«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Мода»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Мода»
Дизайнер и архитектор создала M_U_R — культовый бренд всех, кто разбирается в актуальном искусстве и осознанной моде. Аня использует локальные материалы (шуйский ситец, хлопок российского производства, советские антикварные ткани и пряжу Прядильно-ниточного комбината в Петербурге), снимает агендерные кампании и превращает каждую вещь из своих коллекций в арт-объект и фетиш модников.
Иван Бойко, Иван Винокуров, Глеб Костин
Творческое объединение «БОГЕМА ЛЕНИНГРАД» — музыканты, дизайнеры и современные философы — изобрело свой постметапанкстиль и устраивает герилья-дропы с мерчем собственного имени: свитера, джинсы, лонгсливы с ироничными надписями, кольца и шарфы с логотипом BOGEMA — и даже керамическая лампа для благовоний «Маяковский»! — разлетаются в России быстрее Vetements и Balenciaga вместе взятых
«Супермодель из Петербурга делает больше показов, чем Белла Хадид и Кендалл Дженнер» — так обычно мы пишем про Алину, подписантку Aurora Model Management, и это чистая правда. Болотина входит в рейтинг топ-30 подиумных моделей на сайте models.com, приняв участие в 27 показах коллекций осень-зима 2020/2021, в том числе Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel, Prada. Дрис ван Нотен счастлив видеть Алину у себя на подиуме, Стелла Маккартни зовет ее сниматься в лукбуке, а Мария Грация Кьюри назначает Болотину лицом линии украшений Christian Dior.
Основательница бренда спортивной одежды Iron by Mironova перешла от фитнес-коучинга к созданию империи собственного имени. Джеггинсы Iron by Mironova уже стали культовыми (во всех инстаграмах страны!), а за кроп-топами, велосипедками, рашгардами и моделирующими тайтсами выстраивается очередь из полутора миллионов подписчиков Анастасии.
Визионер и модный специалист запустил кутюрный дом Flor et Lavr, представил его в Париже Карин Ройтфельд и всей фэшн-общественности, предвосхитил тренд на внутренний туризм, выпустив коллекцию «Каргополь», посвященную городу в Архангельской области, и дебютировал на сцене Мариинского театра, выступив художником по костюмам для балета «Игра».
"Собака.ru"
благодарит за поддержку партнера премии
"ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020"
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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