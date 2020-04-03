Louis Vuitton выпустил новые книги серии Travel Book – одно из изданий посвящено Петербургу

Louis Vuitton выпустил три новые книги серии Travel Book – и одно из изданий посвящено Петербургу, иллюстрации для него сделала Келли Биман. На изображениях можно увидеть Троицкий собор, набережные и улица города, а также зарисовку, где девушка парится в дегтярных банях – если присмотреться, легко заметить, что слово «дегтярные» написано с ошибкой.