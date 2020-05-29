Кутюрная неделя моды в Париже пройдет онлайн

Изначально Неделю высокой моды планировалось провести с 5 по 9 июля, через неделю после мужской Недели моды, однако в мае стало известно, что он также пройдет в виртуальном формате.

«Каждый дом будет представлен через фильм и креативное видео. Дополнительный контент будет включен в специальны блок на платформе [которую разрабатывает федерация моды к событию]. Все это мы будем распространять в международных медиа и Интернете», — сообщили представители события.

Ожидалось, что в июле участниками кутюрной Недели моды станет основательница марки Sacai Читосе Абе, которая выступит в коллаборации с брендом Jean Paul Gaultier. Напомним, в январе Жан Поль Готье объявил об уходе из модного бренда.

Одним из участников диджитал-показов в рамках будущей Недели высокой моды, возможно, станет дизайнер Ирис ван Херпен. В марте она рассказывала WWD, что хочет рассказать о своем взаимодействии с виртуальной реальностью через очередную коллекцию.