Актеры Екатерина Вилкова и Илья Любимов вместе с детьми Петром и Павлой снялись в рекламной кампании весенне-летней коллекции Ralf Ringer. В рамках нового промо бренд выступает за семейные ценности и призывает в непростое время быть рядом с теми, кто искренне дорог.
Екатерина Вилкова, Илья Любимов и их дети Петр и Павла снялись в рекламной кампании Ralf Ringer
На жизнеутверждающих кадрах семья гуляет по оранжерее в обуви из новой линейки бренда – лаконичных лоферах, классических туфлях, универсальных брогах и кедах с усиленным протектором. Для детей Ralf Ringer создал балетки с бантами, кроссовки на устойчивой подошве и мокасины – почти уменьшенная копия модели взрослых.
Илья Любимов
актер
«Илья Любимов: "В классических моделях из новой коллекции можно пойти в гости или посетить светское мероприятие, а в кроссовках удобно гулять с детьми – мы любим пешие прогулки и отдых на природе. Обувь привлекательна внешне, при этом не боится наших дорог и климата – пыль, дождь, слякоть никто не отменял!".
Фото: архивы пресс-службы
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