CFDA и BCA призвали модную индустрию «замедлиться»

«Пандемия коронавируса наносит ущерб модной индустрии в разных сферах. Пока неизвестно, когда закончится эта ситуация, но у нас есть возможность пересмотреть старые и предложить новые схемы для работы и показа коллекций», — отметили Форд и Раш в письме, которое получило название «Перезагрузка индустрии моды» (с его полным текстом можно ознакомиться по ссылке).

Они также сообщили, что показы весенних коллекций 2021 будут проходить в онлайн-формате, и призвали дизайнеров проводить показы в соответствии с мировым фэшн-календарем и в одной из модных столиц. По мнению авторов письма, это не только снизит издержки для журналистов, байеров и других представителей индустрии, но и поможет экологии.

Отдельно была отмечена важность замедления производства. Число выпускаемых коллекций предложено сократиться до двух в год, а при производстве новых вещей дизайнеров просят сделать упор на более качественные и долговечные материалы. По мнению авторов письма, это поможет в решении проблемы устойчивого развития: «Благодаря созданию меньшего количества продуктов с более высоким уровнем качества, они будут цениться больше, а их срок годности увеличится».