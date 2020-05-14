Личный опыт: я удаленно снимаю фотосессии крупных брендов во время пандемии

Рита Смагин, фотограф

Моя работа устроена так же, как до пандемии: я списываюсь с моделью, отправляю референсы того, что хотелось бы снять. Мне же в ответ присылают фотографии или видео квартиры, и время когда и где бывает солнце. Мы заранее планируем что и где будем снимать. Подготовка происходит более щепетильно, чем при съемке оффлайн, надо заранее знать все вводные.

Не все клиенты понимают, что если я не выхожу из дома во время съемки — это не значит, что я не работаю. У меня была пара предложений о коммерческой съемке, но не сошлись в цене. Мне кажется, такая работа в онлайн-формате должна оцениваться выше, хотя бы потому, что занимает больше времени и сильнее выматывает. В офлайн-съемке тебе многое не надо проговаривать: угол камеры, поворот, направление, место съемки и многое другое, что решается только взглядом фотографа.

Еще в начале карантина я провела съемку с моделями у них дома. Мы созванивались по Skype, я делала скриншоты с монитора и записывала видео на телефон. В итоге, сняла пять девочек и объединила в одну историю о самоизоляции. В таком формате съемки — скриншоты — нужна очень хорошая интернет связь и, желательно, хорошая камера на телефоне модели. От тебя, как от фотографа зависит не особо много, ты можешь попросить повернуть камеру, изменить угол наклона, но ты никак не можешь повлиять на экспозицию, поэтому тут велика доля удачи и случая. Еще это очень выматывает: чтобы обзвонить пять человек, мне потребовалось три дня.