Власти Петербурга: в городе нет дефицита коек и аппаратов ИВЛ

Ранее правительство направило в бюджет Петербурга 3,533 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. По информации администрации города, деньги выделены на оснащение коек, которые разворачивают в городских больницах для оказания помощи пациентам с COVID-19. Как отметил Беглов, сейчас в городе уже имеется 2644 койки для приема заболевших коронавирусной инфекцией. К 25 апреля их число увеличится до 2767.



По состоянию на 12 апреля, число случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России достигло 15 770. Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий. Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а с 13 апреля в Москве вводится пропускная система.

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