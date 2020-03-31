Екатерина Вилкова, Илья Любимов и их дети Петр и Павла снялись в рекламной кампании Ralf Ringer

актер

«Илья Любимов: "В классических моделях из новой коллекции можно пойти в гости или посетить светское мероприятие, а в кроссовках удобно гулять с детьми – мы любим пешие прогулки и отдых на природе. Обувь привлекательна внешне, при этом не боится наших дорог и климата – пыль, дождь, слякоть никто не отменял!".