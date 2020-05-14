Фэшн-директор сети бутиков Babochka и участник рейтинга 500 самых важных игроков модной индустрии по версии Buisness Of Fashion и до пандемии выступала за объединение — запустила коллаборацию люксовых бутиков «Старо-Невский. Территория моды» и стала идеологом ребрендинга проспекта. Прогноз Хатули: кризис научит нас разговаривать друг с другом.
Хатуля Авсаджанашвили: «Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов»
Как фэшн-бизнес справляется с пандемией коронавируса?
Наша компания оказались в небезнадежной ситуации, потому что у нас есть интернет-магазин. Конечно же, компенсировать потери в полной мере невозможно, но лучше быть хоть в каком-то плюсе, чем с нулевыми продажами. Все мощности мы переводим в онлайн: усиливаем штат, перепрофилируя сотрудников, предоставляем дистанционное обслуживание нашим клиентам, усиливаем все каналы коммуникации — соцсети и мессенджеры.
Кризис открыл глаза на такие моменты, которые давно требовали пересмотра, но в привычном ходе событий мы были заняты другим. Для нас это, в первую очередь, время структурных изменений и профессиональная адаптация в этих обстоятельствах становится краеугольной. Мы выстраивали дистанционную работу несколько недель и сейчас живем в режиме интенсивных обучений. Местами это довольно жесткий процесс. От необходимости перемен не спрятаться за стажем, авторитетом, опытом, нужно показать свои реальные способности, ресурсы и боевые свойства характера.
Открытость, готовность учиться и подстраиваться под новые условия, оптимизм – качества, которые в жизни важны всегда, в условиях кризиса становятся остро необходимыми. Я заметила, как сильно люди зависят от установленных правил, им сложно организовать себя самим. В нашем коллективе все активные думающие люди заняты, пусть и удаленно, достаточно большим объемом работы. Не у всех получается легко. Это для нас новая реальность и она требует времени для адаптации.
Что больше всего вас удивило с переходом на дистанционную работу?
Я поняла, что недооценивала удобство онлайн-встреч! Очень быстро можно собрать на брейнсторм или для принятия важных управленческих решений людей из всех точек планеты. На подобные сборы оффлайн потребовалось бы нереальное количество усилий.
Какие сценарии развития событий вы разработали?
Как и все управленцы, несколько: от позитивного до самого негативного. Идеальный — начать работу с середины мая, хороший — с конца, позитивный — с июня, а негативный — если случится повторная волна ограничений в ноябре-декабре, что будет означать годовой интервал полноценной работы и тотальный переход в онлайн. Проблема в том, что все настолько непредсказуемо, что сложно прогнозировать годовой цикл закупок, с которым мы работаем — на данный момент у нас полностью заказан сезон осень-зима. Самое тяжелое для нас и наших партнеров — это жить в режиме стратегии только на ближайший месяц.
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Хатуля Авсаджанашвили, Хелен Мерсье и Бернар Арно
Вы много работаете с итальянскими компаниями, как у них дела?
Конечно, они переживают непростые времена, в том числе потому, что именно в Италии находится большая часть производств. Тем не менее, нам уже отгружают первые партии зимних коллекций. Кто-то справился и успел отшить сезон, кто-то меняет структуру поставок — пока что комментарии очень размытые. Если обычно финальная поставка осенне-зимних коллекций приходит в октябре, то в этом году это может быть и декабрь. По этому поводу я, как раз, не сильно переживаю — зима в нашем регионе длится очень долго, мы в мае еще в пальто и пуховиках ходим. Основные трудности связаны с тем, что никто не понимает, что дальше.
Майские и июньские шоу-румы для закупки круизных коллекций — это первая часть сезона весна-лето 2021 — уже отменены: из-за карантина некому было заниматься дизайном и пошивом образцов. Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов. Многие дома сейчас активно разрабатывают формат онлайн-шоурумов. Я думаю, мы увидим, что получилось, уже в августе-сентябре — так, скорее всего, будут показаны коллекции весна-лето 2021. Кстати, если эта временная мера окажется эффективной, то она может войти в практику, чтобы облегчить сумасшедший график байеров, которые просто живут в поездках. Этот кризисный год — мы в моде говорим именно о таком интервале — покажет, насколько технологии войдут в нашу жизнь и закрепятся вне пандемии.
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Хатуля Авсаджнашвили и Нил Барретт на презентации коллекции Neil Barrett
Что сейчас стало самой горячей темой для обсуждения в фэшн-сообществе?
Пересмотр модного календаря. Эта реформа давно назрела, но никто не мог к ней подступиться, потому что все находятся в режиме гонки вооружений и никто не хотел быть первым, кто сделает не четыре, а две коллекции в год. Хотя объективно, в таком количестве сезонов (круиз — весна-лето, пре-фолл — осень-зима) нет необходимости.
Потом посмотрите, какая постоянная череда смены дизайнеров происходит — это абсолютно безумная нагрузка, от которой люди просто выгорают. Никто не хотел быть первым, кто откажется от показов, которые не только являются дорогостоящими, но и достаточно спорными с точки зрения необходимости в сегодняшнем мире. На дефиле тратят колоссальные бюджеты и не всегда это рационально и эффективно.
Кризис всех поставили в одинаковые условия. Все готовы объединиться и принять общие решения, связанные и с политикой скидок, и с политикой количества коллекций, и с пересмотром графика закупок. Мне вообще кажется, что этот кризис подтолкнет к тому, что люди в любых сферах будут вынуждены больше коммуницировать и договариваться. Мир стал таким, что в одиночку не выжить.
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Nevsky 152 concept store
Кто же выживет в моде?
Выживут сильнейшие — и это касается не только модной индустрии. Причем сильнейшие — это не те, за кем большие деньги, а те, за кем стоит идея и востребованность этой идеи. В моде это еще и те, кто хорошо и остро чувствует своего клиента. Те бренды, что были на хайпе поймали экономический рост на каком-то тренде или грамотном таргетировании, те, у кого дизайнерский креатив был заменен на менеджерский, будут ослаблены. В кризис все оголяется и обнажается суть: есть смысл, есть основа — компания выживет, а если это надуманная структура — нет.
Вы входите в рейтинг 500 самых важных игроков модной индустрии по версии Buisness Of Fashion — внутри этого коммьюнити происходят какие-то важные обсуждения?
Да, у нас есть специальные чаты, я к некоторым с удовольствием подключаюсь. Например, только что прошла видеоконференция на тему того, что международный рынок должен делать с оверстоком, то есть перепроизводством: за несколько месяцев в закрытых бутиках накопятся излишки товара. Пока мы делаем многовариантные прогнозы, будем смотреть, как будут развиваться события дальше.
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Хатуля Авсаджнашвили и Диана Вишнева на открытии бутика Omega в Babochka
А как вам помогает наше государство?
К сожалению, меры правительственной поддержки, которые нам пока озвучили — компенсация части зарплат за апрель (меньше МРОТа!) — для нас неэффективны, да и те в туманной перспективе. Наш бизнес связан, прежде всего, с закупками, поэтому зарплатный фонд не является главной статьей расходов. Но я не отчаиваюсь, мы все еще надеемся на сдвиги и какую-то реальную программу помощи. Как «Ассоциация бутиков Староневского» мы делали неоднократные запросы городской администрации, чтобы нам разрешили начать работу с одной из первых волн отмены ограничений. Люксовые бутики — это небольшие пространства, где не бывает высокого траффика, очередей или пиковой нагрузки. В плане безопасности наших клиентов и сотрудников мы можем обеспечить гораздо более высокий уровень, нежели любой супермаркет.
Что изменилось в вашей жизни на самоизоляции?
Я стараюсь сохранять привычный график: в девять утра тренировка, в одиннадцать начинаются рабочие встречи и звонки и так пять-шесть дней в неделю. Суть не изменилась, изменились внешние обстоятельства. Все перешло на дистанционный режим. Мое реальное открытие — онлайн-занятия пилатесом и ОФП с моим любимым тренером ничуть не менее эффективны! Я поняла, что могу не прерывать их даже во время путешествий и командировок, когда это будет снова возможно, конечно.
Сильно возросло количество коммуникации, именно на нее уходит большая часть дня: я никогда раньше столько не общалась по телефону, мессенджерам и видеоконференциям. Еще я заметила, что чаще разговариваю с родственниками, особенно с бабушкой и дедушкой — им уже за восемьдесят, они освоили Zoom. Теперь, когда они поняли, что могут видеть всех нас регулярно, это их любимая игрушка! (Смеется) Парадокс, но в самоизоляции я чаще общаюсь, пусть и дистанционно, с близкими друзьями, которые далеко.
Вы прочли хотя бы один список из серии «Что сделать на карантине?»
Ни одного! Честно скажу, никакого экстравремени у меня не появилось. Но я наконец-то посмотрела «Корону» — обычно жаль терять даже час на сериалы. И я стала больше читать — могу порекомендовать «Открывая организации будущего» Фредерика Лалу. Очень актуальная книга!
Вместо изучения списков я стараюсь делать что-то для поддержания хорошего настроения: раз от негативных новостей никуда не деться, да и глупо их игнорировать, нужно создать для себя позитивную и жизнерадостную среду. Я привыкла к высокоинтенсивному образу жизни с большим количеством перелетов: для меня находится в замкнутом пространстве достаточно необычно, поэтому я украшаю дом цветами, красиво сервирую стол, включаю музыку или трансляции из Мариинского театра, стараюсь готовить что-то вкусное — аромат ванили и выпечки сразу создают нужную атмосферу. Каждое воскресение я делаю семейный обед — мы с братом Тимуром живем недалеко друг от друга, и так как никто из нас не нарушает режим, мы имеем возможность ходить друг к другу в гости. Сейчас каждому важно сделать свой дом максимально духоподъемным местом.
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