Французская федерация моды анонсировала следующую кутюрную Неделю моды в Париже. Она пройдет с 6 по 8 июля на специальной онлайн-платформе, которая позволит дизайнерам представить коллекции через видеотрансляции в социальных сетях или фильмы.
Кутюрная неделя моды в Париже пройдет онлайн
Изначально Неделю высокой моды планировалось провести с 5 по 9 июля, через неделю после мужской Недели моды, однако в мае стало известно, что он также пройдет в виртуальном формате.
«Каждый дом будет представлен через фильм и креативное видео. Дополнительный контент будет включен в специальны блок на платформе [которую разрабатывает федерация моды к событию]. Все это мы будем распространять в международных медиа и Интернете», — сообщили представители события.
Ожидалось, что в июле участниками кутюрной Недели моды станет основательница марки Sacai Читосе Абе, которая выступит в коллаборации с брендом Jean Paul Gaultier. Напомним, в январе Жан Поль Готье объявил об уходе из модного бренда.
Одним из участников диджитал-показов в рамках будущей Недели высокой моды, возможно, станет дизайнер Ирис ван Херпен. В марте она рассказывала WWD, что хочет рассказать о своем взаимодействии с виртуальной реальностью через очередную коллекцию.
Известно, что шоу Balenciaga и Armani Privé уже перенесены на январь. Джорджио Армани также сообщил, что более не будет проводить показы в Париже, как это было ранее. В январе 2021 года он организует событие в штаб-квартире своего бренда в Милане. Коллекция станет внесезонной и будет включать в себя как зимние, так и летние вещи.
Напомним, идея пересмотра графиков Недель моды, а также поставок и распродаж одежды долгое время была на повестке в модной индустрии. С началом пандемии коронавируса этот вопрос только обострился. Ранее в мае с инициативами, направленными на изменения в индустрии выступили дизайнер Дрис Ван Нотен и The Business of Fashion, а Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы после пандемии коронавируса и «замедлиться».
Недавно «Собака.ru» публиковала отрывки из интервью главного редактора американского Vogue Анны Винтур о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса. Мы также рассказывали, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн.
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