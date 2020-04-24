Анна Винтур – о том, что ждет модную индустрию после пандемии

«Наши ценности обязательно изменятся после того, как все это закончится. Думаю, нам нужно меньше производить и показывать [новых коллекций]. Обращать больше внимания на разумное потребление, ручную работу, мастерство и дизайн. Мы должны замедлиться и вспомнить, каково это — наслаждаться моментом, а не спрашивать постоянно: «Что есть нового? Что дальше?». Креатив — вот, что поддержит нас во время кризиса лучше всего. Модный бизнес же ускорился настолько, что мы перестали замечать мир вокруг. Мы забыли, каково это думать и получать удовольствие о того, что ты делаешь. Мне кажется, что это ужасное событие словно специально произошло с нами, чтобы мы поняли необходимость перемен. Мы обязаны это сделать».