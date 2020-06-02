Помимо работы над созданием новых коллекций Marimekko, Бэй возьмет на себя менеджерские обязанности: с 2017 года она — член совета директоров финской марки.

Президент и главный исполнительный директор Marimekko Тиина Алахухта-Каско отмечает, что Ребекка Бэй — «дальновидный креативный лидер, обладающий уникальной способностью сочетать сильное креативное ви́дение с коммерческим мышлением». Сама дизайнер рассказывает, что в работе инновации и креативный подход всегда интриговали ее больше, чем часто сменяющиеся тренды. Бэй призналась, что видит Marimekko как бренд, который в своей самобытности сегодня «настолько же релевантен, как и 70 лет назад».

До прихода в Marimekko Ребекка Бэй работала между Нью-Йорком и Токио, занимая должность главы креативного отдела Uniqlo. До этого она возглавляла дизайн и продакшн Everlane в Нью-Йорке и Сан-Франциского, а также работала Bruuns Bazaar в Копенгагене и офисе Cos в Лондоне.

Напомним, после успеха первой коллаборации с финским брендом Marimekko, выпущенной в 2018 году, Uniqlo взялись за разработку второй — на этот раз не только с женской, но еще и детской одеждой! Это дутые пуховики, ультралегкие пальто, шерстяные свитеры, технологичные водолазки и платья А-силуэта, украшенные самыми узнаваемыми принтами Marimekko: Kivet, разработанным Майей Исола в 1965-м, Tasaraita, созданным Анникой Римала в 1968-м, и Siirtolapuutarha, придуманным Майей Луекари в 2009 году.



Фото: архивы пресс-служб