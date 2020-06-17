Винтажные ткани, шелк из Узбекистана и тотальный хэнд-мейд: как дизайнер Аня Дружинина создавала бренд M_U_R

Как бренд из Петербурга оказался diversity, глокал, zero waste и эко-фрэндли задолго до мировой повестки

Вещи M_U_R — это one size одежда-трансформер для свободомыслящих людей, у которых нет стереотипов по поводу того, кто, что и как должен носить. Это бренд-унисекс: например, брюки на завязках покупают и совсем миниатюрные девушки, собирая их на талии, и крупные мужчины. Кимоно? Жакет? Тоже! У коллекций M_U_R нет сезонности, возрастного ценза или целевой аудитории. Я стараюсь придумывать мультифункциональные вещи, чтобы можно было их все время менять: завязывать, развязывать, выворачивать.

Я сразу решила, что буду шить из отечественных тканей — и даже не с точки зрения патриотизма. У нас в продаже даже самые красивенные итальянские ткани — это остатки чужих коллекций, а в этом есть какая-то нечестность, ведь крупные бренды уже отшили свои вещи из этого материала. К тому же, мне не нравилась сама идея остатков. Я бы не хотела, чтобы коллекция умирала. Ведь здорово, когда удачную модель из любой коллекции можно было бы повторить, когда захочется! Если получились классные брюки, то лучше делать их до тех пор, пока они востребованы, а иначе получается, что я включаюсь в вечную гонку за всем новым-новым-новым, где старое очень быстро становится ненужным. Мне страшно становиться соучастником этого безумия.