Анна Винтур – о том, что ждет модную индустрию после пандемии

«Собака.ru» публикует отрывок из интервью главного редактора американского Vogue, которая стала гостем YouTube-шоу супермодели Наоми Кэмпбелл «No Filter». Коротко о том, что ждет фэшн-индустрию после коронавируса и почему креатив – спасение от кризиса.
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«Модный бизнес же ускорился настолько, что мы перестали замечать мир вокруг. Мы забыли, каково это думать и получать удовольствие о того, что ты делаешь. Сейчас же у нас появилось время и нам нужно придумать план. Решить, как мы будем действовать дальше».
«Наши ценности обязательно изменятся после того, как все это закончится. Думаю, нам нужно меньше производить и показывать [новых коллекций]. Обращать больше внимания на разумное потребление, ручную работу, мастерство и дизайн. Мы должны замедлиться и вспомнить, каково это — наслаждаться моментом, а не спрашивать постоянно: «Что есть нового? Что дальше?». Креатив — вот, что поддержит нас во время кризиса лучше всего. Модный бизнес же ускорился настолько, что мы перестали замечать мир вокруг. Мы забыли, каково это думать и получать удовольствие о того, что ты делаешь. Мне кажется, что это ужасное событие словно специально произошло с нами, чтобы мы поняли необходимость перемен. Мы обязаны это сделать».
«Когда мы поняли, что коронавирус намного больше и серьезнее, чем казался сначала — это стало огромным огорчением. После 11 сентября, CFDA и Vogue запустили Fashion Fund, который поддерживал молодых дизайнеров. Том Форд, CFDA и все мы в Vogue приняли решение, что сейчас нашему фонду нужно переориентироваться на помощь тем дизайнерам, которые пострадали из-за пандемии COVID-19».
Текст: Маргарита Шмакова
Фото: социальные сети
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