Кирилл Шабалин, национальный визажист YSL Beauty в России

Советую осторожно наносить на кожу новые средства, с которыми вы еще не знакомы, например, ночные маски или кремы для глаз, чтобы не получилось обратного эффекта, – проснулись и немного отекли.

С утра хорошо сделать пару-тройку каких-то физических упражнений, чтобы разогнать лимфу: прыжки на месте, выпады в сторону или пресс. Затем следует нанести патчи под глаза или тканевую маску, помните, что их держать на лице нужно всего 10-15 минут.

Акцент в макияже можно сделать на ровном тоне лица и его свежести. Мне нравится для телефонной камеры использовать средство с матовым финишем All Hours от YSL Beauty – оно не будет подчеркивать не нужную мимику или неровности на лице и сделает кожу идеально гладкой.