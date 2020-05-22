Кара Делевинь стала режиссером и сняла клип с Кайей Гербер в главной роли



Главные роли в трехминутном видео, обставленном в стиле 1990-х, исполнили модель и дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер и актер Грегг Салкин. В видео у пары разворачивается настоящая драма с ссорами, перемириями и слезами.

«Я написала эту песню после ужасного расставания, по сути, умоляя моего бывшего вернуться. Что мы и сделали, но на очень короткий срок. Я хотела сделать видео в стиле сериала 90-х о том, что произошло», — рассказала Rainsford о проекте.

В архивном материале «Собака.ru» рассказывала о Кайе Гербер — девушке, которая уже в 16 лет отбирала работу у Кендалл Дженнер, Джиджи и даже Беллы Хадид.

Ранее на неделе певец и лицо Gucci Гарри Стайлс презентовал самое сексуальное видео этой весны весны. В одном из кадров он был одет в джинсы из эко-денима, полосатый свитер и шелковый шарф с цветочным принтом из осенне-зимней коллекции бренда, которым руководит Алессандро Микеле.



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