Как супермодель из Петербурга Алина Болотина обошла на подиуме Беллу Хадид и Кендалл Дженнер

Рита: Пока решается вопрос с расписанием осенних недель мод на сезон весна-лето 2021 и возможным переносом их в онлайн, а границы закрыты, чем ты занята?

Дома сидеть надоело и я решила поездить по России. Маршрута пока нет, но есть первая точка — Псков, а потом просто поедем из города в город. Мне в целом наша страна очень нравится своей атмосферой, людьми. Да и по натуре я — авантюристка. Люблю путешествия — может, поэтому я и работаю моделью.

Рита: Из рабочих путешествий что было круче всего?

В прошлом году я летала в Марракеш на показ круизной коллекции Dior во дворце Эль-Бади, построенном в XVI веке. Перед показом часть девочек поехала туда на репетицию, я попросилась с ними, хотя меня в этих списках не было. Команда решила, что собираюсь потренироваться вместе со всеми, а я вышла из автобуса и отправилась изучать окрестности. Когда вернулась в отель и подключилась к интернету, увидела, что у меня сотня сообщений от команды со словами: «Ты где? Мы тебя потеряли!», — было неловко, ведь я действительно просто ушла. На следующий день я три часа прогуляла под палящим солнцем. Возвращаюсь в отель, а мне навстречу менеджер — и так тихо: «Алина-а-а-а». Я посмотрела на нее непонимающе, а потом зашла в лифт и увидела в зеркале, что все лицо красное. Показ был назначен на завтра, я заволновалась, что сильно сгорела, даже приняла холодную ванну, но как оказалось, просто запыхалась на жаре.