«Собака.ru» выпускает арт-номер: антикризисный менеджмент от Покраса Лампаса, мемасики и алхимия

Слева направо: на хореографе Максиме Петрове: брюки и джемпер Flor et Lavr, на танцовщике Мариинского театра Максиме Изместьеве: костюм Flor et Lavr для балета «Игра», на дизайнере Фроле Буримском: брюки и джемпер Flor et Lavr, на танцовщиках Мариинского театра Алексее Недвиге, Виктории Брылевой и Злате Ялинич: костюмы Flor et Lavr для балета «Игра»