С началом режима самоизоляции фотосессии перешли в онлайн и теперь лукбуки для крупных брендов, арт-проекты и даже социальные фотоистории делают через FaceTime и Skype. «Собака.ru» узнала у Данила Ярощука, Риты Смагиной, Есении Араслановой и других петербургских фотографов, как изменилась их работа с моделями, сколько стоит онлайн-съемка и какие лайфхаки они используют: от мобильных приложений до экспериментов с ракурсами.
Личный опыт: я удаленно снимаю фотосессии крупных брендов во время пандемии
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Данил Ярощук, фотограф
Онлайн-съемка — достаточно экспериментальный формат, не все модели смело включаются. Это от впечатления, что нужно будет работать самому с собой. Но самые прогрессивные модели в деле, потому что этот формат интересен, актуален и хоть как-то разнообразит унылую самоизоляцию. От модели требуется прислать заранее фото локации и обеспечить хорошее интернет подключение. Мы выбираем самые удачные стены в квартире, обсуждаем стилистику, подбираем одежду — и поехали. Дальше вопрос к обработке и постпродакшну. Онлайн-формат прекрасен тем, что из дома я могу проводить съемки в любой точке мира. Могу на изоляции тренировать свои навыки постановки ракурса, позировки и общения с моделью, чтобы не растерять скиллы.
Недавно у меня была фотосессия для Yves Saint Laurent Beauty — коммерческие бренды быстро перестроились. Также мы с командой сделали пару съемок для журналов. Процесс подготовки специфичный: стилист отправляет курьером одежду, доставляем герою лампы и софтбоксы, настраиваем свет дистанционно. Подготовка сложнее и занимает больше времени. Я стараюсь не демпинговать и не снижать стоимость — моя работа остаётся моей работой. Вопрос только в качестве и формате использования снимков — в основном, конечно, они идут в диджитал.
Главная проблема: камеры телефонов и ноутбуков не дают высокую степень освещенности локации для хорошей детализации на снимках. Мешает захламлённость кадра — всегда прошу убрать лишние предметы или отодвинуть мебель для чистоты картинки. Особая сложность в постановке ракурса кадра: если модель самоизолируется одна и у неё нет штатива под рукой, то в ход идут коробки, телевизоры, книги и прочее. Иногда такие конструкции из коробок падали в процессе. Из-за слабого сигнала wi-fi получал «мыло» на кадрах и пришлось все проводить заново. Одна модель опоздала на онлайн-съемку. В общем, на онлайн-съемках все по-настоящему.
Съемка онлайн занимает у меня меньше времени, так работа идет в пределах одной локации. На нюансы в смене образов меньше обращаю внимания. Плюс меньше часов трачу на обработку, так как нет того разрешения , как у фотоаппарата. Поначалу я использовал Zoom, но постепенно ушел в FaceTime: качество последних телефонов позволяет. Думаю, формат будет жить только в период карантина. Теперь каждому и фотоаппарат то не нужен и появляется очень много посредственного контента. Это захламляет публичное пространство. Все началось как крутой эксперимент, таким же экспериментом это и уйдёт с радаров.
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Рита Смагин, фотограф
Моя работа устроена так же, как до пандемии: я списываюсь с моделью, отправляю референсы того, что хотелось бы снять. Мне же в ответ присылают фотографии или видео квартиры, и время когда и где бывает солнце. Мы заранее планируем что и где будем снимать. Подготовка происходит более щепетильно, чем при съемке оффлайн, надо заранее знать все вводные.
Не все клиенты понимают, что если я не выхожу из дома во время съемки — это не значит, что я не работаю. У меня была пара предложений о коммерческой съемке, но не сошлись в цене. Мне кажется, такая работа в онлайн-формате должна оцениваться выше, хотя бы потому, что занимает больше времени и сильнее выматывает. В офлайн-съемке тебе многое не надо проговаривать: угол камеры, поворот, направление, место съемки и многое другое, что решается только взглядом фотографа.
Еще в начале карантина я провела съемку с моделями у них дома. Мы созванивались по Skype, я делала скриншоты с монитора и записывала видео на телефон. В итоге, сняла пять девочек и объединила в одну историю о самоизоляции. В таком формате съемки — скриншоты — нужна очень хорошая интернет связь и, желательно, хорошая камера на телефоне модели. От тебя, как от фотографа зависит не особо много, ты можешь попросить повернуть камеру, изменить угол наклона, но ты никак не можешь повлиять на экспозицию, поэтому тут велика доля удачи и случая. Еще это очень выматывает: чтобы обзвонить пять человек, мне потребовалось три дня.
Второй проект мы решили сделать совместно со стилистом Джейн Сытенко. Мы списались, обговорили направление съемки и стиля, создали чат с моделью, отправили вещи курьером. За день до съемки был прешутинг: посмотрели по видео квартиру, померили одежду. В этот раз я снимала на фотоаппарат экран монитора, в таком случае ты можешь кадрировать изображение так, как тебе хочется, но все так же направляешь камеру телефона или ноутбука и модель. Снимали мы два дня.
Мне кажется, многие уже устали от онлайн-съемок. Во-первых: сейчас каждый пытается их делать, во-вторых: теряется сама суть фотографии — светопись. Я, как фотограф, даже снимая монитор, не могу запечатлеть полутона, переходы света и тени, уловить момент. Я уже снимаю готовую картинку в которой от тебя мало что остается. Онлайн-съемка интересна как явление, но не думаю, что она вытеснит живой контакт. И многие модели уже отказываются от подобного формата взаимодействия.
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Есения Арасланова, фотограф
Я начала делать FaceTime-съемки, когда только начался карантин. Сначала было больше творческих проектов: писала знакомым или людям, которых давно хотела поснимать с предложением онлайн-фотосессии. Я выложила в социальные сети первое видео, как модель Оля Обумова пытается посадить цветок у себя дома, и мне сразу начали писать бренды и компании. Съемки начались в почти ежедневном режиме и, конечно, это занимает много времени: не всегда получается выставить свет и камеру так, как нужно.
Несколько раз я фотографировала и сразу скидывала фото клиентам, они давали комментарии в процессе, и съемка продолжалась с учетом их комментариев. Один раз мы даже меняли модель и переносили съемку на другой день, потому что заказчики решили, что эта не подходит. Мой прайс за онлайн-съемку в три раза дешевле. Потому что когда снимаешь оффлайн, у тебя есть целая команда — визажисты, стилисты, осветители — перед которой ты несешь ответственность. Я понимаю, что у всех сейчас сложное время, а я не хочу сидеть вообще без дела. Занимаясь онлайн-фотосессиями я завожу новые знакомства. За время карантина я познакомилась с очень большим количеством новых людей, побывала виртуально у всех дома. Незнакомый человек в результате этой коммуникации быстро превращается в друга.
Энергозатратность не меньше, чем в оффлайн-вариант. Одна из съемок — спецпроект для ЦУМ — длилась с трех часов дня до половины десятого вечера с небольшими перерывами на то, чтобы модель переоделась. Было долго и сложно, потому что приходилось много разговаривать и объяснять — под вечер начало болеть горло с непривычки. Чаще всего мой стилист собирает образы из имеющихся вещей в гардеробе моделей.
После того, как я провела множество коммерческих съемок, появилось бесплатное приложение CLOS — оно позволяет снимать на расстоянии. Преимущество приложения в том, что я могу у себя на телефоне нажимать на кнопку затвора, а фотографии сохранятся на телефоне модели. То есть, все зависит только от качества камеры модели. Это не скриншот, а полноценная фотография с телефона, которая может быть довольно высокого качества, и весить не 200 килобайт, а 7 мегабайт. Первая съемка, которую мы сделали через это приложение, была с моделью Соней Мальцевой. Нам было достаточно легко, потому что присутствовал ее бойфренд на съемке, и был «моими руками». Я говорила ему, как нужно наклонить камеру, с какой стороны встать.
Если говорить о лайфхаках работы с моделью, важно, чтобы человек смотрел именно в камеру, а не на свое отражение на экране. Очень хорошо видно, когда у человека взгляд немного опущен. В целом, это уникальная возможность поснимать людей с разных точек мира. Я уже фотографировала девушку из Лос-Анжелеса, парня из Лондона, сегодня я буду снимать девушку из Майами. Это отличная возможность поснимать «топовых людей», с которыми ты или боялась договариваться до этого, или все были очень заняты, или вы находитесь в разных странах. Я думаю, когда снимут карантин, вся онлайн-история закончится, но как возможность поснимать что-то на расстоянии — это останется.
Мари Гельман
Фотограф, снимает фотоистории для издания «Такие дела»
Онлайн – съёмка помогает узнать больше о процессе фотосъемки самим героям и почувствовать свою причастность к созданию истории. Эта съемка переворачивает отношения фотографа и модели, это похоже на сотрудничество коллег. Одна из героинь сказала мне, что во время такой съемки фотограф не просто находится рядом, а будто перемещается вместе с ней и видит ее глазами. Несмотря на расстояние, все равно получается чувствовать настоящую близость.
В истории про многодетную семью, из-за того, что с камерой ходила мама и снимала все происходящее в доме получалось поймать живые эмоции и попасть в уникальные ситуации. Тебе не нужно входить в доверие, потому что тебе помогают люди, которые уже в доверии у основных героев истории. Я снимаю в основном через FaceTime и бывает, что из-за плохой связи у меня не передаются снимки на мой телефон. И приходится переснимать и прикладывать дополнительные усилия. Ещё стоит обращать внимание на то, что периодически переворачивается дисплей во время съёмки. Нужно делать тестовые снимки. Я наблюдала любопытство от героев, им многим интересно попробовать, поэтому часто коммуникация идёт легко. Но в целом мне кажется, стоит быть чуткими, уважительными и не раздражаться, когда человек не понимает что делать с телефоном или не понимает что вы имеете ввиду.
Саша Бодрова
Ню-фотограф
Я снимаю девушек ню или в нижнем белье, поэтому с героиней мы заранее обсуждаем как выстраивать съемку: они присылают мне фото локаций, референсы, выбираем время дня, когда из окон падает нужный мне свет. Иногда несколько дней наблюдаем за тем откуда встает и где заходит солнце. Потом девушки делают несколько фотография сами, я даю советы о том, какие вещи для съемки им стоит заказать или взять у знакомых. Макияж мои героини делают сами. Мы заранее обсуждаем, где будет стоять телефон, чтобы не тратить время на самой съемке.
Стоимость онлайн-съемки отличается от оффлайновой в 5 раз — в меньшую сторону. Для меня это творческий эксперимент: возможно ли на камеру айфона снимать что-то в моем жанре. Я обычно работаю с контровым светом и с тенями, использую определенную камеру и оптику. Я получила хорошую обратную связь. Самое важное — правильный ракурс. Многим кажется, что можно поставить камеру на стол и попросить девушку походить — это не так. Приходится постоянно что-то изобретать: мы кладем телефон на разные поверхности, иногда на пол, иногда куда-то на шкаф, чтобы камера снимала сверху. Иногда со штативом, иногда без, иногда приходится просить соседей, друзей, мужей модели, чтобы они подержали камеру. Очень важно, чтобы создавалась атмосфера доверия и человек принимал, а не отрицал мои просьбы и предложения . Важно, чтобы люди не ожидали колоссальный результат от фотосесии: может получится лучше, может хуже — гарантий нет. Когда все относятся к такой съемке легко и спонтанно, то появляется продуктивный брейншторм.
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Фото: Саша Бодрова
Сложности для меня в том, что нельзя поменять фокусное расстояние, нельзя с легкостью приблизить и отдалить телефон. Хочется вылезти из телефона и начать двигаться — ведь фотограф на площадке постоянно двигается. Онлайн съемка занимает больше времени, потому что нам нужно двигать мебель и придумывать где будет стоять телефон — процесс его закрепления на каких-то поверхностях занимает больше всего времени. Нужно чтобы не был завален горизонт, чтобы ничего лишнего не попадало. Съемка длится сейчас 1,5–2 часа. Я много говорю во время съемки, прошу модель двигаться, переодеваться — нет ощущения, что я превратилась в штатив с глазом — нет, это совместный процесс поиска кадра.
Я много лет работаю над психологией общения с моделью в силу работы в жанре ню. Важно, чтобы модель доверяла фотографу, не было обесценивания его идей. Модель должна быть готова делать то, что кажется ей странным, нелепым и неуместным. Иногда бывает моменты, что съемку надо прервать и поговорить, обсудить что модель чувствует. Сейчас я пользуюсь приложением CLOS, которое недавно появилось в app store. Оно позволяет делать фотографии на телефон модели — выходит гораздо качественнее, чем через Facetime.
Текст: Генералова Александра, Лима Липа
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