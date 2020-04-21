Основатель Gate 31 Денис Шевченко: «Надеюсь, правительство введет режим ЧС или даст нам работать»

В 2012 году я открыл первый офлайн-магазин Russian Room в «Ткачах» (на данный момент закрыт), а в 2015 – первый магазин Gate 31. К 2017 году мы уже активно росли органически, начали открывать точку за точкой и планировали масштабирование. Но расчет окупаемости был сделан неверно: мы не учли возможные риски перенасыщения рынка. Дошло до того, что после месяца работы очередного нового магазина нам не хватало товара для нормальных продаж. Тогда мы просто стали собирать остатки из старых магазинов и мешали с новыми, тем самым попав в замкнутый круг кризиса, когда тебе нужен кэш-флоу для закупки, но ты не делаешь продажи, так как нет подходящего ассортимента.

В 2017 году мы пережили серьезный кризис: закрыли пять точек из десяти, тем самым сохранив Gate 31.

Я никогда не инвестировал больше, чем была операционная прибыль бизнеса. К тому же, мы открыли несколько проектов (Len studios, Museum, Want store) с разными концепциями. Но, как оказалось, чаще всего разницу видели лишь мы, поэтому один магазин мог забирать покупателей у другого. В то время я много времени тратил на развитие бренда, визуализацию, графическое оформление. Только когда у нас случился кризис, я понял, что эти вещи не являются бюджетообразующими, и надо заниматься продажами и закупками, что было не совсем мое. Но пришлось перестроиться и заняться рутинными вопросами. Честно скажу, в те месяцы на работу не хотелось ходить от слова совсем. Потерялась легкость, которая вдохновляла в бизнесе до этого.

Как итог, в 2017 году мы пережили серьезный кризис: закрыли пять точек из десяти, тем самым сохранив Gate 31. Пришлось реалистично опустить свое эго и признать, что у меня не получилось. И стать не успешным предпринимателем, а неудачником, который закрывает все магазины. Это было сложно: отвернулись почти все. Мне пришлось работать 8-12 месяцев, чтобы восстановить бизнес по крупицам и перейти к развитию.