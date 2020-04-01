Фильмы о героях модной индустрии от Вивьен Вествуд до Александра Маккуина бесплатно покажут онлайн

«Пионеры моды» — фестиваль, в рамках которого российский прокатчик устраивает показы фильмов о талантливых дизайнерах, художниках и других деятелях сферы моды по всей России. Например, картины «Секреты Лагерфельда» об экс-креативном директоре Chanel и фэшн-канцлере Карле Лагерфельде, «Мы, Маржела» об одном из дизайнеров Антверпенской шестерке Мартине Маржеле и других.

По промокоду PIONERDOMA, который надо указать в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска», зрители смогут увидеть фильмы «Маккуин», «Дрис ван Нотен», «Величайший кутюрье» об Иве-Сен Лоране, «Вествуд: панк, икона и активист», «Жан-Поль Готье, с любовью» и «Секс мода диско» об иллюстраторе Антонио Лопесе.

Напомним, ранее «Собака.ru» делала две киноподборки о модной индустрии («5 новых фильмов о моде: от убийства Версаче до взлета Диора» и «7 фильмов, образы для которых создавали великие дизайнеры») и рассказывала о десяти фэшн-подкастах, которые стоит послушать.

А здесь можно узнать, что советуют смотреть, читать и слушать наши герои от дизайнера Татьяны Парфеновой до историка моды Мэган Виртанен и автора телеграм-канала Mur Мадонны Мур.

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