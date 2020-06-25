Мир уже не будет прежним – фраза, которую в последние месяцы мы слышим чаще всего. Не будет прежним и мир моды: пандемия и кризис заставили всех задуматься о том, что нам действительно нужно от одежды. Поговорили с Анастасией Пиорунской – CEO петербургского бренда стильной технологичной одежды URBANTIGER, которая задалась этим вопросом еще три года назад и нашла ответ.
Анастасия Пиорунская: «Модная индустрия будет искать инновационные решения»
Модная индустрия сейчас стремится к тем принципам, на которых строится бренд URBANTIGER: экологичность, использование технологичных тканей, замедление модного цикла. Вы пришли к этому уже три года назад. Как у вас появилась идея создать подобный бренд? Как вы почувствовали уже тогда, что это будет актуально?
На самом деле мы только недавно осознали, что мы бренд из будущего. Тема экологии и раньше была актуальна, но именно пандемия актуализировала эти вопросы и заставила людей задуматься о планете, потреблении и собственных потребностях. URBANTIGER создавался скорее от обратного. Я всю жизнь проработала в масс-маркете, где видела, что цифры приоритетнее других важных вещей: ткань нужно подешевле, произвести и продать побольше, наценку увеличить. Это не плохо и не хорошо, но лично я от этого устала в какой-то момент. Когда мы задумывали URBANTIGER, ставили для себя две задачи. Первая – сделать технологичную одежду, а вторая – модную. Такого не было на рынке: outdoor-бренды не хотелось надевать, потому что они выглядят не очень актуально, а вещи сегмента fashion тебя никак не защищают и зачастую носятся лишь несколько раз. Поэтому мы решили создать одновременно качественную и стильную одежду из технологичных тканей. Просто к этому лежала душа, а оказалось, что мы предвосхитили тренды.
Есть мнение, что легкая промышленность у нас находится в состоянии стагнации. В чем особенности и сложности производства именно технологичной одежды в России, ведь это одно из ваших основных отличий на рынке? Как вам удалось наладить этот процесс?
Легкая промышленность в России действительно переживает не самые лучшие времена. В частности, очень сильно пострадало и не развивалось швейное производство – долгое время другие страны демпинговали цены, и бизнесу, конечно, было выгоднее там отшиваться. Но сегодня в стране есть и технологии, и производственные локальные мощности. И наша компания сосредоточилась на том, чтобы все это сохранить и приумножить. Главное преимущество URBANTIGER в том, что у нас есть есть доступ к уникальному оборудованию, которого не так много в России: по проклейке швов (чтобы делать герметичные швы для горнолыжной одежды), для производства высокотехнологичного текстиля с мембранным и полиуретановым покрытием, для различных нанонанесений. Но мы используем не только свои, но и мировые разработки, конечно.
Расскажите о ваших инновационных разработках и тканях.
Из интересных разработок – наша горнолыжная куртка-легенда из первой коллекции со светящимся кантом, который можно включать с помощью пульта, чтобы тебя было видно в темноте. Такого никто не делал, и она была очень популярна, хоть и вышла ограниченным тиражом. В осенней коллекции у нас была куртка из материала, на котором при намокании проявляется принт. Мы представляем нашего покупателя в разных жизненных ситуациях: где он, что делает и в чем ему будет в тот или иной момент максимально комфортно. Если идет дождь, но на улице тепло? У нас есть мембранные пальто, в которых попасть под дождь одно удовольствие, они остаются абсолютно сухими, вода с них просто скатывается. А если снег и минус 25 градусов? Для этого есть другие ткани, которые отлично греют, а за счет их паропроницаемых свойств вам будет комфортно, даже если вы интенсивно двигаетесь. Пуховик при этом тонкий, легкий и, что немаловажно, красивый. Мы всегда пытаемся в тканях найти что-то особенное, чтобы человека порадовать. Жизнь в безумном ритме, среди информационного шума повышает уровень стресса, и уют, которого людям не хватает, они компенсируют тактильностью, отдают предпочтение мягким и комфортным материалам. Поэтому первое, что мы делаем, – начинаем все ткани трогать. Например, наши зимние куртки надеваешь, а внутри мягкий-мягкий плюш. Мы не можем изменить мир, но хотим, чтобы хотя бы немного уюта человек получил от нашей одежды.
Для горнолыжных костюмов мы разработали ткань с эластаном, чтобы она была на мембране и тянулась. Спортсмены тестируют нашу одежду и дают обратную связь. Вообще работа над горнолыжной коллекцией ведется почти два года, в одной куртке больше двухсот наименований сырья и фурнитуры, от ниток до основной ткани. Это очень кропотливая работа, практически ювелирная. Коллекции urban sport, то есть одежда для городской носки, разрабатываются около 6 месяцев. Каждый образец одевается на наших сотрудников, они неделю в нем ходят, мы проверяем, ничего ли с этой вещью не произошло после стирок. Ткани выбираем очень тщательно, даже если это простая футболка, то сделана из хлопка пима, простой мы не возьмем, а летняя – из бамбука, на мне сейчас такая. Мы одни из немногих в России, кто шьет из него одежду. Это по-настоящему материал будущего: экологичный, антибактериальный, не мнется, обладает способностью отводить влагу от тела, а также на 100 % защищает от вредного ультрафиолетового излучения. Как вам такой набор характеристик для футболки? Любая наша ткань проходит тестирование на пиллингуемость, воздухопроницаемость, влагоотталкиваемость. Чего мы только с ней не делаем, чтобы убедиться, что изделие действительно отвечает концепции slow fashion и покупатели будут его носить долго.
Если говорить о визуальной составляющей – как вам удается создавать одежду, которая не теряет актуальности через сезон, два, три?
Мы делаем вещи, по которым невозможно определить, из какой они коллекции, какого года. Для этого мы выбираем достаточно универсальные посадки, оверсайз или более классический крой, который всегда будет актуален. Это то, к чему давно пришли прогрессивные европейские бренды. Не используем экстрамодные принты или цвета, потому что все это, на мой взгляд, навязывается, чтобы потребитель больше покупал. Поэтому мы выбираем сложные, но достаточно нейтральные оттенки, чтобы их можно было носить всегда: бежевый, зеленый, черный, серый, синий. Минимизируем фурнитуру, стараемся делать одежду в хорошем смысле простой, без излишних разрезов, карманов и деталей, которые могли бы отнести ее к какому-то конкретному тренду.
Модная индустрия – одна из наиболее загрязняющих окружающую среду. Это сегодня большая проблема, и бренды стремятся уменьшить экологический след. Что URBANTIGER делает в этом направлении?
Я всегда своей команде рассказываю, что происходит в мире с точки зрения экологии и как текстильная промышленность этому способствует. По загрязнению окружающей среды она находится на втором месте после нефтедобывающей. При этом за последние 15 лет потребление увеличилось на 60%! Fast fashion заполонил одеждой всю планету. В Гонконге, например, каждую минуту выбрасывается полторы тысячи футболок, а на земле сейчас 90 миллионов тонн текстильного мусора. Если об этом задуматься, становится страшно, поэтому мы стараемся просвещать наших покупателей, что не нужно покупать вещи на один раз или иметь 50 футболок, когда достаточно одной хорошей, которую можно со всем сочетать. Правильный гардероб позволяет при минимуме вещей всегда выглядеть по-разному. И в целом сейчас все менее актуально самоутверждение с помощью одежды: важно не что на тебе надето, а что у тебя в голове.
К вопросу о тканях. Качественные материалы и пошив требуют больших затрат. Как при этом вам удается сохранить бизнес рентабельным, учитывая, что у вещей URBANTIGER вполне доступные цены?
Мы не гонимся за сверхприбылью и да, отчасти жертвуем наценкой ради качества наших изделий, но это совокупность факторов. Во-первых, у нас не очень большая команда, и, соответственно, небольшие расходы внутри как у бэк-офиса. Как я уже говорила, не усложняем наши вещи фурнитурой, которая тоже стоит денег. Минимизируем количество размеров, стараемся делать универсальные. Часть наших вещей – унисекс, это не только актуально, но позволяет тоже отчасти экономить, так как особенности кроя увеличивают себестоимость изделия. Все это помогает нам выбирать более дорогие ткани, но экономить на ненужных деталях и тем самым поддерживать экономику нашего продукта.
Как вы переживаете этот период пандемии и связанного с ней экономического кризиса?
Конечно, нам тоже непросто в этой ситуации. Все магазины были закрыты, пусть их пока не так много, это все равно было ощутимо. Первое, что мы сделали, – стали наращивать онлайн. Весь мир знал, что к этому идет, но пандемия ускорила процесс. У нас очень хорошие приросты и на маркетплейсах, и в собственном интернет-магазине. А еще, когда стало понятно, что пандемия нас стороной не обойдет, мы собрались командой и решили нашу горнолыжную линейку переориентировать на производство защитных медицинских костюмов. И получилось, что мы создали очень хороший продукт. Во-первых, он полностью герметичный, и для первичной обработки его можно не снимать. У него есть влагозащитная молния, все швы проклеены, а самая главная фишка – он дышащий, поэтому в нем можно находиться в красной зоне, в боксах, в операционных до десяти часов. Обычные костюмы, так называемые противочумные, совершенно не пропускают воздух. Врачам в них очень тяжело. А в нашем можно комфортно работать и при этом не потеть, оставаясь защищенным. Мы их поставляли в больницы от Ростова до Владивостока и получили много положительных отзывов. Даже по телевидению был сюжет, как врач принимал роды у мамы, больной коронавирусом, в нашем костюме. Я теперь точно знаю, что буду рассказывать своим внукам. Мы очень гордимся этим продуктом, тем, что внесли свой небольшой вклад в борьбу с пандемией. Развивать это направление, наверное, не планируем, хотя и получили все сертификаты в НИИ дезинфектологии, в Росздравнадзоре, наш костюм проходит серьезное тестирование в Европе. Но я очень надеюсь, что он нам просто больше не пригодится.
Что, по вашему мнению, ждет модную индустрию в ближайшем будущем? Как отразятся на события последних месяцев?
Во-первых, само потребление изменится. Доходы населения уже снизились, и люди будут больше думать, что они покупают и как долго эта вещь прослужит. Начнется дефицит ресурсов – Китай, например, почти два месяца ничего не производил, и это повлияет на то, что одежды станет меньше. А потом это превратится в тренд, коллекции будут выпускаться реже. Еще, мне кажется, сейчас все начнут искать какие-то инновационные решения, например, антибактериальные ткани – это точно будет интересно и брендам, и покупателям. Плюс, опять же, многие останутся дома, и потребление точно изменится в пользу более удобных вещей. Думаю, вся эта история стимулирует нас больше о себе заботиться, не использовать, к примеру, полиэстер и дешевые ткани. Опять же, мы все больше задумываемся о каких-то экологичных инициативах, например, о биоразлагаемых материалах. Уверена, нас ждет много новых интересных идей, которые так или иначе попадут в коллекции разных брендов, в том числе и нашего.
Расскажите о ваших планах, как вы собираетесь расширять и развивать бренд URBANTIGER?
Сейчас мы еще активнее стали двигаться в онлайн, а еще ведем переговоры с Японией. В сентябре будем участвовать в выставке в Токио, где планируем подписать эксклюзивный контракт и начать экспортировать наши изделия в Японию. Это для нас большой шаг – переговоры велись давно, но пандемия нарушила наши планы, и сейчас мы к ним возвращаемся. Cо следующего года собираемся также начать продажи в Европе – нам кажется, что у нашего продукта очень европейский дух. Что касается России, у нас есть несколько магазинов, и мы планировали расширение розничной сети, но пока, учитывая ситуацию, нам пришлось его приостановить. Поэтому, когда ситуация изменится, мы продолжим развитие в этом направлении.
Какой, на ваш взгляд, будет мода через 10 лет? Что мы будем носить?
Я верю, что мы будем носить хорошую одежду. Мне кажется, что сейчас миру придется сузиться во всех смыслах, и многие большие масс-маркеты либо поменяют свою стратегию, либо закроются, потому что в таком виде через десять лет планета точно не будет существовать. Пусть брендов и коллекций будет меньше, но одежда станет качественнее. Люди начнут еще лучше разбираться в IT, нанотехнологиях, и в заботе о себе они точно захотят, чтобы их одежда дышала, защищала, приносила им какую-то пользу и была экологична. Наша будущая коллекция, весна-лето 2021, называется Human Design – она про это, про работу над собой, а она касается всех сфер, одежды в том числе. Думаю, через десять лет мы станем лучше во всех смыслах – и мода тоже. Каждый день я повторяю себе фразу Нильса Бора. Когда он разрабатывал атомные станции и на него все накинулись, он сказал: «Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных отходах». Каждый из нас может изменить ситуацию, если хотя бы в малом будет поступать иначе.
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