«Собака.ru» выпускает арт-номер: антикризисный менеджмент от Покраса Лампаса, мемасики и алхимия

Покрас Лампас!

Вышло так, что обнуление уже происходит. Новый мир наступает с квантовой скоростью.

Что делать, куда бежать? Мы всегда знали, что Покрас Лампас умеет видеть будущее, но как-то подзабыли, что по образованию он маркетолог и владеет навыками управления ситуацией в непредвиденных обстоятельствах. Самый известный молодой художник в России выступил по нашей просьбе в роли пифии, футуролога и антикризисного менеджера.

Фотограф Данил Ярощук, главный редактор Яна Милорадовская и стилист Эльмира Тулебаева ненамеренно трансформировали Покраса в гибрид Энди Уорхола и Илона Маска: каллиграфофутурист шерит контент из консервов и раздает диджитал-объятья.

Специально для кадра на обложку мы выбрали в ДЛТ плащ Stella McCartney – бренда, который стал экосознательным до того, как это стало модно. Принт на этой куртке романтический: такой, наверное, и видел планету Земля Юрий Гагарин, когда 12 апреля 1961 года совершил первый полёт человека в космос.