Louis Vuitton выпустил три новые книги серии Travel Book – и одно из изданий посвящено Петербургу, иллюстрации для него сделала Келли Биман. На изображениях можно увидеть Троицкий собор, набережные и улица города, а также зарисовку, где девушка парится в дегтярных банях – если присмотреться, легко заметить, что слово «дегтярные» написано с ошибкой.
Louis Vuitton выпустил новые книги серии Travel Book – одно из изданий посвящено Петербургу
Две другие книги релиза посвящены Барселоне и Марокко, а в качестве иллюстраторов выступили Марк Деграншам и Марсель Дзама соответственно. Тираж каждого из изданий новой серии всего 30 штук. Напомним, ранее Louis Vuitton также выпускал «путеводители» по Лос-Анджелесу, Токио, Венеции, Парижу и другим городам.
Фото: hypebeast.com
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