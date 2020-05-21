Американский совет модных дизайнеров (CFDA) и Британский модный совет (BFC) опубликовали совместное обращение к модной индустрии, в котором призвали ее участников пересмотреть графики работы и «замедлиться». От лица CFDA подписался его председатель Том Форд, а BFC — исполнительный директор совета Каролин Раш.
CFDA и BCA призвали модную индустрию «замедлиться»
«Пандемия коронавируса наносит ущерб модной индустрии в разных сферах. Пока неизвестно, когда закончится эта ситуация, но у нас есть возможность пересмотреть старые и предложить новые схемы для работы и показа коллекций», — отметили Форд и Раш в письме, которое получило название «Перезагрузка индустрии моды» (с его полным текстом можно ознакомиться по ссылке).
Они также сообщили, что показы весенних коллекций 2021 будут проходить в онлайн-формате, и призвали дизайнеров проводить показы в соответствии с мировым фэшн-календарем и в одной из модных столиц. По мнению авторов письма, это не только снизит издержки для журналистов, байеров и других представителей индустрии, но и поможет экологии.
Отдельно была отмечена важность замедления производства. Число выпускаемых коллекций предложено сократиться до двух в год, а при производстве новых вещей дизайнеров просят сделать упор на более качественные и долговечные материалы. По мнению авторов письма, это поможет в решении проблемы устойчивого развития: «Благодаря созданию меньшего количества продуктов с более высоким уровнем качества, они будут цениться больше, а их срок годности увеличится».
Напомним, идея пересмотра графиков Недель моды, а также поставок и распродаж одежды долгое время была на повестке в модной индустрии. С началом пандемии коронавируса этот вопрос только обострился. Ранее в мае с инициативами, направленными на изменения в индустрии выступили дизайнер Дрис Ван Нотен и The Business of Fashion.
Недавно «Собака.ru» публиковала отрывки из интервью главного редактора американского Vogue Анны Винтур о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса Мы также рассказывали, как адаптируется мода к новым реалиям: видеолукбуки, съемки по Zoom, концерты в Instagram, цифровые модели и Недели моды онлайн.
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