладное искусство с мультимедиа. Теперь сотни тысяч человек по всему миру имеют возможность не только примерить ее знаменитый кокошник с камерами слежения (powered by Gucci), но и познакомиться с визуальной эстетикой русского фольклора, пропущенного через призму актуальных тенденций. Вот он, патриотизм на современный манер, и с такими героями поколения Y «непотопляемую отчизну дьяволу не уложить на лопатки» — это точно!

Фото: Абдула Артуев

Стиль: Эльмира Тулебаева

Визаж и волосы: Алена Кондратьева

Ассистент стилиста: Елизавета Кольмина

Свет: Skypoint

Полина сфотографирована в беседке-ротонде у Лебяжьего пруда в Приморском парке Победы. Тут же на

пруду — лебедятник.