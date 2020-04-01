В апреле редакция «Собака.ru» выпускает арт-номер: художники лучше историков рассказывают о времени, в которое мы живем. Мемы, тревога и великая красота: каким мы запомним 2020-й и искусство високосного года?
«Собака.ru» выпускает арт-номер: антикризисный менеджмент от Покраса Лампаса, мемасики и алхимия
-
Плащ Stella McCartney (ДЛТ)
Покрас Лампас!
Вышло так, что обнуление уже происходит. Новый мир наступает с квантовой скоростью.
Что делать, куда бежать? Мы всегда знали, что Покрас Лампас умеет видеть будущее, но как-то подзабыли, что по образованию он маркетолог и владеет навыками управления ситуацией в непредвиденных обстоятельствах. Самый известный молодой художник в России выступил по нашей просьбе в роли пифии, футуролога и антикризисного менеджера.
Фотограф Данил Ярощук, главный редактор Яна Милорадовская и стилист Эльмира Тулебаева ненамеренно трансформировали Покраса в гибрид Энди Уорхола и Илона Маска: каллиграфофутурист шерит контент из консервов и раздает диджитал-объятья.
Специально для кадра на обложку мы выбрали в ДЛТ плащ Stella McCartney – бренда, который стал экосознательным до того, как это стало модно. Принт на этой куртке романтический: такой, наверное, и видел планету Земля Юрий Гагарин, когда 12 апреля 1961 года совершил первый полёт человека в космос.
-
Слева направо: на хореографе Максиме Петрове: брюки и джемпер Flor et Lavr, на танцовщике Мариинского театра Максиме Изместьеве: костюм Flor et Lavr для балета «Игра», на дизайнере Фроле Буримском: брюки и джемпер Flor et Lavr, на танцовщиках Мариинского театра Алексее Недвиге, Виктории Брылевой и Злате Ялинич: костюмы Flor et Lavr для балета «Игра»
Фрол Буримский!
Оставив дом Ulayana Sergeenko, наш друг и великий визионер Фрол Буримский запустил кутюрный бренд Flor et Lavr, стал одним из пионеров ответственного потребления в России, дебютировал как художник по костюмам в Мариинском театре и пропагандирует внутренний туризм (путеводитель по Каргополю прилагается!). Директор отдела моды Ксения Гощицкая узнала у Фрола, нужен ли фэшн в эпоху обнуления.
-
На Алине Глазун: платье, ремень, босоножки Maje
Мемы!
В условиях самоизоляции и закрытых галерей главным искусством становится мем. Вместо скоропортящихся от интернет-ноунеймов мы выбираем мемы на века от петербургских художников (и одной московской) — вырубленные топором и сложенные из магнитной азбуки. Хотим к себе в коллекцию работы Алины Глазун, Нестора Энгельке, Максима Свищева и Вероники Ивашкевич. Редактор рубрики «Искусство» Александра Генералова наблюдает феномен.
-
На Галине: парка и брюки Sandro, платок TOUS, ботинки Michael Kors; на Марине: платье и юбка Maje, часы и браслет TOUS, туфли Geox; на Яне: пиджак, блуза, брюки и серьги Roma Uvarov Design, туфли Geox; на Саше: пиджак, рубашка, брюки, перчатки и серьги Roma Uvarov Design
Вообще сенсация!
Обычно галерист Марина Гисич сотрудничает с самыми именитыми художниками, например, с участником Венецианской биеннале Александром Шишкиным-Хокусаем. А тут, к двадцатилетию галереи своего имени, решила пойти в андеграунд. Зачем – разобралась Александра Генералова.
-
Блуза и юбка Chloe, перчатки Gucci, сапоги Isabel Marant (все — ДЛТ)
Муза!
Волжская красавица Екатерина Смольникова — сооснователь благотворительной инициативы Play and Help, жена защитника «Зенита» и коллекционер современного искусства. Мы отправились выяснить, когда уже Смольниковы построят для своего собрания музей, а узнали про духовные поиски и бабушку Нину Серггевну. Ксения Гощицкая немного в шоке докладывает о широте волжской натуры Смольниковой.
-
Евгений Хитьков и команда
ОПГ Добрых Дел!
Созидательный холдинг «ОПГ Добрых дел» – Евгений Хитьков и команда – доставляют еду из ресторана авторской кухни Hamlet + Jacks, устраивают удаленные (!) дегустации вина, готовят глобальное партнерство с «Севкабель Портом» и строят свою альтернативную реальность. Как она устроена? Рассказывает гастрономический журналист Екатерина Суменкова.
-
На Владимире: шорты Bottega Veneta, ботинки Balenciaga (все — ДЛТ), часы Chopard, цепь с кулоном, кожаный жгут с кулоном King Baby, цепь с кулоном Dolce & Gabbana, серфкуртка ANKERCOMPANY, браслеты David Yurman (Mercury). Объекты Антонины Фатхуллиной «Железный мотылек» / металл, сварка, акрил / 60 х 20 х 30 см / 2019 Sweet Dreams / бронза / 20 х 15 х 5 см / 2017 «Бассейн» / металл, силикон / 100 х 60 х 70 см / 2019 / был на выставке в Annа Nova gallery
Герой!
Владимир Варнава, хореограф из Зауралья, ставит блокбастеры в Мариинском, работает с главными мировыми дивами Дианой Вишневой и Натальей Осиповой, делает перформансы с Shortparis, выпускает спектакль с Чулпан Хаматовой и ведет онлайн-классы в прямом эфире. Варнава — наше все в балете и современном танце. А вы еще не знали? Узнаете — от нашего редактора и автора телеграм-канала VeryBallet Ольги Угаровой.
-
На Елизавете: блуза, брюки и туфли Salvatore Ferragamo
Петербург Будущего!
Из Гатчины поступает подозрительно много хороших урбанистических новостей — за дело взялась архитектор Елизавета Гречухина. Как за четыре года превратить обычный советский город в мечту Ильи Варламова — рассказывает редактор рубрики «Город» Ксения Морозова.
-
На Дарье Правде: платье, блуза и юбка Sandro, ремень Maje; на Михаиле А. Кресте: сорочка Y-3, рубашка Givenchy, джинсы Off-White, туфли Dolce & Gabbana (все — ДЛТ)
Тема!
Традиционные музеи идут на рискованные коллбаорации, чтобы стать ближе к зрителю, и становятся user-friendly: школьники консультируют Пиотровского, а в «Кронштадтскую крепость» привлечены алхимики. Александра Генералова исследовала хождение Эрмитажа в народ.
-
Муся Тотибадзе
Также в номере!
Прима новой русской кухни Матильда Шнурова делится подробностями нового проекта healty food «Био, мой Био — и знакомит с новым шеф-поваром!
Кинокритик Алексей Артамонов рассказывает, как команда Новой Голландии готовит к открытию Международный фестиваль дебютного кино.
Музыкант и актриса Муся Тотибадзе репетирует Джульетту в БДТ: музыку для спектакля классных режиссеров из Эстонии Оясоо и Семпер написал Сергей Шнурова.
Накануне юбилея Русского музея директор Владимир Гусев вспоминает, как превратил его в империю из дворцов и парков.
Подписывайтесь на наш канал о моде в Telegram — подборка главных новостей о фэшн-индустрии за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.