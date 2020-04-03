Петербуржец, находясь на карантине в Боткинский больнице, придумал свой фэшн-журнал о коронавирусе

Идея сделать журнал появилась случайно: Артему понравилось, как сидела его девушка, он сфотографировал ее и после превратил снимок в обложку с выносами о больничной жизни. Друзья оценили творчество, создали общий чат и каждый из компании начал креативить в своей палате, создавая кадры в стилистике журнала Botkina Covid Fashion.

В интервью изданию TJournal дизайнер рассказал, что «обложки стали их личным ежедневным изданием и способом поднять настроение, поддержать друг друга». Сейчас друзья уже покинули больницу, но о пребывании в ней отзываются положительно: «Больше похожа на пансионат, только нельзя выходить из палаты и открывать окна, отдельно скажу о персонале: все очень милые, добрые, всегда называли нас "солнышками"», – добавляет Артем Иванов.

Фото: социальные сети

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