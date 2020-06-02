Что ждет фэшн-индустрию после пандемии? Предсказывают авторы Telegram-каналов о моде

Автор Telegram-канала «Мур»

Наконец все сделают то, что давно собирались: сократят производства ненужных никому межсезонных коллекций — Pre-Fall и Resort. Останутся только основные весна-лето и осень-зима. Это и логично, за бесконечным потоком показов и релизов невозможно физически уследить. Плюс это сохранит деньги для самих брендов — отшить одежду, устроить пышное шоу, отснять лукбук. Так, сократятся и расходы самих производителей, и снизится безумная нагрузка на экологию.

Мир перешел в онлайн за время, проведенное на самоизоляции и, думаю, что в будущем желающих вернуться в офлайн будет гораздо меньше. Поэтому брендам нужно развивать торговлю в Интернете, площадки для коммуникации, искать новых героев. Карантин обнулил успехи, что были до, а значит, после него все нужно будет выстраивать по-новой. Для талантов эта же ситуация — возможность стартануть.

Что меня больше всего впечатлило меня в этой истории с карантином, так это объединение больших фэшн-корпорацией в борьбе с коронавирусной угрозой. Многие модные дома перевели свои мощности на пошив масок, одежды для врачей, изготовление санитайзеров. Предоставили помощь в своих странах бесплатно. Это показало, что индустрия может быть социально-ориентированной. Да и сам карантин научил нас жить в условиях, когда не знаешь что будет завтра. Это определенно подтолкнуло мир к разумному и экономному потреблению, а значит и желающих спустить последние деньги на сумку Birkin станет в будущем не так много.