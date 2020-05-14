18+

Хатуля Авсаджанашвили: «Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов»

Фэшн-директор сети бутиков Babochka и участник рейтинга 500 самых важных игроков модной индустрии по версии Buisness Of Fashion и до пандемии выступала за объединение — запустила коллаборацию люксовых бутиков «Старо-Невский. Территория моды» и стала идеологом ребрендинга проспекта. Прогноз Хатули: кризис научит нас разговаривать друг с другом.

Как фэшн-бизнес справляется с пандемией коронавируса?

Наша компания оказались в небезнадежной ситуации, потому что у нас есть интернет-магазин. Конечно же, компенсировать потери в полной мере невозможно, но лучше быть хоть в каком-то плюсе, чем с нулевыми продажами. Все мощности мы переводим в онлайн: усиливаем штат, перепрофилируя сотрудников, предоставляем дистанционное обслуживание нашим клиентам, усиливаем все каналы коммуникации — соцсети и мессенджеры.

Кризис открыл глаза на такие моменты, которые давно требовали пересмотра, но в привычном ходе событий мы были заняты другим. Для нас это, в первую очередь, время структурных изменений и профессиональная адаптация в этих обстоятельствах становится краеугольной. Мы выстраивали дистанционную работу несколько недель и сейчас живем в режиме интенсивных обучений. Местами это довольно жесткий процесс. От необходимости перемен не спрятаться за стажем, авторитетом, опытом, нужно показать свои реальные способности, ресурсы и боевые свойства характера.

Я заметила, как сильно люди зависят от установленных правил, им сложно организовать себя самим.

Открытость, готовность учиться и подстраиваться под новые условия, оптимизм – качества, которые в жизни важны всегда, в условиях кризиса становятся остро необходимыми. Я заметила, как сильно люди зависят от установленных правил, им сложно организовать себя самим. В нашем коллективе все активные думающие люди заняты, пусть и удаленно, достаточно большим объемом работы. Не у всех получается легко. Это для нас новая реальность и она требует времени для адаптации.

Что больше всего вас удивило с переходом на дистанционную работу?

Я поняла, что недооценивала удобство онлайн-встреч! Очень быстро можно собрать на брейнсторм или для принятия важных управленческих решений людей из всех точек планеты. На подобные сборы оффлайн потребовалось бы нереальное количество усилий.

Повторная волна ограничений в ноябре-декабре будет означать годовой интервал полноценной работы и тотальный переход в онлайн. 

Какие сценарии развития событий вы разработали?

Как и все управленцы, несколько: от позитивного до самого негативного. Идеальный — начать работу с середины мая, хороший — с конца, позитивный — с июня, а негативный — если случится повторная волна ограничений в ноябре-декабре, что будет означать годовой интервал полноценной работы и тотальный переход в онлайн. Проблема в том, что все настолько непредсказуемо, что сложно прогнозировать годовой цикл закупок, с которым мы работаем — на данный момент у нас полностью заказан сезон осень-зима. Самое тяжелое для нас и наших партнеров — это жить в режиме стратегии только на ближайший месяц.

  • Хатуля Авсаджанашвили, Хелен Мерсье и Бернар Арно

Вы много работаете с итальянскими компаниями, как у них дела?

Конечно, они переживают непростые времена, в том числе потому, что именно в Италии находится большая часть производств. Тем не менее, нам уже отгружают первые партии зимних коллекций. Кто-то справился и успел отшить сезон, кто-то меняет структуру поставок — пока что комментарии очень размытые. Если обычно финальная поставка осенне-зимних коллекций приходит в октябре, то в этом году это может быть и декабрь. По этому поводу я, как раз, не сильно переживаю — зима в нашем регионе длится очень долго, мы в мае еще в пальто и пуховиках ходим. Основные трудности связаны с тем, что никто не понимает, что дальше.

Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов.

Майские и июньские шоу-румы для закупки круизных коллекций — это первая часть сезона весна-лето 2021 — уже отменены: из-за карантина некому было заниматься дизайном и пошивом образцов. Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов. Многие дома сейчас активно разрабатывают формат онлайн-шоурумов. Я думаю, мы увидим, что получилось, уже в августе-сентябре — так, скорее всего, будут показаны коллекции весна-лето 2021. Кстати, если эта временная мера окажется эффективной, то она может войти в практику, чтобы облегчить сумасшедший график байеров, которые просто живут в поездках. Этот кризисный год — мы в моде говорим именно о таком интервале — покажет, насколько технологии войдут в нашу жизнь и закрепятся вне пандемии.

  • Хатуля Авсаджнашвили и Нил Барретт на презентации коллекции Neil Barrett

Что сейчас стало самой горячей темой для обсуждения в фэшн-сообществе?

Пересмотр модного календаря. Эта реформа давно назрела, но никто не мог к ней подступиться, потому что все находятся в режиме гонки вооружений и никто не хотел быть первым, кто сделает не четыре, а две коллекции в год. Хотя объективно, в таком количестве сезонов (круиз — весна-лето, пре-фолл — осень-зима) нет необходимости.

Потом посмотрите, какая постоянная череда смены дизайнеров происходит — это абсолютно безумная нагрузка, от которой люди просто выгорают. Никто не хотел быть первым, кто откажется от показов, которые не только являются дорогостоящими, но и достаточно спорными с точки зрения необходимости в сегодняшнем мире. На дефиле тратят колоссальные бюджеты и не всегда это рационально и эффективно.

Фэшн готов объединиться и принять общие решения, связанные и с политикой скидок, и с политикой количества коллекций, и с пересмотром графика закупок. 

Кризис всех поставили в одинаковые условия. Все готовы объединиться и принять общие решения, связанные и с политикой скидок, и с политикой количества коллекций, и с пересмотром графика закупок. Мне вообще кажется, что этот кризис подтолкнет к тому, что люди в любых сферах будут вынуждены больше коммуницировать и договариваться. Мир стал таким, что в одиночку не выжить.

  • Nevsky 152 concept store

Кто же выживет в моде?

Выживут сильнейшие — и это касается не только модной индустрии. Причем сильнейшие — это не те, за кем большие деньги, а те, за кем стоит идея и востребованность этой идеи. В моде это еще и те, кто хорошо и остро чувствует своего клиента. Те бренды, что были на хайпе поймали экономический рост на каком-то тренде или грамотном таргетировании, те, у кого дизайнерский креатив был заменен на менеджерский, будут ослаблены. В кризис все оголяется и обнажается суть: есть смысл, есть основа — компания выживет, а если это надуманная структура — нет.

Только что прошла видеоконференция на тему того, что международный рынок должен делать с оверстоком, то есть перепроизводством.

Вы входите в рейтинг 500 самых важных игроков модной индустрии по версии Buisness Of Fashion — внутри этого коммьюнити происходят какие-то важные обсуждения?

Да, у нас есть специальные чаты, я к некоторым с удовольствием подключаюсь. Например, только что прошла видеоконференция на тему того, что международный рынок должен делать с оверстоком, то есть перепроизводством: за несколько месяцев в закрытых бутиках накопятся излишки товара. Пока мы делаем многовариантные прогнозы, будем смотреть, как будут развиваться события дальше.

  • Хатуля Авсаджнашвили и Диана Вишнева на открытии бутика Omega в Babochka

А как вам помогает наше государство?

К сожалению, меры правительственной поддержки, которые нам пока озвучили — компенсация части зарплат за апрель (меньше МРОТа!) — для нас неэффективны, да и те в туманной перспективе. Наш бизнес связан, прежде всего, с закупками, поэтому зарплатный фонд не является главной статьей расходов. Но я не отчаиваюсь, мы все еще надеемся на сдвиги и какую-то реальную программу помощи. Как «Ассоциация бутиков Староневского» мы делали неоднократные запросы городской администрации, чтобы нам разрешили начать работу с одной из первых волн отмены ограничений. Люксовые бутики — это небольшие пространства, где не бывает высокого траффика, очередей или пиковой нагрузки. В плане безопасности наших клиентов и сотрудников мы можем обеспечить гораздо более высокий уровень, нежели любой супермаркет.

На самоизоляции чаще разговариваю с родственниками, особенно с бабушкой и дедушкой — им уже за восемьдесят, они освоили Zoom.

Что изменилось в вашей жизни на самоизоляции?

Я стараюсь сохранять привычный график: в девять утра тренировка, в одиннадцать начинаются рабочие встречи и звонки и так пять-шесть дней в неделю. Суть не изменилась, изменились внешние обстоятельства. Все перешло на дистанционный режим. Мое реальное открытие — онлайн-занятия пилатесом и ОФП с моим любимым тренером ничуть не менее эффективны! Я поняла, что могу не прерывать их даже во время путешествий и командировок, когда это будет снова возможно, конечно.

Сильно возросло количество коммуникации, именно на нее уходит большая часть дня: я никогда раньше столько не общалась по телефону, мессенджерам и видеоконференциям. Еще я заметила, что чаще разговариваю с родственниками, особенно с бабушкой и дедушкой — им уже за восемьдесят, они освоили Zoom. Теперь, когда они поняли, что могут видеть всех нас регулярно, это их любимая игрушка! (Смеется) Парадокс, но в самоизоляции я чаще общаюсь, пусть и дистанционно, с близкими друзьями, которые далеко.  

Вы прочли хотя бы один список из серии «Что сделать на карантине?»

Ни одного! Честно скажу, никакого экстравремени у меня не появилось. Но я наконец-то посмотрела «Корону» — обычно жаль терять даже час на сериалы. И я стала больше читать — могу порекомендовать «Открывая организации будущего» Фредерика Лалу. Очень актуальная книга!

Украшаю дом цветами, красиво сервирую стол, включаю трансляции из Мариинского театра, стараюсь готовить что-то вкусное — сейчас каждому важно сделать свой дом максимально духоподъемным местом.

Вместо изучения списков я стараюсь делать что-то для поддержания хорошего настроения: раз от негативных новостей никуда не деться, да и глупо их игнорировать, нужно создать для себя позитивную и жизнерадостную среду. Я привыкла к высокоинтенсивному образу жизни с большим количеством перелетов: для меня находится в замкнутом пространстве  достаточно необычно, поэтому я украшаю дом цветами, красиво сервирую стол, включаю музыку или трансляции из Мариинского театра, стараюсь готовить что-то вкусное — аромат ванили и выпечки сразу создают нужную атмосферу. Каждое воскресение я делаю семейный обед — мы с братом Тимуром живем недалеко друг от друга, и так как никто из нас не нарушает режим, мы имеем возможность ходить друг к другу в гости. Сейчас каждому важно сделать свой дом максимально духоподъемным местом.

Leontiy Kasatkin,
Комментарии

Наши проекты