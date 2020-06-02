«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода»

Алина Болотина

«Супермодель из Петербурга делает больше показов, чем Белла Хадид и Кендалл Дженнер» — так обычно мы пишем про Алину, подписантку Aurora Model Management, и это чистая правда. Болотина входит в рейтинг топ-30 подиумных моделей на сайте models.com, приняв участие в 27 показах коллекций осень-зима 2020/2021, в том числе Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel, Prada. Дрис ван Нотен счастлив видеть Алину у себя на подиуме, Стелла Маккартни зовет ее сниматься в лукбуке, а Мария Грация Кьюри назначает Болотину лицом линии украшений Christian Dior.