Украинский винтаж и апсайкл. Юлия Пелипас показала кадры из дебютного лукбука своего бренда Bettter



К запуску собственного бренда Пелипас готовилась последние три года. Марка получила Better, а в основе философии стилист заложила принципы апсайклинга, которые подразумевают повторное использование и креативную переработку старых вещей.

В первом лукбуке — 46 образов, собранных из винтажных вещей, найденных на украинских винтажных маркетах и в секонд-хэндах. Съемки проходили на озере Пушкар в Индии.