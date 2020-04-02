«Около госпиталей стоят переносные морги, но паники нет, город пустой»: фотограф Катя Медовая — о пандемии в Нью-Йорке

В Нью-Йорке больше всего в США зараженных коронавирусом. Ситуация развивалась довольно стремительно и, наверное, схожа с тем, что происходит сейчас в Италии. Это было предсказуемо с первого дня, когда в городе официально зарегистрировали первый случай COVID-19. Нью-Йорк – один из самых густо населенных городов мира, в рабочие дни количество людей в Манхеттене увеличивается в разы из-за большого притока рабочих и служащих из пригородов и соседних штатов. Добавьте к этому колоссальное количество туристов круглый год.

Дольше всего решался вопрос с закрытием государственных школ, так как школьный завтрак и обед – единственная еда для тысяч детей из неблагополучных семей.

После первого зарегистрированного заболевшего COVID-19 неделю было относительно спокойно, количество новых случаев росло медленно и за семь дней достигло примерно 50, а потом за сутки резко скакнуло до 100 – после этого начался стремительный рост. Правительство стало говорить о мерах защиты, через несколько дней закрыли университеты и колледжи, затем бродвейские шоу, дальше магазины, музеи, библиотеки. Дольше всего решался вопрос с закрытием государственных школ, так как школьный завтрак и обед – единственная еда для тысяч детей из неблагополучных семей. После школ закрыли бары и рестораны, многие из них сейчас работают на вынос и доставку. Беспокойства и паники не было, в какой-то момент, правда, люди ринулись в магазины скупать продукты, но эта волна быстро схлынула.