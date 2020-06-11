Золотое кольцо России вместо Лазурки: Фрол Буримский — о главном тренде 2020 года

Почему считается, что путешествия по России — это для бедных?

Я бы сказал, стереотип заключается в другом: путешествия по России — это не модно. Чтобы превратить их в тренд, творческие люди, которые способны улавливать красоту, должны объяснять бизнесменам, почему стоит вкладывать деньги в развитие инфраструктуры за пределами Москвы и Петербурга. Трендсеттеры должны постить фото из Ростова Великого, а светские барышни — с волжских теплоходов. Поэтому я стараюсь приобщать к своему увлечению всех, кого могу — с помощью соцсетей и личных контактов, тащу в поездки близких друзей, которые распространяют эту страсть дальше. Только когда все это станет модным, у людей вырастет интерес к внутреннему туризму.

А пока все равно будут выбирать на лето не дачу в Плесе, а домик в Тоскане?

Главное, что мешает предпочесть Плес — потребность человека сравнивать. Понимаете, невозможно провести параллель между Парижем и Каргополем. Это как сравнивать круглое и кислое. Поймите, у путешествий по России совершенно другая фактура. И это возвращение к собственной истории оказывается иногда гораздо более экзотичным, чем знакомство с другими культурами. Старинные русские города — путь к самому себе, к чему-то далекому из детства, но в то же время очень близкому: очень глубокий духовный и эмоциональный опыт. Со мной и вовсе случались совершенно метафизические переживания: некоторые места, на которых основаны православные храмы, ранее были языческими капищами — они просто-таки бурлят энергией, красотой, силой, вдохновением. В таком путешествии ты, прежде всего, лучше узнаешь самого себя. Как правило, мы очень многим интересуемся, но не знаем самого главного — откуда мы, кто наша семья, кто были наши предки два, четыре, восемь поколений назад. Мы плохо знаем свою собственную историю еще и потому, что мы сами себя не любим и не знаем. Мы должны ощутить себя древней нацией и понять собственную уникальность.