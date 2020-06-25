Анастасия Пиорунская: «Модная индустрия будет искать инновационные решения»

Как вы переживаете этот период пандемии и связанного с ней экономического кризиса?

Конечно, нам тоже непросто в этой ситуации. Все магазины были закрыты, пусть их пока не так много, это все равно было ощутимо. Первое, что мы сделали, – стали наращивать онлайн. Весь мир знал, что к этому идет, но пандемия ускорила процесс. У нас очень хорошие приросты и на маркетплейсах, и в собственном интернет-магазине. А еще, когда стало понятно, что пандемия нас стороной не обойдет, мы собрались командой и решили нашу горнолыжную линейку переориентировать на производство защитных медицинских костюмов. И получилось, что мы создали очень хороший продукт. Во-первых, он полностью герметичный, и для первичной обработки его можно не снимать. У него есть влагозащитная молния, все швы проклеены, а самая главная фишка – он дышащий, поэтому в нем можно находиться в красной зоне, в боксах, в операционных до десяти часов. Обычные костюмы, так называемые противочумные, совершенно не пропускают воздух. Врачам в них очень тяжело. А в нашем можно комфортно работать и при этом не потеть, оставаясь защищенным. Мы их поставляли в больницы от Ростова до Владивостока и получили много положительных отзывов. Даже по телевидению был сюжет, как врач принимал роды у мамы, больной коронавирусом, в нашем костюме. Я теперь точно знаю, что буду рассказывать своим внукам. Мы очень гордимся этим продуктом, тем, что внесли свой небольшой вклад в борьбу с пандемией. Развивать это направление, наверное, не планируем, хотя и получили все сертификаты в НИИ дезинфектологии, в Росздравнадзоре, наш костюм проходит серьезное тестирование в Европе. Но я очень надеюсь, что он нам просто больше не пригодится.

Что, по вашему мнению, ждет модную индустрию в ближайшем будущем? Как отразятся на события последних месяцев?

Во-первых, само потребление изменится. Доходы населения уже снизились, и люди будут больше думать, что они покупают и как долго эта вещь прослужит. Начнется дефицит ресурсов – Китай, например, почти два месяца ничего не производил, и это повлияет на то, что одежды станет меньше. А потом это превратится в тренд, коллекции будут выпускаться реже. Еще, мне кажется, сейчас все начнут искать какие-то инновационные решения, например, антибактериальные ткани – это точно будет интересно и брендам, и покупателям. Плюс, опять же, многие останутся дома, и потребление точно изменится в пользу более удобных вещей. Думаю, вся эта история стимулирует нас больше о себе заботиться, не использовать, к примеру, полиэстер и дешевые ткани. Опять же, мы все больше задумываемся о каких-то экологичных инициативах, например, о биоразлагаемых материалах. Уверена, нас ждет много новых интересных идей, которые так или иначе попадут в коллекции разных брендов, в том числе и нашего.