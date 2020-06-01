Директор моды украинского Vogue и международный стилист Юлия Пелипас в конце мая запустила собственный бренд Better, а уже сегодня поделилась кадрами из его дебютного лукбука.
Украинский винтаж и апсайкл. Юлия Пелипас показала кадры из дебютного лукбука своего бренда Bettter
К запуску собственного бренда Пелипас готовилась последние три года. Марка получила Better, а в основе философии стилист заложила принципы апсайклинга, которые подразумевают повторное использование и креативную переработку старых вещей.
В первом лукбуке — 46 образов, собранных из винтажных вещей, найденных на украинских винтажных маркетах и в секонд-хэндах. Съемки проходили на озере Пушкар в Индии.
«Мне очень нравилось то, как я себя чувствовала, когда впервые заходила в школу в одном из кремовых костюмов моего дедушки, который «посадила» на свою фигуру. Вот, чего я хочу от Better — я хочу, чтобы каждый чувствовал: тот наряд, который они приобретают это не рандомная покупка, а что-то, что останется с ними. Как дедушкин жакет», — рассказывает она в интервью Vogue.
Одной из важных черт нового бренда Юлии Пелипас станет то, что продавать коллекцию она будет только цельными образами, состоящими из одного винтажного костюма, пары рубашек и футболок.
К тому же, добавляет Юлия, ее команда отслеживает происхождение нарядов настолько, насколько это возможно, вплоть до года создания и людей, которые имели к ним отношение, а в будущем надеется ввести кастомизацию вещей как одну из услуг, которые будут предоставляться покупателям.
Напомним, в сентябре директор моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая общалась с Юлией Пелипас. Создательница нового визуального языка моды рассказала, как научиться на нем говорить. Мы также прошли с Юлией на бэкстейдж ежесезонного ДЛТ Fashion Show — единственного события в Петербурге, ради которого объединяются работы Дриса ван Нотена, Демны Гвасалии, Тома Форда, Алессандро Микеле и еще десятков дизайнеров со всего мира. Одним из этапов подготовки к показу является съемка лукбука, который попадет в руки к гостям для дальнейшего упрощенного шопинга в универмаге. Его, как и само ДЛТ Fashion Show, она готовила осенью прошлого года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.