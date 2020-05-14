Хатуля Авсаджанашвили: «Отменили мужскую неделю моды: есть подозрение, что в этом году вообще не состоится никаких показов»

Как фэшн-бизнес справляется с пандемией коронавируса?

Наша компания оказались в небезнадежной ситуации, потому что у нас есть интернет-магазин. Конечно же, компенсировать потери в полной мере невозможно, но лучше быть хоть в каком-то плюсе, чем с нулевыми продажами. Все мощности мы переводим в онлайн: усиливаем штат, перепрофилируя сотрудников, предоставляем дистанционное обслуживание нашим клиентам, усиливаем все каналы коммуникации — соцсети и мессенджеры.

Кризис открыл глаза на такие моменты, которые давно требовали пересмотра, но в привычном ходе событий мы были заняты другим. Для нас это, в первую очередь, время структурных изменений и профессиональная адаптация в этих обстоятельствах становится краеугольной. Мы выстраивали дистанционную работу несколько недель и сейчас живем в режиме интенсивных обучений. Местами это довольно жесткий процесс. От необходимости перемен не спрятаться за стажем, авторитетом, опытом, нужно показать свои реальные способности, ресурсы и боевые свойства характера.