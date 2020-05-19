Вечеринки, совещания, свидания и даже свадьбы в Zoom, FaceTime и Skype незаметно стали новой нормой. И если в подготовке к любому офлайн-мероприятию нам обычно помогали стилисты и визажисты, то сейчас приходится справляться самим – как именно, рассказывают эксперты и любимые герои «Собака.ru».
Акцент на губы, массивные серьги и AirPods в тон блузе: эксперты и герои «Собака.ru» – о том, как классно выглядеть в зум
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Тональное средство для матового покрытия All hours YSL Beauty, 4 616 рублей
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Кирилл Шабалин, национальный визажист YSL Beauty в России
Советую осторожно наносить на кожу новые средства, с которыми вы еще не знакомы, например, ночные маски или кремы для глаз, чтобы не получилось обратного эффекта, – проснулись и немного отекли.
С утра хорошо сделать пару-тройку каких-то физических упражнений, чтобы разогнать лимфу: прыжки на месте, выпады в сторону или пресс. Затем следует нанести патчи под глаза или тканевую маску, помните, что их держать на лице нужно всего 10-15 минут.
Акцент в макияже можно сделать на ровном тоне лица и его свежести. Мне нравится для телефонной камеры использовать средство с матовым финишем All Hours от YSL Beauty – оно не будет подчеркивать не нужную мимику или неровности на лице и сделает кожу идеально гладкой.
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Матовая помада Rouge pur couture the slim YSL Beauty, 3 031 рублей
На все теневые участки лица и несовершенства кожи стоит нанести консилер, его лучше взять на тон светлее, так он высветит центральную часть и не нужно будет делать коррекцию лица. Для свежего вида нанесите румяна, это может быть, кстати, и матовая помада. Моя любимая – Rouge Pur Couture The Slim от YSL Beauty, ее также классно добавить на губы.
Густо накрасьте ресницы на 2-3 слоя, это даст выразительный ресничный контур и распахнутый взгляд, особенно вы будете красить ресницы, направляя щеточку в разные стороны. Для звонка по видеосвязи вполне достаточно, если вы не забудете прокрасить брови, форму лучше сделать шире и длиннее – это визуально увеличит глаза.
Для макияжа я рекомендую глаз тушь Mascara Volume Effet Faux Cils от YSL Beauty: кстати, во Франции в 2019 году это тушь номер №1 по продажам в люкс-сегменте, а для бровей отлично подойдет тушь Couture Brow от YSL.
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Тушь Vilume effet faux cils YSL Beauty, 2 700 рублей
Перед звонком я советую вам выбрать нейтральный фон, чтобы ничего не отвлекало собеседников и они не рассматривали ваши фотографии на полках и чайные сервизы.
Лучше сесть напротив окна, если нет специального освещения. Если солнце активное, то на экране может быть пересвет, поэтому идеально расположиться в глубине комнаты. Самое оптимальное освещение, которое даже лучше искусственного, – когда слегка пасмурно или солнце в облаках, такой свет будет мягким и рассеянным. И помните, если не знаете, что надеть, выберите что-то однотонное и накрасьте поярче губы.
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Дымка против признаков усталости L'Intemporel blossom Givenchy, 2 892 рублей
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Евгения Лычковская, визажист-эксперт Givenchy
Отличный вариант экспресс-ухода – дымка L’intemporel Blossom, которая имеет формулу крема, но представлена в необычном формате спрея. Продукт многофункциональный: можно использовать как базовый уход, основу под макияж или фиксатор. Рекомендую наносить дымку на мейкап непосредственно перед видео-конференцией, это придаст коже дополнительную свежесть и сияние.
Сам макияж для видео-конференции практически не отличается от обычного, разве что здесь у нас больше свободы в цвете, потому что камера не передает его на 100%.
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Губная помада Le rouge lipstick Givenchy, 2 830 рублей
Как показывает практика, многие девушки в обычной жизни привыкли выделять глаза. Так вот, сейчас время для экспериментов с акцентом на губы. Через камеру макияж выглядит менее интенсивно, а значит, вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Для мейкапа губ рекомендую попробовать помаду-бестселлер Le Rouge, ее полуматовая текстура выигрышно смотрится на видео.
Очень важно позаботиться о правильном освещении: в идеале оно должно быть фронтальное и нейтральное по температуре. Старайтесь не располагаться слишком близко к источнику света, чтобы избежать лишних бликов.
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Тональный крем Phyto Hydra Teint Sisley, 7 566 рублей
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Жанна Герцовская, президент бизнес-клуба LAB Club
Первое, о чем нужно помнить при подготовке к онлайн-встрече, – обязательное нанесение тона. Без него кожа будет смотреться нездорово. Бледные женщины в пижамах с растрепанными волосами, лежащие на кровати и оттуда ведущие конференцию в зум, на мой взгляд, выглядят плохо, поэтому отнеситесь к виртуальным совещаниям так же серьезно, как к любым офлайн-мероприятиям.
Второй аспект онлайн-макияжа – это ярко подведенные карандашом или лайнером глаза. Тени, нанесенные в один тон, на экране смотрятся даже эффектнее, чем в жизни. Выигрышно выглядят, например, терракотово-оранжевые.
Третий пункт – губы. На вечерней цифровой встрече позволить можно себе красные и бордовые оттенки помад. Днем, на кулинарных мастер-классах или занятиях по йоге, без помады тоже не обойтись, но стоит выбирать более светлые тона.
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Помада Rouge a levres mat Gucci, 3 250 рублей
Еще один секрет удачного виртуального образа – объемные серьги. Если ювелирные украшения с камнями в полкарата совершенно теряются на экране, то большая бижутерия выглядит очень красиво. Однако вместе с наушниками серьги смотрятся too much – следует выбрать что-то одно. Тем более, что наушники тоже могут служить полноценным аксессуаром: например, прием подбора AirPods под цвет блузы я подсмотрела в прямых эфирах Тины Канделаки.
Сейчас, когда нет возможности делать укладку в салоне, отличный вариант прически – либо прямое каре, либо заколотые волосы. Не стоит забывать и о базовых инструментах для комфортной съемки – кольцевой лампе и штативе. Хороший свет сделает ваш образ завершенным и отточенным.
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Патчи для глаз Ansaligy, 380 рублей за штуку
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Милана Тюльпанова, телеведущая, общественный деятель
Перед выходом в прямой эфир стараюсь несколько часов не есть, чтобы не было отеков и припухлостей, а также наношу под глаза и на губы (которые часто сохнут!) увлажняющие патчи от бренда Тины Канделаки Ansaligy.
Макияж и прическу делаю такие же, как и в обычное время, плюс опять-таки использую подготовительное мейкап-средство Ansaligy.
В прямом эфире и на любой онлайн-конференции не обойтись без компактной лампы от визажиста Сердара Камбарова, ведь идеальный свет и ракурс – залог хорошего фото и видео. Не забывайте, что в Instagram, например, можно использовать фильтры – это удобно!
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Лосьон Enriching hair treatment Balmain, цена по запросу
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Саша Шевелева, журналист, стилист по волосам, автор телеграм-канала «Так и ходи»
Главная проблема онлайн-встреч – плоская экранная картинка, которая плохо передаёт объём волос. Поэтому для Zoom и Skype встреч подходят те укладки, которые делают волосы объёмнее. Мой любимый лайфхак на этот случай – нанести водорастворимый гель на влажные корни и высушить волосы феном головой вниз.
Сейчас, когда людям хочется перемен, началась мода на «самострижки» по видео-урокам из YouTube. С каждой неделей карантина становится все больше тех, кто стрижётся под ноль. Сделать это проще всего машинкой.
Если вы настроены не так радикально, можете подстричь секущиеся кончики или подравнять челку. Бытовые ножницы, которые лежат у вас на кухне, слишком тупые и оставят разлохмаченный срез, из-за которого ваши волосы будут сечься еще больше, поэтому лучше купить хотя бы недорогие, но парикмахерские ножницы. Подстригайте кончики, держа ножницы вертикально: так вам будет сложнее отрезать лишнее.
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Гель-невидимка для создания кудрей «Так и ходи» Organic Kitchen, 357 рублей
Чтобы добиться настоящего, а не косметического сияния волос, во-первых, попробуйте шампуни глубокой очистки. Они хорошо очищают волосы от стайлингов, сухих шампуней и делают ваш ежедневный уход (кондиционеры\маски) намного более эффективным.
Во-вторых, можно попробовать средства с кислотами — последний тренд ухода за волосами. Например, шампуни (R+Co Acid Wash, Malibu C) или ополаскивающие средства (например, уксус для волос от Yves Rocher) закрывают чешуйки кутикулы, делая волосы по-настоящему блестящими.
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Серьги Poprice Caviar Jewellery, 7 900 рублей
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Ольга Аверьянова, основательница ювелирного бренда Caviar Jewellery
Если мы говорим о вечеринках или совещаниях в Zoom или Skype, главное, на что стоит сделать акцент – это серьги. Любые онлайн-мероприятия – всегда портретная съемка, а значит, ваш собеседник будет видеть в первую очередь ваше лицо.
Мне нравится серьги с жемчугом – они прекрасно подчеркивают любой образ, освежают его и уместно смотрятся как с белой футболкой, так и с активной рубашкой.
Если вы собираетесь на неформальную встречу, например, вечеринку с друзьями, обратите внимание и на браслеты. В рамках дружеских разговоров и активной жестикуляции они будут смотреться эффектно.
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Браслет Serpent Caviar Jewellery, 28 000 рублей
Фото: архивы пресс-служб / социальные сети
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