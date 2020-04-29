Программиста и предпринимателя из Петербурга Виталия Сотникова на интервью приглашает Ксения Собчак, а его тапочки в форме рыб – «Рыбашаги» – рекламируют все звезды медиабизнеса от Александра Гудкова до Ивана Урганта. Как после секретной работы в «Роскосмосе» перейти в сферу кино и написать сценарий, которым заинтересуется продюсер Кирилла Серебряникова, параллельно занимаясь искусственным интеллектом и продажей, пожалуй, самой странной обуви в фэшн-мире, философ и выпускник ИТМО рассказал «Собака.ru».
Программист-философ из ИТМО после секретной работы в «Роскосмосе» обул Собчак и Урганта в «Рыбашаги» за 10 млн рублей
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Виталий Сотников
О работе в «Роскосмосе», бомбоубежище и съемках авторской короткометражки
Я родился в белорусском городе Орша, после с родителями переехал в Петербург. У меня два высших образования – программирование в ИТМО и аспирантура по философии в Политеха. После окончания вузов играл в PlayStation, а через месяц мама не выдержала – дала мне «волшебный» пинок и отправила устраиваться в соседнее с нашим домом здание «Роскосмоса». Им оказались нужны разработчики-алгоритмисты, и в течение следующих двух месяцев я проходил собеседования, на одном из которых даже был полиграф. Затем два месяца ждал третью форму секретности – вместо работы каждый день с такими же новыми ребятами сидел в полупустой комнате и читал книги.
У «Роскосмоса» свое программное обеспечение, поэтому скоро стало понятно, что полученные знания нигде в будущем не пригодятся. Но это был интересный опыт. Например, я и родители спустя три месяца моей работы получили место в бомбоубежище. Уволился через год – предложили повышение с более высоким уровнем секретности, но после ухода я не смог бы пять лет выезжать за границу. На тот момент я мало путешествовал, поэтому отказался. Устроился в IT-компанию «Аскон», а через пару лет ушел в Wargaming, которая занимается разработкой популярной игры World of Tanks.
В это время произошло событие, изменившее мою жизнь. Я сделал то, о чем мечтал еще в университете –выпустил собственную короткометражку «Если бы моя девушка была жива». Сценарий написал за один вечер, главную роль сыграла подруга, а сняли все на обычный фотоаппарат. После выхода фильма мне предложили стать режиссером проекта «Шоппинг без границ», в рамках шоу ведущие должны были делать обзор европейских бутиков. Но спонсоры «отвалились», и программу не выпустили – изначально ее должны были показывать на «Пятнице» и «ТВЗ».
Когда накопления закончились, я решил не возвращаться в IT, а развиваться в маркетинге и кино. В 2015 году вместе с арт-директором «Шоппинга без границ» Сергеем Борцовым мы открыли свой видео-продакшн Chernika, который выпустил десятки роликов для разных клиентов. Мне казалось, что классно идти по пути Уэса Андерсона, снимавшего рекламу. Это же отличная история – делать контент, но на деньги рекламодателя.
Параллельно в свободное время я экспериментировал с искусственным интеллектом – хотел автоматизировать работу агентства. В январе 2019 года ушел из Chernika, чтобы основать проект NativeOS, в рамках которого планировал создать нейросеть для размещения нативной рекламы в YouTube. После нескольких неудачных кейсов на базе опыта NativeOS появился стартап Watchout!AI, который теперь предлагает брендам готовые и универсальные решения. Это своеобразный антивирус для компаний, сканирующий информационное пространство вокруг рекламных размещений.
Например, пользователь читает новость на сайте про изнасилование в такси, а сверху появляется баннер «Ситимобила», и это наносит значимый ущерб компании. Наш алгоритм автоматически удаляет показы таких размещений и считает, сколько бренд потенциально мог бы потерять на этом денег. Мы учитываем девять категорий конфликтных сфер – религию, политику, наркотики, катастрофы и другие. Одними из первых клиентов Watchout!AI стали «Сбербанк» и Rambler – в прошлом году проект привлек 10 млн рублей инвестиций.
О тапочках в форме рыб, которые за год принести 8 млн
В 2018 году я около полугода путешествовал по Азии и во Вьетнаме наткнулся на тапки в форме рыб. Они мне понравились, я привез несколько пар в Россию – подарил друзьям и оставил себе. Это вызвало фурор. Доходило до того, что по дороге в магазин люди на улице останавливали меня и спрашивали, где такие купить. Не нужно обладать особой бизнес-жилкой, чтобы понять, что история перспективная.
Вместе с программистом Иваном Немыкиным, с которым вместе учились в ИТМО, мы нашли их производство в Китае и договорились о поставке первой тысячи пар в Россию. Старт обошелся в 500 тысяч рублей – скинулись пополам. За первые три месяца мы продали около трехсот пар, а потом привлекли инвестиции. Я нашел партнера – им стал Алексей Захаров, президент рекрутингового портала Superjob.ru. Первую партию реализовали к лету – тапочки хорошо разбирали на фестивалях и ярмарках, а вложенные Алексеем деньги (он выкупил 25% «Рыбашага» за 4 млн рублей – данные Forbes) наняли людей, зарегистрировали товарный знак и сделали маркировку.
Следующую партию заказали в дополнительных цветах – кроме золотого, зеленого, красного, серого тапочки появились в голубых и розовых оттенках. Повысили цену с 999 рублей до двух тысяч и начали продавать через Wildberries, Ozon и «Беру». К концу 2019 года (по данным из интервью Forbes) выручка компании составила 8 млн рублей, а прибыль – 6 млн.
О производстве в Подмосковье и новой модели в форме сома
После объявления карантина первое время было непонятно, что будет с «Рыбашагом». Скажем честно, это странный продукт, который сам по себе разрывает нарратив нормальности. Тем не менее, у нас не было больших спадов в продажах. Мы сделали небольшую скидку на «Рыбашаги», и wait-list перешел за 1 000 пар – люди, которые надеялись на снижение цены, купили тапочки.
Сейчас налаживаем производство в Подмосковье: после окончания самоизоляции хотим печатать на 3D-принтере новую модель «Рыбашагов» в виде сома и делать дополнительные размеры с кастомизацией, выпускать коллаборации. От поставок из Китая отказываться пока не планируем – через полторы недели к нам наконец придет 5 000 пар, которые из-за пандемии задержали на два с половиной месяца. Но в будущем хотим сконцентрироваться на своей авторской серии – продавать «сомов» и разрабатывать новые модели других рыб.
Новые «Рыбашаги» думаем запустить летом, а пока разрабатываем их в условиях самоизоляции на удаленной работе. Склад и офис у нас есть и остались – мы договорились на арендные каникулы с собственниками помещений, за что им спасибо. Уже сейчас знаем точно, что у «сомов» будет NFC-чип, позволяющий избегать фейков и копий: подносишь смартфон – происходит проверка подлинности. Кроме того, с помощью него можно будет коммуницировать с другими владельцами тапочек – фактически, «чатиться». Мы понимает, как технически это реализовать, – учитывая мой багаж знаний из сферы искусственного интеллекта, должно получиться круто.
О том, как «Рыбашаги» попали к Урганту, Гудкову и Собчак
Александр Гудков – лицо компании «Беру», где продаются наши «Рыбашаги». Именно команда онлайн-платформы одной из первых и сообщила нам, что телеведущий интересовался нашей продукцией. Мы, если честно, узнавали о происходящем едва ли не последними: друзья скидывали видео, где Гудков появляется на Comment Out в рыбах-тапочках, а потом в них же сидит Ксения Собчак на интервью с шоуменом. Позднее «Рыбашаги» появились и на «Вечернем Урганте» – Иван Ургант подарил их телезрителю.
После этого спрос на тапочки увеличился в 10 раз – за неделю выручка (по данным Forbes) составила 1 млн рублей, а прибыль – 700 000 рублей. Но это был не предел: после выхода программы «Док-ток» с моим участием мы за 30 минут поставили рекорд по продажам – и сумма выручки еще больше, чем после рекламы Гудкова. Сейчас даже есть несколько международных заказов: к нам обратились из Германии, Португалии, США, Испании и Израиля.
В команде «Рыбашага» работает пять человек. Несмотря на то, что Алексей в первую очередь мой бизнес-партнер, он принимает невероятное участие в разработке новой модели. Как рыбак с 30-летним стажем он закрывает весь антропометрический характер вопроса в контексте рыб. По рыбам я точно не главный (смеется). Мы с арт-директором Артуром Авдеевым создаем максимально фотореалистичную модель, и Алексей – необходимая для нас база знаний.
В команде работает Иван Немыкин, он закрывает весь бэк-офис, и продюссер Александра Островская, которая пару месяцев назад помогла подарить «Рыбашаги» Винсану Кассель. Сейчас Александра помогает в работе над сериалом, в котором появятся «Рыбашаги». Он называется Louis Pavilion, сценарий пишу я, а в главной роли – Юра Музыченко. Киноистория получила активное развитие после знакомства с Михаилом Финогеновым – продюсером фильма «Лето» Кирилла Серебренникова. В августе хотим снимать пилот, а в сентябре и октябре предлагать сотрудничество Netflix и Amazon.
О возможностях в пандемию
Мне кажется, что в сложившейся из-за коронавируса ситуации бизнесу поможет диверсификация действий. Почему конкретно мы оказались в выигрышной ситуации? В том числе и потому, что я занимаюсь деятельностью сразу в трех сферах. Важно воспринимать происходящее не как кризис, а как возможность. Понять, нравится ли тебе то, чем занимаешься, и есть ли смысл вытягивать компанию, которая в ближайший год не взлетит. Я с самого детства мечтал снимать кино, и только пять лет назад это осознал. В такой момент кажется, что буквально высовываешь голову из песка.
От редакции
Пока материал готовился к публикации, фото в «Рыбашагах» выложила в Instagram супермодель Хайди Клум. Виталий на наш вопрос, как это могло произойти, засмеялся: «Без понятия, ситуация уже давно вне нашего контроля». Вот уж действительно вирусная история!
Фото: социальные сети / архивы пресс-службы
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