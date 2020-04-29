Программист-философ из ИТМО после секретной работы в «Роскосмосе» обул Собчак и Урганта в «Рыбашаги» за 10 млн рублей

О работе в «Роскосмосе», бомбоубежище и съемках авторской короткометражки

Я родился в белорусском городе Орша, после с родителями переехал в Петербург. У меня два высших образования – программирование в ИТМО и аспирантура по философии в Политеха. После окончания вузов играл в PlayStation, а через месяц мама не выдержала – дала мне «волшебный» пинок и отправила устраиваться в соседнее с нашим домом здание «Роскосмоса». Им оказались нужны разработчики-алгоритмисты, и в течение следующих двух месяцев я проходил собеседования, на одном из которых даже был полиграф. Затем два месяца ждал третью форму секретности – вместо работы каждый день с такими же новыми ребятами сидел в полупустой комнате и читал книги.

«Я и мои родители спустя три месяца моей работы получили место в бомбоубежище»

У «Роскосмоса» свое программное обеспечение, поэтому скоро стало понятно, что полученные знания нигде в будущем не пригодятся. Но это был интересный опыт. Например, я и родители спустя три месяца моей работы получили место в бомбоубежище. Уволился через год – предложили повышение с более высоким уровнем секретности, но после ухода я не смог бы пять лет выезжать за границу. На тот момент я мало путешествовал, поэтому отказался. Устроился в IT-компанию «Аскон», а через пару лет ушел в Wargaming, которая занимается разработкой популярной игры World of Tanks.