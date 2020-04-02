Коренная петербурженка и мама троих детей Катя Медовая переехала в Нью-Йорк пять лет назад – из эпицентра событий она рассказала «Собака.ru», что происходит в городе: почему долго не закрывали школы, какую компенсацию правительство обещало выплатить людям и как коронавирус довел мегаполис до экономического кризиса.
«Около госпиталей стоят переносные морги, но паники нет, город пустой»: фотограф Катя Медовая — о пандемии в Нью-Йорке
В Нью-Йорке больше всего в США зараженных коронавирусом. Ситуация развивалась довольно стремительно и, наверное, схожа с тем, что происходит сейчас в Италии. Это было предсказуемо с первого дня, когда в городе официально зарегистрировали первый случай COVID-19. Нью-Йорк – один из самых густо населенных городов мира, в рабочие дни количество людей в Манхеттене увеличивается в разы из-за большого притока рабочих и служащих из пригородов и соседних штатов. Добавьте к этому колоссальное количество туристов круглый год.
После первого зарегистрированного заболевшего COVID-19 неделю было относительно спокойно, количество новых случаев росло медленно и за семь дней достигло примерно 50, а потом за сутки резко скакнуло до 100 – после этого начался стремительный рост. Правительство стало говорить о мерах защиты, через несколько дней закрыли университеты и колледжи, затем бродвейские шоу, дальше магазины, музеи, библиотеки. Дольше всего решался вопрос с закрытием государственных школ, так как школьный завтрак и обед – единственная еда для тысяч детей из неблагополучных семей. После школ закрыли бары и рестораны, многие из них сейчас работают на вынос и доставку. Беспокойства и паники не было, в какой-то момент, правда, люди ринулись в магазины скупать продукты, но эта волна быстро схлынула.
Нью-Йорк сегодня спокойный и тихий. Странное ощущение. Как сказала моя подруга, ему не идет тишина и одиночество. Пожалуй, таким этот невероятный мегаполис не был никогда. Режим карантина. Улицы полупустые, во многом из-за отсутствия толп туристов. Выходить можно свободно – в магазин, аптеку, банк, на занятия спортом, выгулять собак, на работу тем людям, кто продолжает трудиться. Специального разрешения для выхода из дома не требуется. Не очень ясна ситуация со штрафами, кажется, хотят ввести, но сумма пока не озвучена. Хотя во многих других штатах они уже есть – 1 000$ и лишение свободы до 60 дней за нарушение режима карантина. С другой стороны, в Нью-Йорке на данный момент нет жестких правил.
На входах в метро разместили надписи с просьбой оставаться дома и пользоваться «подземкой» только в случае крайней необходимости. В автобусах передняя часть ограждена желтой лентой для защиты водителя, вход и выход осуществляются через задние двери, хотя обычно входят через переднюю, где и происходит оплата за проезд.
Многие американцы соблюдают строгий карантин и выходят только в магазин или аптеку, но не из-за страха – скорее, из-за ответственности. Другие гуляют по улицам, в парках, бегают, ездят на велосипедах, занимаются спортом, при этом все уважительно соблюдают дистанцию, улыбаются. Около половины людей ходит в масках, те, кто остался без них, прикрываются платком или шарфом. Правительство предлагает перекрыть некоторые улицы и сделать их полностью пешеходными, чтобы у людей было больше возможностей для соблюдения дистанции. Полиции немного, только в Центральном парке полицейские машины колесят по кругу и периодически в рупор просят всех держать дистанцию, но при этом никого не останавливают, ни с кем не разговаривают.
Совсем другая ситуация в районах Бруклин и Квинс – там люди толпами ходят по улицам, хасиды гуляют свадьбы, в магазинах не протолкнуться, дистанцию никто не соблюдает, маски не носят ни покупатели, ни продавцы. Сложно сказать, происходит это от непонимания, беспечности и безответственности или от позитивного настроя.
В магазинах продукты в достатке, особенно свежие овощи и фрукты. Есть, однако, то, что периодически отсутствует – мука, паста, рис, бобовые, сухие завтраки, мыло, дезинфицирующая бытовая химия. Думаю, ритейлеры просто не готовы к повышенному спросу из-за того, что люди сидят дома и больше едят. Обычно многие ньюйоркцы едят вне дома.
Очереди есть, и это понятно, учитывая, что теперь людям нужно больше продуктов. Все магазины в Манхеттене следят за тем, чтобы не было переизбытка покупателей и чтобы в очередях соблюдалась дистанция не меньше 6 футов (около 2 метров), поэтому очереди часто начинаются на улице. В некоторых магазинах есть разметка. Последние две недели в дефиците туалетная бумага – продают по 1-2 пачки в руки. Отсутствуют санитайзеры, маски, перчатки, витамин С. Интересно, что в Манхэттене многие магазины люксовых брендов наглухо заколочены – боятся мародерства.
В сложившейся ситуации Нью-Йорк находится в экономическом кризисе. На 30-ое марта в городе зарегистрировано более 37 тысяч случаев заболевания и более 900 смертей. Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу (в тех сферах, где это возможно), кому-то пришлось уйти в отпуск за свой счет, огромное количество людей потеряло работу, а средний и малый бизнес находятся на грани полного краха. Часть людей – в зависимости от профессии и условий договора найма – могут оформить пособие по безработице, но, увы, далеко не все.
Нью-Йорк – очень дорогой для жизни город, и многие люди живут от зарплаты до зарплаты. Правительство собирается выплатить разовую денежную помощь всем налогоплательщикам США, у которых годовой доход ниже установленных критериев – это около 1 200$ на взрослого человека и 500$ на ребенка, но для Нью-Йорка это маленькая сумма. В качестве помощи населению на три месяца введены отсрочки по оплате аренды жилья и коммунальных счетов, погашению кредитов. В течение этого срока запрещено выселять людей за неуплату. Но проблема в том, что через три месяца надо оплатить и текущий месячный счет за аренду, и весь долг сразу.
Ситуация в госпиталях сложная, но под контролем. Моя приятельница, которая работает медсестрой в крупном госпитале в Манхэттене, говорит, что 1/3 пациентов поступают с COVID-19, и отмечает, что пациенты с такими же симптомами были всю зиму, начиная с ноября. Медицинский персонал в их госпитале справляется, оборудования и оснащения – в том числе масок, перчаток и медикаментов – достаточно. У другой приятельницы муж – доктор, и у него еще ни один пациент с коронавирусом не умер. Но есть больницы, где нагрузка больше и есть смерти из-за COVID-19.
Правительство города активно готовится к ухудшению ситуации, несколько огромных выставочных центров переоборудовали во временные больницы, увеличили количество аппаратов ИВЛ, военный корабль-госпиталь стоит у Манхэттена, один из отелей предоставлен для отдыха медицинских работников, в Центральном парке планируют развернуть полевой госпиталь на 68 мест. Недавно около госпиталей поставили переносные морги, которые будут использовать в экстренном случае – пока в них нет надобности.
Пару дней назад губернатор штата Нью-Йорк на ежедневной пресс-конференции, посвященной коронавирусу, произнес речь, в которой он призвал жителей Нью-Йорка успокоиться, перестать бояться и паниковать. Сказал, что это не коснется 95% из нас и что мы справимся, потому что мы – Нью-Йорк. Потому что мы уже многое пережили, мы умны, изобретательны и мы вместе, а когда мы вместе, нет ничего, с чем нельзя справиться. И добавил, что Нью-Йорк любит нас, и любовь всегда победит – она уже побеждает в борьбе с этим вирусом.
Для меня и моей семьи сложившая ситуация стала критичной. Я фрилансер и всегда рассчитываю только на себя. Сейчас я потеряла все заказы – есть неопределенность с работой на ближайшие два месяца, а может быть, и на все лето. Но я благодарю жизнь каждый день за то, что трое моих сыновей живы и здоровы и что у нас есть возможность быть вместе. Радоваться и смеяться, звонить в Петербург моим родителям и друзьям, общаться, поддерживать друг друга через тысячи километров в это сложное для всех время.
Нью-Йорк, мне кажется, уверенно справляется с ситуацией в условиях новой реальности. Жизнь продолжается. Пожалуйста, не паникуйте, соблюдайте правила самоизоляции и берегите себя и близких. Будьте здоровы!
Фото: Катя Медовая / личные архивы
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